В ФРГ стали называть подрывы "Северных потоков" терактом, заявил Лавров

В ФРГ стали называть подрывы "Северных потоков" терактом, заявил Лавров - РИА Новости, 09.09.2025

В ФРГ стали называть подрывы "Северных потоков" терактом, заявил Лавров

В ФРГ стали называть подрывы "Северных потоков" терактом, но Россию не допускают к расследованию, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 09.09.2025

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. В ФРГ стали называть подрывы "Северных потоков" терактом, но Россию не допускают к расследованию, заявил глава МИД Сергей Лавров."Пресловутое расследование терактов на газопроводах "Северные потоки". Три года исполняется через несколько дней. Правда, сейчас стали говорить, что это все-таки были теракты, даже в Германии стали говорить. Но какой-либо транспарентности в расследовании, каких-либо попыток допустить в ответ на наши просьбы российскую сторону к расследованию, поскольку российская сторона являлась собственником газопроводов, никто не собирается предпринимать", — сказал он.Теракты на "Северном потоке — 1" и "Северном потоке — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили диверсии. Оператор Nord Stream AG сообщал, что разрушения беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура инициировала дело об акте международного терроризма. Москва не раз запрашивала данные по взрывам, но ни разу их не получила."Северный поток — 1", ранее обеспечивавший около половины годовой потребности ФРГ в голубом топливе, стал непригоден для использования. Строительство "Северного потока — 2" к моменту взрывов было завершено, но трубопровод еще не ввели в эксплуатацию. Конец обеих веток находится в немецком Лубмине.Постоянный представитель в ООН Василий Небензя заявлял, что США и Британия препятствуют объективному международному расследованию.Арест предполагаемого организатора диверсийВ ночь на 21 августа итальянские карабинеры арестовали гражданина Украины Сергея Кузнецова по запросу немецкой прокуратуры. Его задержали, когда он прибыл в провинцию Римини на отдых с семьей.По данным WSJ, Кузнецов — отставной капитан ВСУ, служил в СБУ. Предположительно, его и других военных наняли в мае 2022-го для осуществления диверсии на "Северных потоках". Как пишет Corriere della Sera, он был капитаном яхты "Андромеда", которая использовалась для перевозки взрывчатки.Согласно ордеру на международный арест, поступившему в распоряжение РИА Новости, немецкая прокуратура считает Кузнецова координатором диверсии и руководителем команды, осуществившей подрывы.

