Рейтинг@Mail.ru
Силуанов: Минфин может продать Домодедово до конца года - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:29 09.09.2025 (обновлено: 10:19 09.09.2025)
https://ria.ru/20250909/siluanov-2040596956.html
Силуанов: Минфин может продать Домодедово до конца года
Силуанов: Минфин может продать Домодедово до конца года - РИА Новости, 09.09.2025
Силуанов: Минфин может продать Домодедово до конца года
Минфин РФ может продать аэропорт "Домодедово" до конца года, ведомство заинтересовано в быстрой реализации актива, заявил глава министерства Антон Силуанов. РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T09:29:00+03:00
2025-09-09T10:19:00+03:00
экономика
домодедово (аэропорт)
министерство финансов рф (минфин россии)
антон силуанов
рбк (медиагруппа)
московская область (подмосковье)
россия
дмитрий каменщик
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028167222_0:77:3116:1830_1920x0_80_0_0_c9ce93e0efb8b23961c1a5767d61e3f2.jpg
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Минфин РФ может продать аэропорт "Домодедово" до конца года, ведомство заинтересовано в быстрой реализации актива, заявил глава министерства Антон Силуанов."В плане продажи ("Домодедово" – ред.) есть. Но посмотрим, успеем ли мы до конца года это сделать. Мы заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее реализовать этот имущественный комплекс", - сказал он в интервью РБК."Мы обязательно будем делать это на открытых торгах, чтобы была рыночная цена и была состязательность", - добавил глава Минфина.Арбитражный суд Московской области 17 июня по иску Генпрокуратуры РФ взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного Дмитрию Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", с 2024 года владевшего активами аэропорта "Домодедово".
https://ria.ru/20250825/sud-2037388962.html
https://ria.ru/20250901/domodedovo-2038863591.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028167222_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_ce49843d4726c266cba496c2c5c7e681.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, домодедово (аэропорт), министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов, рбк (медиагруппа), московская область (подмосковье), россия, дмитрий каменщик
Экономика, Домодедово (аэропорт), Министерство финансов РФ (Минфин России), Антон Силуанов, РБК (медиагруппа), Московская область (Подмосковье), Россия, Дмитрий Каменщик
Силуанов: Минфин может продать Домодедово до конца года

Силуанов: Минфин РФ может продать Домодедово до конца года

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкАнтон Силуанов
Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Антон Силуанов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Минфин РФ может продать аэропорт "Домодедово" до конца года, ведомство заинтересовано в быстрой реализации актива, заявил глава министерства Антон Силуанов.
"В плане продажи ("Домодедово" – ред.) есть. Но посмотрим, успеем ли мы до конца года это сделать. Мы заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее реализовать этот имущественный комплекс", - сказал он в интервью РБК.
Рассмотрение ходатайства следствия об аресте председателя совета директоров аэропорта Домодедова Дмитрия Каменщика - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Суд отказал бывшему бенефициару "Домодедово" в отмене запрета на выезд
25 августа, 10:42
"Мы обязательно будем делать это на открытых торгах, чтобы была рыночная цена и была состязательность", - добавил глава Минфина.
Арбитражный суд Московской области 17 июня по иску Генпрокуратуры РФ взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного Дмитрию Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", с 2024 года владевшего активами аэропорта "Домодедово".
Вид на Московский аэропорт Домодедово - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
В Минтрансе сообщили, что ищут способы привлечения инвестиций в Домодедово
1 сентября, 15:06
 
ЭкономикаДомодедово (аэропорт)Министерство финансов РФ (Минфин России)Антон СилуановРБК (медиагруппа)Московская область (Подмосковье)РоссияДмитрий Каменщик
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала