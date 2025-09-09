https://ria.ru/20250909/simonyan-2040563167.html
Симоньян сообщила, что вышла из наркоза после операции
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян вышла из наркоза после операции, об этом она написала в Telegram-канале."Пару часов назад я вышла из наркоза и уже даже грызу шоколадку. Печатаю пока медленно и криво, простите. Спасибо всем, кто переживал и молился. Я вас тоже очень люблю и ценю. Все дальнейшее — исключительно в руках Господа. На Него и буду уповать", — говорится в посте медиаменеджера.В понедельник Симоньян рассказала о тяжелой болезни. По ее словам, решение сообщить об этом связано с желанием говорить правду и не дать повода для возникновения слухов. Кроме того, главред хотела подбодрить тех, кому приходится сталкиваться с похожими трудностями.
