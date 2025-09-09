https://ria.ru/20250909/siluanov-2040606964.html
Инвестор должен чувствовать себя защищенно в России, заявил Силуанов
Инвестор должен чувствовать себя защищенно в России, заявил Силуанов - РИА Новости, 09.09.2025
Инвестор должен чувствовать себя защищенно в России, заявил Силуанов
Нормальный честный инвестор должен чувствовать себя защищённо в РФ, вкладывая деньги в те или иные активы и получая от них доход, заявил министр финансов России РИА Новости, 09.09.2025
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Нормальный честный инвестор должен чувствовать себя защищённо в РФ, вкладывая деньги в те или иные активы и получая от них доход, заявил министр финансов России Антон Силуанов. "Хочу сказать, один, может быть, общий такой тезис, что инвестор должен чувствовать защищенность своей собственности. Если есть нарушения, да, действительно, тогда должны разбираться правоохранительные органы. Но нормальный честный инвестор должен иметь защиту и чувствовать себя защищённо, вкладывая деньги в те или иные активы, получая от них доход. Мы за то, чтобы такая защита, а это основа бизнес-климата, работала на все сто", - сообщил Силуанов в эфире радиостанции РБК.
