Роструд разъяснил правила работы в предпраздничные дни
2025-09-09T02:20:00+03:00
общество
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Продолжительность рабочего дня сотрудников в предпраздничный день должна быть сокращена на один час вне зависимости от того, сколько длится смена, следует из письма Роструда, с которым ознакомилось РИА Новости. "Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, работников, работающих на условиях неполного рабочего времени или по совместительству, подлежит уменьшению на один час", - говорится в документе. При этом в случаях, когда сократить продолжительность работы невозможно, переработку на час необходимо компенсировать. Если же длительность смены составляет час или менее, сотрудник не выходит на работу.
Роструд разъяснил правила работы в предпраздничные дни
