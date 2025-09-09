https://ria.ru/20250909/rostrud-2040567346.html

Роструд разъяснил правила работы в предпраздничные дни

Роструд разъяснил правила работы в предпраздничные дни

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Продолжительность рабочего дня сотрудников в предпраздничный день должна быть сокращена на один час вне зависимости от того, сколько длится смена, следует из письма Роструда, с которым ознакомилось РИА Новости. "Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, работников, работающих на условиях неполного рабочего времени или по совместительству, подлежит уменьшению на один час", - говорится в документе. При этом в случаях, когда сократить продолжительность работы невозможно, переработку на час необходимо компенсировать. Если же длительность смены составляет час или менее, сотрудник не выходит на работу.

