Подростку в Саратове продлили арест по делу о подготовке убийства депутата - РИА Новости, 09.09.2025
14:05 09.09.2025
Подростку в Саратове продлили арест по делу о подготовке убийства депутата
САМАРА, 9 сен - РИА Новости. Волжский районный суд Саратова продлил срок содержания под стражей до 12 ноября подростку, который проходит обвиняемым по делу о подготовке убийства депутата, за которым он охотился с молотком, сообщили РИА Новости в суде. "Продлен арест... по 12 ноября 2025 года включительно", - сказала собеседница агентства. В январе следствие сообщало, что 16-летний подросток в Саратове задержан по подозрению в подготовке убийства депутата областной думы Александра Янкловича (ЕР). По указанию неустановленных лиц молодой человек направился с молотком к дому депутата, но так как парламентария не оказалось на месте, ушел. Подросток обвиняется по части 1 статьи 30, пункту "б" части 2 статьи 105 УК РФ "Приготовление к убийству лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности и выполнением общественного долга" и подозревается по части 2 статьи 205.5 УК РФ "Участие в деятельности террористической организации". По данным следствия, фигурант частично признал вину в подготовке убийства депутата. Сам Янклович заявлял, что украинские спецслужбы готовили на него покушение, претензий к задержанному подростку у него нет.
Подростку в Саратове продлили арест по делу о подготовке убийства депутата

Суд в Саратове продлил арест подростку по делу о подготовке убийства депутата

САМАРА, 9 сен - РИА Новости. Волжский районный суд Саратова продлил срок содержания под стражей до 12 ноября подростку, который проходит обвиняемым по делу о подготовке убийства депутата, за которым он охотился с молотком, сообщили РИА Новости в суде.
"Продлен арест... по 12 ноября 2025 года включительно", - сказала собеседница агентства.
В январе следствие сообщало, что 16-летний подросток в Саратове задержан по подозрению в подготовке убийства депутата областной думы Александра Янкловича (ЕР). По указанию неустановленных лиц молодой человек направился с молотком к дому депутата, но так как парламентария не оказалось на месте, ушел. Подросток обвиняется по части 1 статьи 30, пункту "б" части 2 статьи 105 УК РФ "Приготовление к убийству лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности и выполнением общественного долга" и подозревается по части 2 статьи 205.5 УК РФ "Участие в деятельности террористической организации".
По данным следствия, фигурант частично признал вину в подготовке убийства депутата. Сам Янклович заявлял, что украинские спецслужбы готовили на него покушение, претензий к задержанному подростку у него нет.
