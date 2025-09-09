Рейтинг@Mail.ru
Силуанов: российским и американским компаниям интересно сотрудничество
09:26 09.09.2025 (обновлено: 09:31 09.09.2025)
Силуанов: российским и американским компаниям интересно сотрудничество
экономика, россия, антон силуанов
Экономика, Россия, Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. У российских и американских компаний есть взаимная заинтересованность в сотрудничестве, нужны политические шаги, рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Есть заинтересованность, мы знаем, американских компаний в инвестировании в Российской Федерации. Есть заинтересованность и российской стороны по взаимодействию с американским бизнесом", - рассказал министр в интервью радио РБК.
"По словам Силуанова, сначала нужно сделать "политические шаги по регулированию тех напряженностей, которые в последние годы у нас возникли", поскольку улучшение политического климата позволит развить и экономическое взаимодействие", - отмечается в материалах издания.
Заголовок открываемого материала