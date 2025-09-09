Рейтинг@Mail.ru
Силуанов рассказал, как меняется роль финансиста
00:29 09.09.2025
Силуанов рассказал, как меняется роль финансиста
Силуанов рассказал, как меняется роль финансиста - РИА Новости, 09.09.2025
Силуанов рассказал, как меняется роль финансиста
Финансист должен определить главные направления использования имеющихся ресурсов организации или бюджета, а также то, насколько каждый рубль дает результат,... РИА Новости, 09.09.2025
общество
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Финансист должен определить главные направления использования имеющихся ресурсов организации или бюджета, а также то, насколько каждый рубль дает результат, заявил министр финансов России Антон Силуанов в эфире радиостанции РБК. "Финансистов очень много, поэтому всегда значение финансистов заключается том, чтобы определить самые главные направления использования тех ресурсов, которые есть в распоряжении соответствующей организации или в данном случае бюджет. От того, насколько правильно определены направления удара, зависит и результат использования финансового ресурса, который есть", - сказал Силуанов в ответ на вопрос, как меняется роль финансиста в современном мире, в контексте профессионального праздника. Ранее в понедельник Силуанов поздравил работников сферы финансов с Днем финансиста, который отмечается 8 сентября в России. Министр пожелал финансистам здоровья, благополучия и новых профессиональных побед, указывалось в Telegram-канале Минфина. "Главное - определить приоритеты, определить, насколько каждый рубль дает результат для работы твоей организации, бюджета, семейного бюджета в конце концов", - подчеркнул он.
россия
2025
Новости
общество, россия, антон силуанов, рбк (медиагруппа), министерство финансов рф (минфин россии)
Общество, Россия, Антон Силуанов, РБК (медиагруппа), Министерство финансов РФ (Минфин России)
Силуанов рассказал, как меняется роль финансиста

Силуанов рассказал, что финансист должен верно определить приоритеты

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Финансист должен определить главные направления использования имеющихся ресурсов организации или бюджета, а также то, насколько каждый рубль дает результат, заявил министр финансов России Антон Силуанов в эфире радиостанции РБК.
"Финансистов очень много, поэтому всегда значение финансистов заключается том, чтобы определить самые главные направления использования тех ресурсов, которые есть в распоряжении соответствующей организации или в данном случае бюджет. От того, насколько правильно определены направления удара, зависит и результат использования финансового ресурса, который есть", - сказал Силуанов в ответ на вопрос, как меняется роль финансиста в современном мире, в контексте профессионального праздника.
Ранее в понедельник Силуанов поздравил работников сферы финансов с Днем финансиста, который отмечается 8 сентября в России. Министр пожелал финансистам здоровья, благополучия и новых профессиональных побед, указывалось в Telegram-канале Минфина.
"Главное - определить приоритеты, определить, насколько каждый рубль дает результат для работы твоей организации, бюджета, семейного бюджета в конце концов", - подчеркнул он.
ОбществоРоссияАнтон СилуановРБК (медиагруппа)Министерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
