В РПЦ отреагировали на призыв священника отчислять десятину
Легойда назвал призыв протоиерея Кульпинова отчислять десятину частным мнением
Священнослужитель держит православный крест. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Священники могут иметь частное мнение, но они не уполномочены говорить от лица Русской православной церкви, для этого существуют "официальные каналы и специально уполномоченные на то люди", а журналистам не стоит превращать личное мнение священника в официальную позицию Церкви, заявил председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношению Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя призыв одного из священников жертвовать десятую часть средств на храм.
Ранее клирик храма Казанской Божией Матери в Иркутске протоиерей Сергий Кульпинов призвал прихожан жертвовать десятую часть дохода на нужды храма, чтобы содержать как само здание, так и платить служащим там людям. По словам священника, он может устроиться на светскую работу и сам содержать себя и семью, однако в таком случае прихожанам нужно будет дать ему "возможность шесть дней в неделю работать" и не обращаться к нему как к священнику во все дни недели, кроме воскресенья и вечера субботы - даже со срочными просьбами. Он также напомнил, что правило платить десятину установлено Богом. Правило десятины установлено в Ветхом Завете, оно предполагало периодические выплаты части от доходов (плодов, урожая, скота) на обеспечение служащих в храме, религиозные праздники и помощь нуждающимся.
"Отдельный священник, даже имеющий определенную известность, не уполномочен говорить от лица всей Русской православной церкви и выступать с какими-либо официальными заявлениями. Хотя у него, естественно, как у любого человека, может быть, и есть своё личное (частное) мнение по тем или иным, в том числе и светским, вопросам", - написал Легойда в своем Telegram-канале, комментируя заявление протоиерея Сергия Кульпинова.
Он также обратился с просьбой сразу к священникам и представителям СМИ.
"Во-первых, к священнослужителям. Призываю к ответственности и взвешенности в публичных заявлениях, особенно на острые темы. Любое слово может быть вырвано из контекста и использовано для раскручивания информационной волны, способной ввести в соблазн многих. Во-вторых, к коллегам-журналистам. В стремлении к сиюминутной сенсационности и кликабельности заголовков личное мнение рядового священника в некоторых публикациях порой превращается едва ли не в официальную позицию Церкви. Это в корне неверно и вводит в заблуждение аудиторию", - отметил глава синодального отдела.
Он добавил, что для публичных заявлений от лица Русской православной церкви существуют "официальные каналы и специально уполномоченные на то люди".
"Именно к ним и следует обращаться за комментариями, чтобы репортажи и статьи были не только громкими, но и достоверными", - заключил представитель РПЦ.
Ранее зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношению Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе рассказал РИА Новости, что в России пожертвования на содержание храмов и духовенства – дело добровольное для общины храма, но это "моральная обязанность" прихожан, которые "располагают средствами". Также он призвал помнить, что отчислениями на Церковь не купить Царство Небесное.