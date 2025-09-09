https://ria.ru/20250909/sanktsii-2040637979.html

ЕС координирует с США пакет санкций против России, заявил глава Евросовета

БРЮССЕЛЬ, 9 сен - РИА Новости. Глава Евросовета Антониу Кошта подтвердил, что ЕС продолжает координировать подготовку нового 19-го по счету пакета санкций против России с США. "Мы готовим 19-й пакет санкций в тесной координации с Соединенными Штатами", - заявил он на пресс-конференции в Латвии. Кошта уверен, что "усиление давления на Россию" якобы приближает заключение мирного соглашения по конфликту на Украине. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

