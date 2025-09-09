Рейтинг@Mail.ru
В РПЦ отреагировали на призыв священника отчислять десятину - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
23:29 09.09.2025
https://ria.ru/20250909/rpts-2040804648.html
В РПЦ отреагировали на призыв священника отчислять десятину
В РПЦ отреагировали на призыв священника отчислять десятину - РИА Новости, 09.09.2025
В РПЦ отреагировали на призыв священника отчислять десятину
Священники могут иметь частное мнение, но они не уполномочены говорить от лица Русской православной церкви, для этого существуют "официальные каналы и... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T23:29:00+03:00
2025-09-09T23:29:00+03:00
религия
иркутск
россия
владимир легойда
русская православная церковь
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027202511_0:190:3071:1917_1920x0_80_0_0_853a722be4be2f87fe63dfafc65a764b.jpg
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Священники могут иметь частное мнение, но они не уполномочены говорить от лица Русской православной церкви, для этого существуют "официальные каналы и специально уполномоченные на то люди", а журналистам не стоит превращать личное мнение священника в официальную позицию Церкви, заявил председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношению Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя призыв одного из священников жертвовать десятую часть средств на храм. Ранее клирик храма Казанской Божией Матери в Иркутске протоиерей Сергий Кульпинов призвал прихожан жертвовать десятую часть дохода на нужды храма, чтобы содержать как само здание, так и платить служащим там людям. По словам священника, он может устроиться на светскую работу и сам содержать себя и семью, однако в таком случае прихожанам нужно будет дать ему "возможность шесть дней в неделю работать" и не обращаться к нему как к священнику во все дни недели, кроме воскресенья и вечера субботы - даже со срочными просьбами. Он также напомнил, что правило платить десятину установлено Богом. Правило десятины установлено в Ветхом Завете, оно предполагало периодические выплаты части от доходов (плодов, урожая, скота) на обеспечение служащих в храме, религиозные праздники и помощь нуждающимся. "Отдельный священник, даже имеющий определенную известность, не уполномочен говорить от лица всей Русской православной церкви и выступать с какими-либо официальными заявлениями. Хотя у него, естественно, как у любого человека, может быть, и есть своё личное (частное) мнение по тем или иным, в том числе и светским, вопросам", - написал Легойда в своем Telegram-канале, комментируя заявление протоиерея Сергия Кульпинова. Он также обратился с просьбой сразу к священникам и представителям СМИ. "Во-первых, к священнослужителям. Призываю к ответственности и взвешенности в публичных заявлениях, особенно на острые темы. Любое слово может быть вырвано из контекста и использовано для раскручивания информационной волны, способной ввести в соблазн многих. Во-вторых, к коллегам-журналистам. В стремлении к сиюминутной сенсационности и кликабельности заголовков личное мнение рядового священника в некоторых публикациях порой превращается едва ли не в официальную позицию Церкви. Это в корне неверно и вводит в заблуждение аудиторию", - отметил глава синодального отдела. Он добавил, что для публичных заявлений от лица Русской православной церкви существуют "официальные каналы и специально уполномоченные на то люди". "Именно к ним и следует обращаться за комментариями, чтобы репортажи и статьи были не только громкими, но и достоверными", - заключил представитель РПЦ. Ранее зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношению Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе рассказал РИА Новости, что в России пожертвования на содержание храмов и духовенства – дело добровольное для общины храма, но это "моральная обязанность" прихожан, которые "располагают средствами". Также он призвал помнить, что отчислениями на Церковь не купить Царство Небесное.
https://ria.ru/20250818/religiya-2036131854.html
https://ria.ru/20250709/omsk-2028167365.html
https://ria.ru/20250604/sekretar-2020810911.html
иркутск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027202511_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_272e7195042fc9d2b5f32836180888e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иркутск, россия, владимир легойда, русская православная церковь, общество
Религия, Иркутск, Россия, Владимир Легойда, Русская православная церковь, Общество
В РПЦ отреагировали на призыв священника отчислять десятину

Легойда назвал призыв протоиерея Кульпинова отчислять десятину частным мнением

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСвященнослужитель держит православный крест
Священнослужитель держит православный крест - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Священнослужитель держит православный крест. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Священники могут иметь частное мнение, но они не уполномочены говорить от лица Русской православной церкви, для этого существуют "официальные каналы и специально уполномоченные на то люди", а журналистам не стоит превращать личное мнение священника в официальную позицию Церкви, заявил председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношению Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя призыв одного из священников жертвовать десятую часть средств на храм.
Ранее клирик храма Казанской Божией Матери в Иркутске протоиерей Сергий Кульпинов призвал прихожан жертвовать десятую часть дохода на нужды храма, чтобы содержать как само здание, так и платить служащим там людям. По словам священника, он может устроиться на светскую работу и сам содержать себя и семью, однако в таком случае прихожанам нужно будет дать ему "возможность шесть дней в неделю работать" и не обращаться к нему как к священнику во все дни недели, кроме воскресенья и вечера субботы - даже со срочными просьбами. Он также напомнил, что правило платить десятину установлено Богом. Правило десятины установлено в Ветхом Завете, оно предполагало периодические выплаты части от доходов (плодов, урожая, скота) на обеспечение служащих в храме, религиозные праздники и помощь нуждающимся.
Вид на Храм Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
В РПЦ высказались об отчислении студенток за танцы у Храма Христа Спасителя
18 августа, 19:14
"Отдельный священник, даже имеющий определенную известность, не уполномочен говорить от лица всей Русской православной церкви и выступать с какими-либо официальными заявлениями. Хотя у него, естественно, как у любого человека, может быть, и есть своё личное (частное) мнение по тем или иным, в том числе и светским, вопросам", - написал Легойда в своем Telegram-канале, комментируя заявление протоиерея Сергия Кульпинова.
Он также обратился с просьбой сразу к священникам и представителям СМИ.
"Во-первых, к священнослужителям. Призываю к ответственности и взвешенности в публичных заявлениях, особенно на острые темы. Любое слово может быть вырвано из контекста и использовано для раскручивания информационной волны, способной ввести в соблазн многих. Во-вторых, к коллегам-журналистам. В стремлении к сиюминутной сенсационности и кликабельности заголовков личное мнение рядового священника в некоторых публикациях порой превращается едва ли не в официальную позицию Церкви. Это в корне неверно и вводит в заблуждение аудиторию", - отметил глава синодального отдела.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
В Омске священник получил срок за педофилию
9 июля, 16:12
Он добавил, что для публичных заявлений от лица Русской православной церкви существуют "официальные каналы и специально уполномоченные на то люди".
"Именно к ним и следует обращаться за комментариями, чтобы репортажи и статьи были не только громкими, но и достоверными", - заключил представитель РПЦ.
Ранее зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношению Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе рассказал РИА Новости, что в России пожертвования на содержание храмов и духовенства – дело добровольное для общины храма, но это "моральная обязанность" прихожан, которые "располагают средствами". Также он призвал помнить, что отчислениями на Церковь не купить Царство Небесное.
Протоиерей Дмитрий Бабкин - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
В Новосибирской области в ДТП погиб протоиерей, ездивший в зону СВО
4 июня, 10:52
 
РелигияИркутскРоссияВладимир ЛегойдаРусская православная церковьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала