Рогов призвал главу МАГАТЭ перестать прикрывать боевиков Зеленского

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... РИА Новости, 09.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов призвал гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси перестать прикрывать боевиков киевского режима во главе с Владимиром Зеленским, обстреливающих Запорожскую АЭС и ее город-спутник Энергодар. Ранее Гросси заявил, что ситуация с безопасностью на Запорожской АЭС остается нестабильной: шесть из семи основных принципов ядерной безопасности находятся под угрозой. Заявление опубликовано на официальном сайте МАГАТЭ. "Гросси выступает "капитаном Очевидность", но о главном как всегда недоговаривает. Он так и не сказал, что угрозу ядерной безопасности и штатной работе Запорожской АЭС несут именно боевики режима Зеленского, постоянно атакующие как саму станцию, так и Энергодар. Глава МАГАТЭ фактически выполняет функцию политического прикрытия ядерного терроризма", - заявил Рогов РИА Новости. По его словам, питать иллюзии насчет того, что кого-то на Западе искренне заботит штатная и безопасная работа ЗАЭС, не стоит. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

