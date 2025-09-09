Рейтинг@Mail.ru
Венгрия не отказывается от российского газа, заявил Сийярто
14:18 09.09.2025 (обновлено: 14:33 09.09.2025)
Венгрия не отказывается от российского газа, заявил Сийярто
венгрия
в мире
россия
петер сийярто
БУДАПЕШТ, 9 сен - РИА Новости. Венгрия не отказывается от газа из РФ и заключает долгосрочный контракт с западным поставщиком в дополнение к российским поставкам, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто."Источники энергии надо не заменять, а добавлять, вот что значит энергетическая диверсификация. Чем больше ресурсов, тем больше безопасность... Российские ресурсы останутся, и мы добавим новые", - написал Сийярто в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).* запрещена в РФ как экстремистская
венгрия, в мире, россия, петер сийярто
Венгрия, В мире, Россия, Петер Сийярто
Петер Сийярто
Петер Сийярто
Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 9 сен - РИА Новости. Венгрия не отказывается от газа из РФ и заключает долгосрочный контракт с западным поставщиком в дополнение к российским поставкам, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Источники энергии надо не заменять, а добавлять, вот что значит энергетическая диверсификация. Чем больше ресурсов, тем больше безопасность... Российские ресурсы останутся, и мы добавим новые", - написал Сийярто в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
* запрещена в РФ как экстремистская
Председатель правительства Словакии Роберт Фицо во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Словакия будет голосовать против отказа от российского газа, заявил Фицо
2 сентября, 13:13
 
Венгрия, В мире, Россия, Петер Сийярто
 
 
