09.09.2025
Калужская область
Калужская область
 
23:30 09.09.2025
Шапша в прямом эфире ответил на вопросы жителей Калужской области
Губернатор Калужской области Владислав Шапша в прямом эфире ответил на вопросы жителей региона и рассказал о решении ряда прозвучавших проблем.
КАЛУГА, 9 сен – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша в прямом эфире ответил на вопросы жителей региона и рассказал о решении ряда прозвучавших проблем. "Завершил мой прямой эфир во "ВКонтакте". Десятый за пять лет… Снизилось число жалоб на здравоохранение. Проблемные вопросы остаются – о них отдельно. Меньше жалоб по ремонту дорог в областном центре. В нормативное состояние привели 85% городских дорог. Да, приоритет - улицы с высокой загрузкой. По участкам в небольших микрорайонах последовательно работаем", - написал Шапша в своем Telegram-канале. Он отметил, что его порадовала реакция многих руководителей муниципалитетов и ведомств на поступавшие вопросы людей – они оперативно давали ответы. Шапша добавил, что на все вопросы прямого эфира люди должны будут получить ответ. Губернатор поблагодарил СМИ за то, что следили за эфиром, помогали "подсвечивать" самые острые вопросы. "По медицине это нехватка детских стоматологов. В течение месяца ситуация должна исправиться. На работу принимаем ещё восемь специалистов. Уже сегодня в смотровом кабинете врачи принимают пациентов в две смены. Альтернативная дорога в Турынино. Она есть в генплане. Утверждение проекта запланировано до конца этого года", - написал Шапша. Еще одной проблемной темой стала работа общественного транспорта. По словам губернатора, ситуация меняется к лучшему. "Уже закуплено 258 новых автобусов. Главам муниципалитетов настоятельно рекомендую лично проехать по проблемным маршрутам, которые указали жители. Уверен: ситуацию можно исправить", - подчеркнул глава региона. В регионе есть действенный механизм решения вопросов жителей – инициативное бюджетирование, подчеркнул Шапша, отметив, что на эфире были просьбы, которые можно решить с его использованием. Например, вопрос строительства сцены для общественных мероприятий в поселке Пятовский Дзержинского района. "Важный для меня вопрос - открытие мемориалов героям СВО. В каждом районе мы поддержим инициативы жителей по созданию таких памятных мест", - написал Шапша. Губернатор подчеркнул, что старался искренне и открыто отвечать на все вопросы, видел поддержку и человеческое отношение.
владислав шапша
Калужская область, Владислав Шапша
Шапша в прямом эфире ответил на вопросы жителей Калужской области

Губернатор Шапша в прямом эфире ответил на вопросы жителей Калужской области

Владислав Шапша
Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Владислав Шапша. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАЛУГА, 9 сен – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша в прямом эфире ответил на вопросы жителей региона и рассказал о решении ряда прозвучавших проблем.
"Завершил мой прямой эфир во "ВКонтакте". Десятый за пять лет… Снизилось число жалоб на здравоохранение. Проблемные вопросы остаются – о них отдельно. Меньше жалоб по ремонту дорог в областном центре. В нормативное состояние привели 85% городских дорог. Да, приоритет - улицы с высокой загрузкой. По участкам в небольших микрорайонах последовательно работаем", - написал Шапша в своем Telegram-канале.
Он отметил, что его порадовала реакция многих руководителей муниципалитетов и ведомств на поступавшие вопросы людей – они оперативно давали ответы. Шапша добавил, что на все вопросы прямого эфира люди должны будут получить ответ.
Губернатор поблагодарил СМИ за то, что следили за эфиром, помогали "подсвечивать" самые острые вопросы.
"По медицине это нехватка детских стоматологов. В течение месяца ситуация должна исправиться. На работу принимаем ещё восемь специалистов. Уже сегодня в смотровом кабинете врачи принимают пациентов в две смены. Альтернативная дорога в Турынино. Она есть в генплане. Утверждение проекта запланировано до конца этого года", - написал Шапша.
Еще одной проблемной темой стала работа общественного транспорта. По словам губернатора, ситуация меняется к лучшему.
"Уже закуплено 258 новых автобусов. Главам муниципалитетов настоятельно рекомендую лично проехать по проблемным маршрутам, которые указали жители. Уверен: ситуацию можно исправить", - подчеркнул глава региона.
В регионе есть действенный механизм решения вопросов жителей – инициативное бюджетирование, подчеркнул Шапша, отметив, что на эфире были просьбы, которые можно решить с его использованием. Например, вопрос строительства сцены для общественных мероприятий в поселке Пятовский Дзержинского района.
"Важный для меня вопрос - открытие мемориалов героям СВО. В каждом районе мы поддержим инициативы жителей по созданию таких памятных мест", - написал Шапша.
Губернатор подчеркнул, что старался искренне и открыто отвечать на все вопросы, видел поддержку и человеческое отношение.
