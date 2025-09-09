https://ria.ru/20250909/siluanov-2040560371.html
Силуанов рассказал, как меняется роль финансиста
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Финансист должен определить главные направления использования имеющихся ресурсов организации или бюджета, а также то, насколько каждый рубль дает результат, заявил министр финансов России Антон Силуанов в эфире радиостанции РБК. "Финансистов очень много, поэтому всегда значение финансистов заключается том, чтобы определить самые главные направления использования тех ресурсов, которые есть в распоряжении соответствующей организации или в данном случае бюджет. От того, насколько правильно определены направления удара, зависит и результат использования финансового ресурса, который есть", - сказал Силуанов в ответ на вопрос, как меняется роль финансиста в современном мире, в контексте профессионального праздника. Ранее в понедельник Силуанов поздравил работников сферы финансов с Днем финансиста, который отмечается 8 сентября в России. Министр пожелал финансистам здоровья, благополучия и новых профессиональных побед, указывалось в Telegram-канале Минфина. "Главное - определить приоритеты, определить, насколько каждый рубль дает результат для работы твоей организации, бюджета, семейного бюджета в конце концов", - подчеркнул он.
2025
