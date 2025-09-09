Рейтинг@Mail.ru
Роструд разъяснил правила работы в предпраздничные дни - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:20 09.09.2025
https://ria.ru/20250909/rostrud-2040567346.html
Роструд разъяснил правила работы в предпраздничные дни
Роструд разъяснил правила работы в предпраздничные дни - РИА Новости, 09.09.2025
Роструд разъяснил правила работы в предпраздничные дни
Продолжительность рабочего дня сотрудников в предпраздничный день должна быть сокращена на один час вне зависимости от того, сколько длится смена, следует из... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T02:20:00+03:00
2025-09-09T02:20:00+03:00
общество
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149459/85/1494598542_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b05ba64550b810bbd55b3af0eb08dc68.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Продолжительность рабочего дня сотрудников в предпраздничный день должна быть сокращена на один час вне зависимости от того, сколько длится смена, следует из письма Роструда, с которым ознакомилось РИА Новости. "Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, работников, работающих на условиях неполного рабочего времени или по совместительству, подлежит уменьшению на один час", - говорится в документе. При этом в случаях, когда сократить продолжительность работы невозможно, переработку на час необходимо компенсировать. Если же длительность смены составляет час или менее, сотрудник не выходит на работу.
https://ria.ru/20250421/pereryv-2012432273.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149459/85/1494598542_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_201408d08f34152c98b5c0a61c82cd33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, федеральная служба по труду и занятости (роструд)
Общество, Федеральная служба по труду и занятости (Роструд)
Роструд разъяснил правила работы в предпраздничные дни

Роструд напомнил о сокращенном предпраздничном рабочем дне

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСотрудники фирмы в офисе компании
Сотрудники фирмы в офисе компании - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Сотрудники фирмы в офисе компании. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Продолжительность рабочего дня сотрудников в предпраздничный день должна быть сокращена на один час вне зависимости от того, сколько длится смена, следует из письма Роструда, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, работников, работающих на условиях неполного рабочего времени или по совместительству, подлежит уменьшению на один час", - говорится в документе.
При этом в случаях, когда сократить продолжительность работы невозможно, переработку на час необходимо компенсировать. Если же длительность смены составляет час или менее, сотрудник не выходит на работу.
Перерыв - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Эксперт рассказала, какой перерыв положен работнику в течение дня
21 апреля, 02:17
 
ОбществоФедеральная служба по труду и занятости (Роструд)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала