https://ria.ru/20250909/siluanov-2040596252.html
Силуанов: российским и американским компаниям интересно сотрудничество
Силуанов: российским и американским компаниям интересно сотрудничество - РИА Новости, 09.09.2025
Силуанов: российским и американским компаниям интересно сотрудничество
У российских и американских компаний есть взаимная заинтересованность в сотрудничестве, нужны политические шаги, рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T09:26:00+03:00
2025-09-09T09:26:00+03:00
2025-09-09T09:31:00+03:00
экономика
россия
антон силуанов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028167222_0:77:3116:1830_1920x0_80_0_0_c9ce93e0efb8b23961c1a5767d61e3f2.jpg
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. У российских и американских компаний есть взаимная заинтересованность в сотрудничестве, нужны политические шаги, рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов. "Есть заинтересованность, мы знаем, американских компаний в инвестировании в Российской Федерации. Есть заинтересованность и российской стороны по взаимодействию с американским бизнесом", - рассказал министр в интервью радио РБК. "По словам Силуанова, сначала нужно сделать "политические шаги по регулированию тех напряженностей, которые в последние годы у нас возникли", поскольку улучшение политического климата позволит развить и экономическое взаимодействие", - отмечается в материалах издания.
https://ria.ru/20250909/minfin-2040592670.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028167222_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_ce49843d4726c266cba496c2c5c7e681.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, антон силуанов
Экономика, Россия, Антон Силуанов
Силуанов: российским и американским компаниям интересно сотрудничество
Силуанов отметил интерес российских и американских компаний к сотрудничеству