Ставка ЦБ, бюджет и цена на нефть. Силуанов высказался по ключевым вопросам

Силуанов высказался о ключевой ставке, бюджете и цене на нефть
О ключевой ставке
- Чтобы снижать этот показатель, необходим взвешенный федеральный бюджет:
О формировании бюджета
- Финансовый план на следующий год подготовили исходя из цены на нефть марки Urals в среднем 59 долларов за баррель:
"Мне кажется, что тот прогноз, который сделан в Министерстве экономики по цене на нефть, достаточно взвешенный: 59 долларов, где-то 60 долларов в последующие годы".
- Минфин в этом году нарастит объем заимствований "в разумных пределах", в 2026-м будет планировать бюджет исходя из баланса на первичном уровне.
- Работая в условиях санкций, нужно исходить из нынешних условий, "чрезмерный оптимизм" закладывать нельзя.
- Бюджет должен иметь железобетонную конструкцию для минимизации ограничений, одна из главных задач — составление финансового плана с выверенными приоритетами.
О будущем Домодедово
- Министерство финансов может продать аэропорт до конца года:
Суд в июне по иску Генпрокуратуры взыскал в доход государства 100 процентов долей подконтрольного Дмитрию Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", с 2024-го владевшего активами аэропорта.
О перешедших государству активах
- Минфин ожидает до конца года выручить до 100 миллиардов рублей от сделок по продаже компаний, которые перешли в казну по решениям исков Генпрокуратуры.
- Ведомство считает правильным не управлять ими, а быстрее продавать:
"Сегодня мы видим, что до конца года будет ряд таких сделок по продаже этого имущества, эти доходы поступят в бюджет. Уже, так сказать, поступило в этом году порядка 30 миллиардов рублей".
- Сделка по "Южуралзолото" ожидается в ближайшее время.
О возвращении западных компаний
- Москва выступает за то, чтобы зарубежные инвестиции приходили на рынок:
"Многие компании, выходя, жалели об этом. По политическим мотивам, политическим соображениям это было сделано. Поэтому, по правде сказать, мы ждем нормализации, ждем, что иностранный бизнес может обратно к нам возвращаться".
- Страна открыта для иностранных инвесторов, обеспечит беспрепятственный вывод их средств при необходимости.
- Нормальный честный инвестор должен чувствовать себя защищенно, вкладывая деньги в те или иные активы и получая от них доход.
- Основной темой переговоров на Аляске была геополитика, но есть заинтересованность Москвы и Вашингтона в сотрудничестве в экономике.
- Минфин хочет создать финансовый поток из дружественных стран на российский рынок.