Роспатент отказал певцу Shaman в регистрации товарного знака - РИА Новости, 09.09.2025
05:28 09.09.2025 (обновлено: 06:25 09.09.2025)
Роспатент отказал певцу Shaman в регистрации товарного знака
Роспатент отказал певцу Shaman в регистрации товарного знака - РИА Новости, 09.09.2025
Роспатент отказал певцу Shaman в регистрации товарного знака
Роспатент официально отказал заслуженному артисту РФ певцу Ярославу Дронову (Shaman) в регистрации товарного знака "Я русский", выяснило РИА Новости, изучив... РИА Новости, 09.09.2025
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Роспатент официально отказал заслуженному артисту РФ певцу Ярославу Дронову (Shaman) в регистрации товарного знака "Я русский", выяснило РИА Новости, изучив электронную базу ведомства. Согласно документам, Роспатент принял соответствующее решение в конце августа, отказ получен по обеим заявкам на регистрацию товарного знака "Я русский". В марте 2025 года ведомство дало певцу шесть месяцев, чтобы он смог направить пояснения и комментарии для возможной регистрации знака. В октябре 2024 года Shaman подал в Роспатент две заявки на регистрацию товарного знака "Я русский" - один из синглов исполнителя. Под этим названием планировалось выпускать вино, водку, ликер и другую алкогольную продукцию. Кроме того, во второй заявке присутствовала парфюмерия и различного рода косметические средства (блеск для губ, блестки для тела и прочее). Позже Дронов сообщил РИА Новости, что подал документы в Роспатент для того, чтобы привлечь внимание предпринимателей и недоброжелателей, использующих название хита в корыстных целях.
Роспатент отказал певцу Shaman в регистрации товарного знака

Роспатент отказал певцу Shaman в регистрации товарного знака "Я русский"

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Роспатент официально отказал заслуженному артисту РФ певцу Ярославу Дронову (Shaman) в регистрации товарного знака "Я русский", выяснило РИА Новости, изучив электронную базу ведомства.
Согласно документам, Роспатент принял соответствующее решение в конце августа, отказ получен по обеим заявкам на регистрацию товарного знака "Я русский". В марте 2025 года ведомство дало певцу шесть месяцев, чтобы он смог направить пояснения и комментарии для возможной регистрации знака.
