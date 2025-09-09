Рейтинг@Mail.ru
ЕС координирует с США пакет санкций против России, заявил глава Евросовета - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:09 09.09.2025 (обновлено: 12:11 09.09.2025)
https://ria.ru/20250909/sanktsii-2040637979.html
ЕС координирует с США пакет санкций против России, заявил глава Евросовета
ЕС координирует с США пакет санкций против России, заявил глава Евросовета - РИА Новости, 09.09.2025
ЕС координирует с США пакет санкций против России, заявил глава Евросовета
Глава Евросовета Антониу Кошта подтвердил, что ЕС продолжает координировать подготовку нового 19-го по счету пакета санкций против России с США. РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T12:09:00+03:00
2025-09-09T12:11:00+03:00
в мире
россия
сша
антониу кошта
евросовет
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007676050_0:89:3072:1817_1920x0_80_0_0_18ee0edc82f714101455c049bbc5d726.jpg
БРЮССЕЛЬ, 9 сен - РИА Новости. Глава Евросовета Антониу Кошта подтвердил, что ЕС продолжает координировать подготовку нового 19-го по счету пакета санкций против России с США. "Мы готовим 19-й пакет санкций в тесной координации с Соединенными Штатами", - заявил он на пресс-конференции в Латвии. Кошта уверен, что "усиление давления на Россию" якобы приближает заключение мирного соглашения по конфликту на Украине. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250908/lukoyl-2040542817.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007676050_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_66a329f1fac87a70c3242d46dbb3cbf3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, антониу кошта, евросовет, евросоюз
В мире, Россия, США, Антониу Кошта, Евросовет, Евросоюз
ЕС координирует с США пакет санкций против России, заявил глава Евросовета

Кошта подтвердил совместную подготовку ЕС и США пакета санкций против России

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertАнтониу Кошта
Антониу Кошта - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Антониу Кошта. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 9 сен - РИА Новости. Глава Евросовета Антониу Кошта подтвердил, что ЕС продолжает координировать подготовку нового 19-го по счету пакета санкций против России с США.
"Мы готовим 19-й пакет санкций в тесной координации с Соединенными Штатами", - заявил он на пресс-конференции в Латвии.
Кошта уверен, что "усиление давления на Россию" якобы приближает заключение мирного соглашения по конфликту на Украине.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Франция и Германия предложили ЕС ввести санкции против "Лукойла", пишут СМИ
8 сентября, 20:44
 
В миреРоссияСШААнтониу КоштаЕвросоветЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала