https://ria.ru/20250909/siluanov-2040599331.html

Ставка ЦБ, бюджет и цена на нефть. Силуанов высказался по ключевым вопросам

Ставка ЦБ, бюджет и цена на нефть. Силуанов высказался по ключевым вопросам - РИА Новости, 09.09.2025

Ставка ЦБ, бюджет и цена на нефть. Силуанов высказался по ключевым вопросам

Министр финансов России Антон Силуанов дал интервью РБК, где рассказал, как формировался бюджет на следующий год, оценил ситуацию со ставкой ЦБ и возможной... РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T09:42:00+03:00

2025-09-09T09:42:00+03:00

2025-09-09T15:58:00+03:00

экономика

антон силуанов

центральный банк рф (цб рф)

министерство финансов рф (минфин россии)

домодедово (аэропорт)

россия

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0c/1945405277_0:210:3076:1940_1920x0_80_0_0_6111e38b9f0fa032c50045b7de5d2e4d.jpg

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Министр финансов России Антон Силуанов дал интервью РБК, где рассказал, как формировался бюджет на следующий год, оценил ситуацию со ставкой ЦБ и возможной продажей Домодедово. Главное — в материале РИА Новости.О ключевой ставке"Надо понижать ключевую ставку и ставки в экономике, а для этого нужно делать взвешенный сбалансированный бюджет".О формировании бюджета"Мне кажется, что тот прогноз, который сделан в Министерстве экономики по цене на нефть, достаточно взвешенный: 59 долларов, где-то 60 долларов в последующие годы".О будущем Домодедово"В плане продажи есть. Но посмотрим, успеем ли мы до конца года это сделать. Мы заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее реализовать этот имущественный комплекс".О перешедших государству активах"Сегодня мы видим, что до конца года будет ряд таких сделок по продаже этого имущества, эти доходы поступят в бюджет. Уже, так сказать, поступило в этом году порядка 30 миллиардов рублей".О возвращении западных компаний"Многие компании, выходя, жалели об этом. По политическим мотивам, политическим соображениям это было сделано. Поэтому, по правде сказать, мы ждем нормализации, ждем, что иностранный бизнес может обратно к нам возвращаться".

https://ria.ru/20250908/tsb-2040083697.html

https://ria.ru/20250902/snizhenie-2039171326.html

https://ria.ru/20250904/benzin-2039632466.html

https://ria.ru/20250908/lavrov-2040376922.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, антон силуанов, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), домодедово (аэропорт), россия, сша