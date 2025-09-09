https://ria.ru/20250909/shakhta-2040640870.html

ВС России зачищают шахту у Красноармейска, рассказал советник главы ДНР

ВС России зачищают шахту у Красноармейска, рассказал советник главы ДНР - РИА Новости, 09.09.2025

ВС России зачищают шахту у Красноармейска, рассказал советник главы ДНР

Подразделения российских войск ведут зачистку от ВСУ территории одного из крупнейших в Донецкой Народной Республике шахтоуправлений "Покровское" поблизости от... РИА Новости, 09.09.2025

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

красноармейск

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Подразделения российских войск ведут зачистку от ВСУ территории одного из крупнейших в Донецкой Народной Республике шахтоуправлений "Покровское" поблизости от Красноармейска, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. "Если мы берем район Удачного, это южное направление, группировка "Центр"… Хорошо разведав район, инфраструктуру с помощью различных коммуникаций, они зашли уже в шахтоуправление "Покровское" - это одно из крупнейших шахтоуправлений в Донецкой Народной Республике. И фактически там мы уже проводим зачистку от противника", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала.

донецкая народная республика

красноармейск

