ВС России зачищают шахту у Красноармейска, рассказал советник главы ДНР
Специальная военная операция на Украине
 
12:18 09.09.2025
ВС России зачищают шахту у Красноармейска, рассказал советник главы ДНР
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
красноармейск
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Подразделения российских войск ведут зачистку от ВСУ территории одного из крупнейших в Донецкой Народной Республике шахтоуправлений "Покровское" поблизости от Красноармейска, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. "Если мы берем район Удачного, это южное направление, группировка "Центр"… Хорошо разведав район, инфраструктуру с помощью различных коммуникаций, они зашли уже в шахтоуправление "Покровское" - это одно из крупнейших шахтоуправлений в Донецкой Народной Республике. И фактически там мы уже проводим зачистку от противника", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала.
безопасность, донецкая народная республика, красноармейск, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Красноармейск, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Подразделения российских войск ведут зачистку от ВСУ территории одного из крупнейших в Донецкой Народной Республике шахтоуправлений "Покровское" поблизости от Красноармейска, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
"Если мы берем район Удачного, это южное направление, группировка "Центр"… Хорошо разведав район, инфраструктуру с помощью различных коммуникаций, они зашли уже в шахтоуправление "Покровское" - это одно из крупнейших шахтоуправлений в Донецкой Народной Республике. И фактически там мы уже проводим зачистку от противника", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
