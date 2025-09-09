В Румынии арестовали экс-замглавы спецслужбы Молдавии
В Румынии по делу о шпионаже арестовали экс-замглавы спецслужбы Молдавии Балана
© AP Photo / Vadim GhirdaПолицейские автомобили в Румынии
© AP Photo / Vadim Ghirda
Полицейские автомобили в Румынии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 9 сен – РИА Новости. Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии сообщила об аресте в Румынии бывшего высокопоставленного сотрудника ведомства, подозреваемого в передаче секретных данных иностранному государству.
В понедельник в румынских СМИ появились публикации о задержании экс-вице-директора молдавской разведки Александра Балана. Балан был назначен заместителем главы СИБ в марте 2016 года в период правительства Павла Филипа (январь 2016 года - июнь 2019 года), когда ключевое влияние на молдавскую политику оказывал олигарх Владимир Плахотнюк.
Глава ПМР прокомментировал выбор Молдавии учить историю румын
22 августа, 14:24
"В результате совместных действий Службы румынской информации и партнерских институтов из Чехии, Польши, Венгрии и СИБ Молдавии, 8 сентября прокуроры управления по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (DIICOT) задержали 47-летнего бывшего офицера СИБ. Он расследуется за государственную измену в форме систематической передачи секретной информации", - говорится в сообщении молдавской спецслужбы.
Румынское издание Hotnews.ro отмечает, что молдавский чиновник в 2024-2025 годах якобы передавал секретные сведения представителям Комитета госбезопасности Белоруссии.
В СИБ Молдавии подчеркнули, что продолжат внимательно мониторить риски и действовать совместно с партнерами "для защиты национальной и региональной безопасности".
Россия выслала агента молдавской разведки
23 апреля, 10:19