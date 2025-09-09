https://ria.ru/20250909/shakhta-2040640870.html
ВС России зачищают шахту у Красноармейска, рассказал советник главы ДНР
ВС России зачищают шахту у Красноармейска, рассказал советник главы ДНР - РИА Новости, 09.09.2025
ВС России зачищают шахту у Красноармейска, рассказал советник главы ДНР
Подразделения российских войск ведут зачистку от ВСУ территории одного из крупнейших в Донецкой Народной Республике шахтоуправлений "Покровское" поблизости от... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T12:18:00+03:00
2025-09-09T12:18:00+03:00
2025-09-09T12:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
красноармейск
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036701529_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0faedd5c6acb0891177b60e606f95d07.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Подразделения российских войск ведут зачистку от ВСУ территории одного из крупнейших в Донецкой Народной Республике шахтоуправлений "Покровское" поблизости от Красноармейска, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. "Если мы берем район Удачного, это южное направление, группировка "Центр"… Хорошо разведав район, инфраструктуру с помощью различных коммуникаций, они зашли уже в шахтоуправление "Покровское" - это одно из крупнейших шахтоуправлений в Донецкой Народной Республике. И фактически там мы уже проводим зачистку от противника", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
красноармейск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036701529_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_400fd6bf101f630b38933ffc39a4d309.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, красноармейск, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Красноармейск, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России зачищают шахту у Красноармейска, рассказал советник главы ДНР
Кимаковский: ВС РФ зачищают от ВСУ шахту "Покровское" у Красноармейска