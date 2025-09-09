https://ria.ru/20250909/siyyarto-2040674674.html

Венгрия не отказывается от российского газа, заявил Сийярто

Венгрия не отказывается от российского газа, заявил Сийярто - РИА Новости, 09.09.2025

Венгрия не отказывается от российского газа, заявил Сийярто

Венгрия не отказывается от газа из РФ и заключает долгосрочный контракт с западным поставщиком в дополнение к российским поставкам, заявил венгерский министр... РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T14:18:00+03:00

2025-09-09T14:18:00+03:00

2025-09-09T14:33:00+03:00

венгрия

в мире

россия

петер сийярто

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023903974_0:84:1744:1065_1920x0_80_0_0_a50f40f7ceb482fddbfbc60da982a4e9.jpg

БУДАПЕШТ, 9 сен - РИА Новости. Венгрия не отказывается от газа из РФ и заключает долгосрочный контракт с западным поставщиком в дополнение к российским поставкам, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто."Источники энергии надо не заменять, а добавлять, вот что значит энергетическая диверсификация. Чем больше ресурсов, тем больше безопасность... Российские ресурсы останутся, и мы добавим новые", - написал Сийярто в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).* запрещена в РФ как экстремистская

https://ria.ru/20250902/slovakija-2039067164.html

венгрия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

венгрия, в мире, россия, петер сийярто