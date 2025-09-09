https://ria.ru/20250909/samara-2040678228.html

В Самарской области вспыхнул пожар на мусорном полигоне

В Самарской области вспыхнул пожар на мусорном полигоне - РИА Новости, 09.09.2025

В Самарской области вспыхнул пожар на мусорном полигоне

Пожар на площади около 500 квадратных метров тушат на полигоне твердых бытовых отходов "Преображенка" под Самарой, сообщается в Telegram-канале минприроды... РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T14:29:00+03:00

2025-09-09T14:29:00+03:00

2025-09-09T14:29:00+03:00

происшествия

самара

самарская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040677260_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_c74aecd54a816d434a0df00b5525d157.jpg

САМАРА, 9 сен - РИА Новости. Пожар на площади около 500 квадратных метров тушат на полигоне твердых бытовых отходов "Преображенка" под Самарой, сообщается в Telegram-канале минприроды Самарской области. "Девятого сентября в 4.20 (3.20 мск - ред.) произошло возгорание на полигоне ТБО "Преображенка" из-за выброса свалочного газа на нерабочей карте полигона … Площадь возгорания – около 500 квадратных метров. Тушение ведется установленным способом – засыпкой грунтом", - говорится в сообщении регионального минприроды. Для тушения привлекли 12 человек и восемь единиц техники, полигон обеспечен необходимым запасом грунта. Предполагается, что возгорание потушат в течение дня. На ликвидацию очагов задымления нужно чуть больше времени из-за крутого склона, отметили в минприроды по региону. "Организована работа лаборатории природоохранного центра для замера атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне и на территории ближайшей жилой застройки. О результатах сообщим дополнительно. Роспотребнадзор и Росприроднадзор уведомлены", - сообщили в областном минприроды.

https://ria.ru/20250909/pozhar-2040627981.html

самара

самарская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, самара, самарская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)