В Самарской области вспыхнул пожар на мусорном полигоне - РИА Новости, 09.09.2025
14:29 09.09.2025
В Самарской области вспыхнул пожар на мусорном полигоне
происшествия
самара
самарская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
САМАРА, 9 сен - РИА Новости. Пожар на площади около 500 квадратных метров тушат на полигоне твердых бытовых отходов "Преображенка" под Самарой, сообщается в Telegram-канале минприроды Самарской области. "Девятого сентября в 4.20 (3.20 мск - ред.) произошло возгорание на полигоне ТБО "Преображенка" из-за выброса свалочного газа на нерабочей карте полигона … Площадь возгорания – около 500 квадратных метров. Тушение ведется установленным способом – засыпкой грунтом", - говорится в сообщении регионального минприроды. Для тушения привлекли 12 человек и восемь единиц техники, полигон обеспечен необходимым запасом грунта. Предполагается, что возгорание потушат в течение дня. На ликвидацию очагов задымления нужно чуть больше времени из-за крутого склона, отметили в минприроды по региону. "Организована работа лаборатории природоохранного центра для замера атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне и на территории ближайшей жилой застройки. О результатах сообщим дополнительно. Роспотребнадзор и Росприроднадзор уведомлены", - сообщили в областном минприроды.
происшествия, самара, самарская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Происшествия, Самара, Самарская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
© Фото : Минприроды Самарской области/TelegramПожар на мусорном полигоне под Самарой
© Фото : Минприроды Самарской области/Telegram
Пожар на мусорном полигоне под Самарой
САМАРА, 9 сен - РИА Новости. Пожар на площади около 500 квадратных метров тушат на полигоне твердых бытовых отходов "Преображенка" под Самарой, сообщается в Telegram-канале минприроды Самарской области.
"Девятого сентября в 4.20 (3.20 мск - ред.) произошло возгорание на полигоне ТБО "Преображенка" из-за выброса свалочного газа на нерабочей карте полигона … Площадь возгорания – около 500 квадратных метров. Тушение ведется установленным способом – засыпкой грунтом", - говорится в сообщении регионального минприроды.
Для тушения привлекли 12 человек и восемь единиц техники, полигон обеспечен необходимым запасом грунта. Предполагается, что возгорание потушат в течение дня. На ликвидацию очагов задымления нужно чуть больше времени из-за крутого склона, отметили в минприроды по региону.
"Организована работа лаборатории природоохранного центра для замера атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне и на территории ближайшей жилой застройки. О результатах сообщим дополнительно. Роспотребнадзор и Росприроднадзор уведомлены", - сообщили в областном минприроды.
Пожар в Ейском зоопарке - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Прокуратура назвала возможную причину пожара в зоопарке в Ейске
