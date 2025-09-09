Рейтинг@Mail.ru
Ставка ЦБ, бюджет и цена на нефть. Силуанов высказался по ключевым вопросам - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:42 09.09.2025 (обновлено: 15:58 09.09.2025)
https://ria.ru/20250909/siluanov-2040599331.html
Ставка ЦБ, бюджет и цена на нефть. Силуанов высказался по ключевым вопросам
Ставка ЦБ, бюджет и цена на нефть. Силуанов высказался по ключевым вопросам - РИА Новости, 09.09.2025
Ставка ЦБ, бюджет и цена на нефть. Силуанов высказался по ключевым вопросам
Министр финансов России Антон Силуанов дал интервью РБК, где рассказал, как формировался бюджет на следующий год, оценил ситуацию со ставкой ЦБ и возможной... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T09:42:00+03:00
2025-09-09T15:58:00+03:00
экономика
антон силуанов
центральный банк рф (цб рф)
министерство финансов рф (минфин россии)
домодедово (аэропорт)
россия
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0c/1945405277_0:210:3076:1940_1920x0_80_0_0_6111e38b9f0fa032c50045b7de5d2e4d.jpg
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Министр финансов России Антон Силуанов дал интервью РБК, где рассказал, как формировался бюджет на следующий год, оценил ситуацию со ставкой ЦБ и возможной продажей Домодедово. Главное — в материале РИА Новости.О ключевой ставке"Надо понижать ключевую ставку и ставки в экономике, а для этого нужно делать взвешенный сбалансированный бюджет".О формировании бюджета&quot;Мне кажется, что тот прогноз, который сделан в Министерстве экономики по цене на нефть, достаточно взвешенный: 59 долларов, где-то 60 долларов в последующие годы&quot;.О будущем Домодедово"В плане продажи есть. Но посмотрим, успеем ли мы до конца года это сделать. Мы заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее реализовать этот имущественный комплекс".О перешедших государству активах&quot;Сегодня мы видим, что до конца года будет ряд таких сделок по продаже этого имущества, эти доходы поступят в бюджет. Уже, так сказать, поступило в этом году порядка 30 миллиардов рублей&quot;.О возвращении западных компаний&quot;Многие компании, выходя, жалели об этом. По политическим мотивам, политическим соображениям это было сделано. Поэтому, по правде сказать, мы ждем нормализации, ждем, что иностранный бизнес может обратно к нам возвращаться&quot;.
https://ria.ru/20250908/tsb-2040083697.html
https://ria.ru/20250902/snizhenie-2039171326.html
https://ria.ru/20250904/benzin-2039632466.html
https://ria.ru/20250908/lavrov-2040376922.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0c/1945405277_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_673aa2524f9023a2835998ddba2e5540.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, антон силуанов, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), домодедово (аэропорт), россия, сша
Экономика, Антон Силуанов, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство финансов РФ (Минфин России), Домодедово (аэропорт), Россия, США
Ставка ЦБ, бюджет и цена на нефть. Силуанов высказался по ключевым вопросам

Силуанов высказался о ключевой ставке, бюджете и цене на нефть

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкГлава Минфина России Антон Силуанов
Глава Минфина России Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Глава Минфина России Антон Силуанов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Министр финансов России Антон Силуанов дал интервью РБК, где рассказал, как формировался бюджет на следующий год, оценил ситуацию со ставкой ЦБ и возможной продажей Домодедово. Главное — в материале РИА Новости.

О ключевой ставке

  • Чтобы снижать этот показатель, необходим взвешенный федеральный бюджет:
«
"Надо понижать ключевую ставку и ставки в экономике, а для этого нужно делать взвешенный сбалансированный бюджет".
Министр финансов РФ Антон Силуанов
Антон Силуанов
министр финансов
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Четыре сценария: к чему готовится Центробанк
8 сентября, 08:00

О формировании бюджета

  • Финансовый план на следующий год подготовили исходя из цены на нефть марки Urals в среднем 59 долларов за баррель:
«

"Мне кажется, что тот прогноз, который сделан в Министерстве экономики по цене на нефть, достаточно взвешенный: 59 долларов, где-то 60 долларов в последующие годы".

Министр финансов РФ Антон Силуанов
Антон Силуанов
министр финансов
  • Минфин в этом году нарастит объем заимствований "в разумных пределах", в 2026-м будет планировать бюджет исходя из баланса на первичном уровне.
  • Работая в условиях санкций, нужно исходить из нынешних условий, "чрезмерный оптимизм" закладывать нельзя.
  • Бюджет должен иметь железобетонную конструкцию для минимизации ограничений, одна из главных задач — составление финансового плана с выверенными приоритетами.
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Избыточное снижение ставки не сэкономит средства для бюджета, заявили в ЦБ
2 сентября, 17:21

О будущем Домодедово

  • Министерство финансов может продать аэропорт до конца года:
«
"В плане продажи есть. Но посмотрим, успеем ли мы до конца года это сделать. Мы заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее реализовать этот имущественный комплекс".
Министр финансов РФ Антон Силуанов
Антон Силуанов
министр финансов

Суд в июне по иску Генпрокуратуры взыскал в доход государства 100 процентов долей подконтрольного Дмитрию Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", с 2024-го владевшего активами аэропорта.

Топливные пистолеты на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Силуанов рассказал о ситуации с бензином в регионах
4 сентября, 11:49

О перешедших государству активах

  • Минфин ожидает до конца года выручить до 100 миллиардов рублей от сделок по продаже компаний, которые перешли в казну по решениям исков Генпрокуратуры.
  • Ведомство считает правильным не управлять ими, а быстрее продавать:
«

"Сегодня мы видим, что до конца года будет ряд таких сделок по продаже этого имущества, эти доходы поступят в бюджет. Уже, так сказать, поступило в этом году порядка 30 миллиардов рублей".

Министр финансов РФ Антон Силуанов
Антон Силуанов
министр финансов
  • Сделка по "Южуралзолото" ожидается в ближайшее время.

О возвращении западных компаний

  • Москва выступает за то, чтобы зарубежные инвестиции приходили на рынок:
«

"Многие компании, выходя, жалели об этом. По политическим мотивам, политическим соображениям это было сделано. Поэтому, по правде сказать, мы ждем нормализации, ждем, что иностранный бизнес может обратно к нам возвращаться".

Министр финансов РФ Антон Силуанов
Антон Силуанов
министр финансов
  • Страна открыта для иностранных инвесторов, обеспечит беспрепятственный вывод их средств при необходимости.
  • Нормальный честный инвестор должен чувствовать себя защищенно, вкладывая деньги в те или иные активы и получая от них доход.
  • Основной темой переговоров на Аляске была геополитика, но есть заинтересованность Москвы и Вашингтона в сотрудничестве в экономике.
  • Минфин хочет создать финансовый поток из дружественных стран на российский рынок.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Лавров рассказал об общих экономических интересах России и США
8 сентября, 11:01
 
ЭкономикаАнтон СилуановЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство финансов РФ (Минфин России)Домодедово (аэропорт)РоссияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала