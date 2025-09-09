https://ria.ru/20250909/siluanov-2040596252.html

Силуанов: российским и американским компаниям интересно сотрудничество

У российских и американских компаний есть взаимная заинтересованность в сотрудничестве, нужны политические шаги, рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 09.09.2025

экономика

россия

антон силуанов

МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. У российских и американских компаний есть взаимная заинтересованность в сотрудничестве, нужны политические шаги, рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов. "Есть заинтересованность, мы знаем, американских компаний в инвестировании в Российской Федерации. Есть заинтересованность и российской стороны по взаимодействию с американским бизнесом", - рассказал министр в интервью радио РБК. "По словам Силуанова, сначала нужно сделать "политические шаги по регулированию тех напряженностей, которые в последние годы у нас возникли", поскольку улучшение политического климата позволит развить и экономическое взаимодействие", - отмечается в материалах издания.

россия

