Симоньян сообщила, что вышла из наркоза после операции
01:19 09.09.2025 (обновлено: 02:42 09.09.2025)
Симоньян сообщила, что вышла из наркоза после операции
маргарита симоньян
общество
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян вышла из наркоза после операции, об этом она написала в Telegram-канале."Пару часов назад я вышла из наркоза и уже даже грызу шоколадку. Печатаю пока медленно и криво, простите. Спасибо всем, кто переживал и молился. Я вас тоже очень люблю и ценю. Все дальнейшее — исключительно в руках Господа. На Него и буду уповать", — говорится в посте медиаменеджера.В понедельник Симоньян рассказала о тяжелой болезни. По ее словам, решение сообщить об этом связано с желанием говорить правду и не дать повода для возникновения слухов. Кроме того, главред хотела подбодрить тех, кому приходится сталкиваться с похожими трудностями.
маргарита симоньян, общество
Маргарита Симоньян, Общество
© РИА Новости / RTГлавный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
© РИА Новости / RT
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян вышла из наркоза после операции, об этом она написала в Telegram-канале.
"Пару часов назад я вышла из наркоза и уже даже грызу шоколадку. Печатаю пока медленно и криво, простите. Спасибо всем, кто переживал и молился. Я вас тоже очень люблю и ценю. Все дальнейшее — исключительно в руках Господа. На Него и буду уповать", — говорится в посте медиаменеджера.
В понедельник Симоньян рассказала о тяжелой болезни. По ее словам, решение сообщить об этом связано с желанием говорить правду и не дать повода для возникновения слухов. Кроме того, главред хотела подбодрить тех, кому приходится сталкиваться с похожими трудностями.
Тигран Кеосаян - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
Симоньян рассказала о состоянии Тиграна Кеосаяна
20 апреля, 14:04
 
Маргарита Симоньян
 
 
