На территории "Сириуса" объявили угрозу атаки БПЛА
На территории "Сириуса" объявили угрозу атаки БПЛА
2025-09-09T03:10:00+03:00
дмитрий плишкин
безопасность
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА объявлена на федеральной территории "Сириус", сообщил глава ее администрации Дмитрий Плишкин в Telegram-канале. "Уважаемые жители и гости федеральной территории "Сириус"! Существует угроза атаки БПЛА. Все силы и средства готовы к ее отражению. Прошу сохранять спокойствие и укрыться в безопасном месте", - написал он.
