https://ria.ru/20250909/simonyan-2040563167.html

Симоньян сообщила, что вышла из наркоза после операции

Симоньян сообщила, что вышла из наркоза после операции - РИА Новости, 09.09.2025

Симоньян сообщила, что вышла из наркоза после операции

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян вышла из наркоза после операции, об этом она написала в... РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T01:19:00+03:00

2025-09-09T01:19:00+03:00

2025-09-09T02:42:00+03:00

маргарита симоньян

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031391698_0:578:2048:1730_1920x0_80_0_0_b3c3da04fc255625935111ee241c7b0c.jpg

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян вышла из наркоза после операции, об этом она написала в Telegram-канале."Пару часов назад я вышла из наркоза и уже даже грызу шоколадку. Печатаю пока медленно и криво, простите. Спасибо всем, кто переживал и молился. Я вас тоже очень люблю и ценю. Все дальнейшее — исключительно в руках Господа. На Него и буду уповать", — говорится в посте медиаменеджера.В понедельник Симоньян рассказала о тяжелой болезни. По ее словам, решение сообщить об этом связано с желанием говорить правду и не дать повода для возникновения слухов. Кроме того, главред хотела подбодрить тех, кому приходится сталкиваться с похожими трудностями.

https://ria.ru/20250420/simonjan-2012380606.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

маргарита симоньян, общество