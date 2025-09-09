https://ria.ru/20250909/rospatent-2040578745.html

Роспатент отказал певцу Shaman в регистрации товарного знака

Роспатент отказал певцу Shaman в регистрации товарного знака - РИА Новости, 09.09.2025

Роспатент отказал певцу Shaman в регистрации товарного знака

Роспатент официально отказал заслуженному артисту РФ певцу Ярославу Дронову (Shaman) в регистрации товарного знака "Я русский", выяснило РИА Новости, изучив... РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T05:28:00+03:00

2025-09-09T05:28:00+03:00

2025-09-09T06:25:00+03:00

россия

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

shaman (ярослав дронов)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835585544_0:0:2860:1609_1920x0_80_0_0_5d64836096eb98f38b71a1fda00793dc.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Роспатент официально отказал заслуженному артисту РФ певцу Ярославу Дронову (Shaman) в регистрации товарного знака "Я русский", выяснило РИА Новости, изучив электронную базу ведомства. Согласно документам, Роспатент принял соответствующее решение в конце августа, отказ получен по обеим заявкам на регистрацию товарного знака "Я русский". В марте 2025 года ведомство дало певцу шесть месяцев, чтобы он смог направить пояснения и комментарии для возможной регистрации знака. В октябре 2024 года Shaman подал в Роспатент две заявки на регистрацию товарного знака "Я русский" - один из синглов исполнителя. Под этим названием планировалось выпускать вино, водку, ликер и другую алкогольную продукцию. Кроме того, во второй заявке присутствовала парфюмерия и различного рода косметические средства (блеск для губ, блестки для тела и прочее). Позже Дронов сообщил РИА Новости, что подал документы в Роспатент для того, чтобы привлечь внимание предпринимателей и недоброжелателей, использующих название хита в корыстных целях.

https://ria.ru/20250829/rossiya-2038397085.html

https://ria.ru/20250811/shaman-2032796527.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), shaman (ярослав дронов) , общество