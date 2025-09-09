Рейтинг@Mail.ru
Финансы находятся на передовой в вопросе использования ИИ, заявил Силуанов - РИА Новости, 09.09.2025
00:04 09.09.2025
Финансы находятся на передовой в вопросе использования ИИ, заявил Силуанов
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Финансы находятся на передовой в вопросе использования искусственного интеллекта: Минфин РФ уже его использует, но пока на начальных стадиях, при этом планированием бюджета будет заниматься человек, заявил министр финансов России Антон Силуанов в эфире радиостанции РБК. "Конечно, финансы находятся на передовой. И использование искусственного интеллекта также используется в Минфине. Мы, наверное, одним из первых ведомств начали взаимодействовать с нашими передовыми организациями, которые развивают искусственный интеллект - это Сбер, Яндекс - и начали уже задействование искусственного интеллекта. Пока это, конечно, только на самых начальных стадиях. Речь идет о том, чтобы искусственный интеллект помогал, уже помогает нам в бюджетном процессе, а именно, более правильно сформировать бюджетные заявки министерств и ведомств", - сказал министр. На вопрос, готовы или нет делегировать планирование бюджета искусственного интеллекту, Силуанов ответил, что, возможно, через пять-десять лет проникновение современных технологий будет гораздо глубже. "Это так и будет, но в конечном счете планирование, думаю, что останется за человеком. Потому что одно дело тебе подскажет, как, по мнению искусственного интеллекта, правильнее составить бюджет, а другое дело - есть много нюансов, которые решаются исключительно исходя из профессиональных человеческих качества, это с одной стороны. С другой стороны, пока искусственный интеллект не дорос до тех интеллектуальных, где-то даже эмоциональных возможностей человека", - подчеркнул Силуанов. О том, что Минфин при помощи Сбербанка уже внедряет искусственный интеллект в свою работу, Силуанов рассказал на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ. По словам министра, пока он помогает "раскладывать заявки на допрасходы", а в перспективе его планируется привлекать и к решению управленческих задач. Но, как отмечал министр, на данный момент ИИ не участвует в управленческих решениях Минфина.
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Финансы находятся на передовой в вопросе использования искусственного интеллекта: Минфин РФ уже его использует, но пока на начальных стадиях, при этом планированием бюджета будет заниматься человек, заявил министр финансов России Антон Силуанов в эфире радиостанции РБК.
"Конечно, финансы находятся на передовой. И использование искусственного интеллекта также используется в Минфине. Мы, наверное, одним из первых ведомств начали взаимодействовать с нашими передовыми организациями, которые развивают искусственный интеллект - это Сбер, Яндекс - и начали уже задействование искусственного интеллекта. Пока это, конечно, только на самых начальных стадиях. Речь идет о том, чтобы искусственный интеллект помогал, уже помогает нам в бюджетном процессе, а именно, более правильно сформировать бюджетные заявки министерств и ведомств", - сказал министр.
На вопрос, готовы или нет делегировать планирование бюджета искусственного интеллекту, Силуанов ответил, что, возможно, через пять-десять лет проникновение современных технологий будет гораздо глубже.
"Это так и будет, но в конечном счете планирование, думаю, что останется за человеком. Потому что одно дело тебе подскажет, как, по мнению искусственного интеллекта, правильнее составить бюджет, а другое дело - есть много нюансов, которые решаются исключительно исходя из профессиональных человеческих качества, это с одной стороны. С другой стороны, пока искусственный интеллект не дорос до тех интеллектуальных, где-то даже эмоциональных возможностей человека", - подчеркнул Силуанов.
О том, что Минфин при помощи Сбербанка уже внедряет искусственный интеллект в свою работу, Силуанов рассказал на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ. По словам министра, пока он помогает "раскладывать заявки на допрасходы", а в перспективе его планируется привлекать и к решению управленческих задач. Но, как отмечал министр, на данный момент ИИ не участвует в управленческих решениях Минфина.
