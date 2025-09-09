https://ria.ru/20250909/siluanovyj-2040558150.html

Финансы находятся на передовой в вопросе использования ИИ, заявил Силуанов

Финансы находятся на передовой в вопросе использования ИИ, заявил Силуанов - РИА Новости, 09.09.2025

Финансы находятся на передовой в вопросе использования ИИ, заявил Силуанов

Финансы находятся на передовой в вопросе использования искусственного интеллекта: Минфин РФ уже его использует, но пока на начальных стадиях, при этом... РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T00:04:00+03:00

2025-09-09T00:04:00+03:00

2025-09-09T00:04:00+03:00

экономика

россия

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

сбербанк россии

рбк (медиагруппа)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/105335/87/1053358722_0:228:2830:1820_1920x0_80_0_0_abf5bd2d335309d473a976a248b0c605.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Финансы находятся на передовой в вопросе использования искусственного интеллекта: Минфин РФ уже его использует, но пока на начальных стадиях, при этом планированием бюджета будет заниматься человек, заявил министр финансов России Антон Силуанов в эфире радиостанции РБК. "Конечно, финансы находятся на передовой. И использование искусственного интеллекта также используется в Минфине. Мы, наверное, одним из первых ведомств начали взаимодействовать с нашими передовыми организациями, которые развивают искусственный интеллект - это Сбер, Яндекс - и начали уже задействование искусственного интеллекта. Пока это, конечно, только на самых начальных стадиях. Речь идет о том, чтобы искусственный интеллект помогал, уже помогает нам в бюджетном процессе, а именно, более правильно сформировать бюджетные заявки министерств и ведомств", - сказал министр. На вопрос, готовы или нет делегировать планирование бюджета искусственного интеллекту, Силуанов ответил, что, возможно, через пять-десять лет проникновение современных технологий будет гораздо глубже. "Это так и будет, но в конечном счете планирование, думаю, что останется за человеком. Потому что одно дело тебе подскажет, как, по мнению искусственного интеллекта, правильнее составить бюджет, а другое дело - есть много нюансов, которые решаются исключительно исходя из профессиональных человеческих качества, это с одной стороны. С другой стороны, пока искусственный интеллект не дорос до тех интеллектуальных, где-то даже эмоциональных возможностей человека", - подчеркнул Силуанов. О том, что Минфин при помощи Сбербанка уже внедряет искусственный интеллект в свою работу, Силуанов рассказал на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ. По словам министра, пока он помогает "раскладывать заявки на допрасходы", а в перспективе его планируется привлекать и к решению управленческих задач. Но, как отмечал министр, на данный момент ИИ не участвует в управленческих решениях Минфина.

https://ria.ru/20250906/ii-2040179220.html

https://ria.ru/20250906/ii-2040133010.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), сбербанк россии, рбк (медиагруппа)