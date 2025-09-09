Рейтинг@Mail.ru
В Румынии арестовали экс-замглавы спецслужбы Молдавии - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:40 09.09.2025
https://ria.ru/20250909/rumynija-2040572018.html
В Румынии арестовали экс-замглавы спецслужбы Молдавии
В Румынии арестовали экс-замглавы спецслужбы Молдавии - РИА Новости, 09.09.2025
В Румынии арестовали экс-замглавы спецслужбы Молдавии
Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии сообщила об аресте в Румынии бывшего высокопоставленного сотрудника ведомства, подозреваемого в передаче... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T03:40:00+03:00
2025-09-09T03:40:00+03:00
в мире
молдавия
румыния
чехия
павел филип
владимир плахотнюк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/06/1843290639_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_bf51170007a8be3d403cc4353f074e45.jpg
КИШИНЕВ, 9 сен – РИА Новости. Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии сообщила об аресте в Румынии бывшего высокопоставленного сотрудника ведомства, подозреваемого в передаче секретных данных иностранному государству. В понедельник в румынских СМИ появились публикации о задержании экс-вице-директора молдавской разведки Александра Балана. Балан был назначен заместителем главы СИБ в марте 2016 года в период правительства Павла Филипа (январь 2016 года - июнь 2019 года), когда ключевое влияние на молдавскую политику оказывал олигарх Владимир Плахотнюк. "В результате совместных действий Службы румынской информации и партнерских институтов из Чехии, Польши, Венгрии и СИБ Молдавии, 8 сентября прокуроры управления по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (DIICOT) задержали 47-летнего бывшего офицера СИБ. Он расследуется за государственную измену в форме систематической передачи секретной информации", - говорится в сообщении молдавской спецслужбы. Румынское издание Hotnews.ro отмечает, что молдавский чиновник в 2024-2025 годах якобы передавал секретные сведения представителям Комитета госбезопасности Белоруссии. В СИБ Молдавии подчеркнули, что продолжат внимательно мониторить риски и действовать совместно с партнерами "для защиты национальной и региональной безопасности".
https://ria.ru/20250822/moldaviya-2036982995.html
https://ria.ru/20250423/razvedka-2012895280.html
молдавия
румыния
чехия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/06/1843290639_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_715c55211e2b050bd20dcbe4b2dc9ecc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, румыния, чехия, павел филип, владимир плахотнюк
В мире, Молдавия, Румыния, Чехия, Павел Филип, Владимир Плахотнюк
В Румынии арестовали экс-замглавы спецслужбы Молдавии

В Румынии по делу о шпионаже арестовали экс-замглавы спецслужбы Молдавии Балана

© AP Photo / Vadim GhirdaПолицейские автомобили в Румынии
Полицейские автомобили в Румынии - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Полицейские автомобили в Румынии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 9 сен – РИА Новости. Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии сообщила об аресте в Румынии бывшего высокопоставленного сотрудника ведомства, подозреваемого в передаче секретных данных иностранному государству.
В понедельник в румынских СМИ появились публикации о задержании экс-вице-директора молдавской разведки Александра Балана. Балан был назначен заместителем главы СИБ в марте 2016 года в период правительства Павла Филипа (январь 2016 года - июнь 2019 года), когда ключевое влияние на молдавскую политику оказывал олигарх Владимир Плахотнюк.
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Глава ПМР прокомментировал выбор Молдавии учить историю румын
22 августа, 14:24
"В результате совместных действий Службы румынской информации и партнерских институтов из Чехии, Польши, Венгрии и СИБ Молдавии, 8 сентября прокуроры управления по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (DIICOT) задержали 47-летнего бывшего офицера СИБ. Он расследуется за государственную измену в форме систематической передачи секретной информации", - говорится в сообщении молдавской спецслужбы.
Румынское издание Hotnews.ro отмечает, что молдавский чиновник в 2024-2025 годах якобы передавал секретные сведения представителям Комитета госбезопасности Белоруссии.
В СИБ Молдавии подчеркнули, что продолжат внимательно мониторить риски и действовать совместно с партнерами "для защиты национальной и региональной безопасности".
Допрос молдавского агента Руснака, который помогал главе украинской военной разведки Кириллу Буданову - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Россия выслала агента молдавской разведки
23 апреля, 10:19
 
В миреМолдавияРумынияЧехияПавел ФилипВладимир Плахотнюк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала