Силуанов: Минфин может продать Домодедово до конца года
Силуанов: Минфин может продать Домодедово до конца года - РИА Новости, 09.09.2025
Силуанов: Минфин может продать Домодедово до конца года
Минфин РФ может продать аэропорт "Домодедово" до конца года, ведомство заинтересовано в быстрой реализации актива, заявил глава министерства Антон Силуанов. РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T09:29:00+03:00
2025-09-09T09:29:00+03:00
2025-09-09T10:19:00+03:00
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Минфин РФ может продать аэропорт "Домодедово" до конца года, ведомство заинтересовано в быстрой реализации актива, заявил глава министерства Антон Силуанов."В плане продажи ("Домодедово" – ред.) есть. Но посмотрим, успеем ли мы до конца года это сделать. Мы заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее реализовать этот имущественный комплекс", - сказал он в интервью РБК."Мы обязательно будем делать это на открытых торгах, чтобы была рыночная цена и была состязательность", - добавил глава Минфина.Арбитражный суд Московской области 17 июня по иску Генпрокуратуры РФ взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного Дмитрию Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", с 2024 года владевшего активами аэропорта "Домодедово".
