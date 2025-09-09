https://ria.ru/20250909/shapsha-2040804820.html

Шапша в прямом эфире ответил на вопросы жителей Калужской области

Шапша в прямом эфире ответил на вопросы жителей Калужской области - РИА Новости, 09.09.2025

Шапша в прямом эфире ответил на вопросы жителей Калужской области

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в прямом эфире ответил на вопросы жителей региона и рассказал о решении ряда прозвучавших проблем. РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T23:30:00+03:00

2025-09-09T23:30:00+03:00

2025-09-09T23:30:00+03:00

калужская область

владислав шапша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023927467_0:87:3072:1815_1920x0_80_0_0_087d7e70f7db65599c9d32dfbb454633.jpg

КАЛУГА, 9 сен – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша в прямом эфире ответил на вопросы жителей региона и рассказал о решении ряда прозвучавших проблем. "Завершил мой прямой эфир во "ВКонтакте". Десятый за пять лет… Снизилось число жалоб на здравоохранение. Проблемные вопросы остаются – о них отдельно. Меньше жалоб по ремонту дорог в областном центре. В нормативное состояние привели 85% городских дорог. Да, приоритет - улицы с высокой загрузкой. По участкам в небольших микрорайонах последовательно работаем", - написал Шапша в своем Telegram-канале. Он отметил, что его порадовала реакция многих руководителей муниципалитетов и ведомств на поступавшие вопросы людей – они оперативно давали ответы. Шапша добавил, что на все вопросы прямого эфира люди должны будут получить ответ. Губернатор поблагодарил СМИ за то, что следили за эфиром, помогали "подсвечивать" самые острые вопросы. "По медицине это нехватка детских стоматологов. В течение месяца ситуация должна исправиться. На работу принимаем ещё восемь специалистов. Уже сегодня в смотровом кабинете врачи принимают пациентов в две смены. Альтернативная дорога в Турынино. Она есть в генплане. Утверждение проекта запланировано до конца этого года", - написал Шапша. Еще одной проблемной темой стала работа общественного транспорта. По словам губернатора, ситуация меняется к лучшему. "Уже закуплено 258 новых автобусов. Главам муниципалитетов настоятельно рекомендую лично проехать по проблемным маршрутам, которые указали жители. Уверен: ситуацию можно исправить", - подчеркнул глава региона. В регионе есть действенный механизм решения вопросов жителей – инициативное бюджетирование, подчеркнул Шапша, отметив, что на эфире были просьбы, которые можно решить с его использованием. Например, вопрос строительства сцены для общественных мероприятий в поселке Пятовский Дзержинского района. "Важный для меня вопрос - открытие мемориалов героям СВО. В каждом районе мы поддержим инициативы жителей по созданию таких памятных мест", - написал Шапша. Губернатор подчеркнул, что старался искренне и открыто отвечать на все вопросы, видел поддержку и человеческое отношение.

https://ria.ru/20250901/shapsha-2038920566.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владислав шапша