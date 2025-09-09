Рейтинг@Mail.ru
В России 1 октября пройдут молебны о тяжелобольных детях
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
06:11 09.09.2025
В России 1 октября пройдут молебны о тяжелобольных детях
В России 1 октября пройдут молебны о тяжелобольных детях
Руководитель Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями "Круг добра" протоиерей Александр Ткаченко рассказал РИА Новости,... РИА Новости, 09.09.2025
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Руководитель Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями "Круг добра" протоиерей Александр Ткаченко рассказал РИА Новости, что 1 октября по всей России пройдут молебны о больных детях. "На аудиенции у святейшего патриарха 16 июля я обратился уже с просьбой благословить на установление сугубой молитвы о тяжелобольных детях и их родителях в день почитания этой иконы, 1 октября… Когда пришла резолюция на нашу просьбу святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, это стало для всех, кто был причастен, настоящим чудом. По всей России 1 октября православные будут молиться о тяжелобольных детях и об их родителях", – сказал РИА Новости Ткаченко. Мысль о том, что всероссийская молитва за детей и их родителей была бы проявлением такой поддержки со стороны Русской православной церкви (РПЦ), появилась у него еще во время работы в Санкт-Петербургском детском хосписе, рассказал протоиерей. "Почти год назад я поделился этой мечтой со святейшим патриархом. Мы тогда поговорили об иконах, в которых родители увидели бы не только близкий для себя образ, но и надежду, которая очень нужна в сложные моменты жизни. Почти всё это время я искал такой образ. И совершенно неожиданно, когда просматривал фотографии подопечных Фонда "Круг добра" для годового отчета, я ясно увидел удивительное сходство фотографии мамы двух наших ребят с тяжелейшим заболеванием и иконы "Целительница", – добавил он. Чудотворный образ Пресвятой Богородицы "Целительница" – одна из главных святынь Алексеевского ставропигиального женского монастыря в Москве, почитаемая в нем с XVIII века. Она изображает чудесное исцеление Богоматерью тяжелобольного юноши. Празднование в честь иконы установлено в Русской православной церкви на 1 октября (18 сентября по старому стилю). По информации монастыря, после Октябрьской революции 1917 года икона исчезла из Крестовоздвиженского храма, где она хранилась. Много позже ее обнаружили в Преображенской церкви на Преображенской площади, а после её разрушения в 1964 году перенесли в храм Воскресения Христова в Сокольниках. В Алексеевский женский монастырь икона была возвращена патриархом Московским и всея Руси Кириллом 16 июля 2023 года. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости в 08:00 мск 9 сентября.
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007490003_60:0:2789:2047_1920x0_80_0_0_9c4ce2acef9ea6081d02c1d795ad4696.jpg
В России 1 октября пройдут молебны о тяжелобольных детях

По всей России 1 октября пройдут молебны о тяжелобольных детях и их родителях

© РИА Новости / Виталий Аньков
Храм
Храм
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Храм. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Руководитель Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями "Круг добра" протоиерей Александр Ткаченко рассказал РИА Новости, что 1 октября по всей России пройдут молебны о больных детях.
"На аудиенции у святейшего патриарха 16 июля я обратился уже с просьбой благословить на установление сугубой молитвы о тяжелобольных детях и их родителях в день почитания этой иконы, 1 октября… Когда пришла резолюция на нашу просьбу святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, это стало для всех, кто был причастен, настоящим чудом. По всей России 1 октября православные будут молиться о тяжелобольных детях и об их родителях", – сказал РИА Новости Ткаченко.
Мысль о том, что всероссийская молитва за детей и их родителей была бы проявлением такой поддержки со стороны Русской православной церкви (РПЦ), появилась у него еще во время работы в Санкт-Петербургском детском хосписе, рассказал протоиерей.
"Почти год назад я поделился этой мечтой со святейшим патриархом. Мы тогда поговорили об иконах, в которых родители увидели бы не только близкий для себя образ, но и надежду, которая очень нужна в сложные моменты жизни. Почти всё это время я искал такой образ. И совершенно неожиданно, когда просматривал фотографии подопечных Фонда "Круг добра" для годового отчета, я ясно увидел удивительное сходство фотографии мамы двух наших ребят с тяжелейшим заболеванием и иконы "Целительница", – добавил он.
Чудотворный образ Пресвятой Богородицы "Целительница" – одна из главных святынь Алексеевского ставропигиального женского монастыря в Москве, почитаемая в нем с XVIII века. Она изображает чудесное исцеление Богоматерью тяжелобольного юноши. Празднование в честь иконы установлено в Русской православной церкви на 1 октября (18 сентября по старому стилю).
По информации монастыря, после Октябрьской революции 1917 года икона исчезла из Крестовоздвиженского храма, где она хранилась. Много позже ее обнаружили в Преображенской церкви на Преображенской площади, а после её разрушения в 1964 году перенесли в храм Воскресения Христова в Сокольниках. В Алексеевский женский монастырь икона была возвращена патриархом Московским и всея Руси Кириллом 16 июля 2023 года.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости в 08:00 мск 9 сентября.
