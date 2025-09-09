Рейтинг@Mail.ru
03:10 09.09.2025
На территории "Сириуса" объявили угрозу атаки БПЛА
дмитрий плишкин
безопасность
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА объявлена на федеральной территории "Сириус", сообщил глава ее администрации Дмитрий Плишкин в Telegram-канале. "Уважаемые жители и гости федеральной территории "Сириус"! Существует угроза атаки БПЛА. Все силы и средства готовы к ее отражению. Прошу сохранять спокойствие и укрыться в безопасном месте", - написал он.
Дарья Буймова
Дарья Буймова
дмитрий плишкин, безопасность
Дмитрий Плишкин, Безопасность
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА объявлена на федеральной территории "Сириус", сообщил глава ее администрации Дмитрий Плишкин в Telegram-канале.
"Уважаемые жители и гости федеральной территории "Сириус"! Существует угроза атаки БПЛА. Все силы и средства готовы к ее отражению. Прошу сохранять спокойствие и укрыться в безопасном месте", - написал он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Дмитрий ПлишкинБезопасность
 
 
