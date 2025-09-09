Рейтинг@Mail.ru
Рогов призвал главу МАГАТЭ перестать прикрывать боевиков Зеленского - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:05 09.09.2025
https://ria.ru/20250909/rogov-2040733644.html
Рогов призвал главу МАГАТЭ перестать прикрывать боевиков Зеленского
Рогов призвал главу МАГАТЭ перестать прикрывать боевиков Зеленского - РИА Новости, 09.09.2025
Рогов призвал главу МАГАТЭ перестать прикрывать боевиков Зеленского
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T17:05:00+03:00
2025-09-09T17:05:00+03:00
в мире
россия
днепр (река)
запорожская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021338159_0:200:2929:1848_1920x0_80_0_0_e91f4f8c4d1007b9ef0e79aa5e594192.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов призвал гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси перестать прикрывать боевиков киевского режима во главе с Владимиром Зеленским, обстреливающих Запорожскую АЭС и ее город-спутник Энергодар. Ранее Гросси заявил, что ситуация с безопасностью на Запорожской АЭС остается нестабильной: шесть из семи основных принципов ядерной безопасности находятся под угрозой. Заявление опубликовано на официальном сайте МАГАТЭ. "Гросси выступает "капитаном Очевидность", но о главном как всегда недоговаривает. Он так и не сказал, что угрозу ядерной безопасности и штатной работе Запорожской АЭС несут именно боевики режима Зеленского, постоянно атакующие как саму станцию, так и Энергодар. Глава МАГАТЭ фактически выполняет функцию политического прикрытия ядерного терроризма", - заявил Рогов РИА Новости. По его словам, питать иллюзии насчет того, что кого-то на Западе искренне заботит штатная и безопасная работа ЗАЭС, не стоит. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250909/zelenskiy-2040595437.html
https://ria.ru/20250908/ukraina-2040347342.html
россия
днепр (река)
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021338159_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_812219c0c1bee4bbce05e1160464edf3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, днепр (река), запорожская область
В мире, Россия, Днепр (река), Запорожская область
Рогов призвал главу МАГАТЭ перестать прикрывать боевиков Зеленского

Рогов призвал Гросси перестать прикрывать обстреливающих ЗАЭС боевиков ВСУ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в Калининграде
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в Калининграде - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в Калининграде. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов призвал гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси перестать прикрывать боевиков киевского режима во главе с Владимиром Зеленским, обстреливающих Запорожскую АЭС и ее город-спутник Энергодар.
Ранее Гросси заявил, что ситуация с безопасностью на Запорожской АЭС остается нестабильной: шесть из семи основных принципов ядерной безопасности находятся под угрозой. Заявление опубликовано на официальном сайте МАГАТЭ.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Рогов прокомментировал слова Зеленского о победе Украины
Вчера, 09:19
"Гросси выступает "капитаном Очевидность", но о главном как всегда недоговаривает. Он так и не сказал, что угрозу ядерной безопасности и штатной работе Запорожской АЭС несут именно боевики режима Зеленского, постоянно атакующие как саму станцию, так и Энергодар. Глава МАГАТЭ фактически выполняет функцию политического прикрытия ядерного терроризма", - заявил Рогов РИА Новости.
По его словам, питать иллюзии насчет того, что кого-то на Западе искренне заботит штатная и безопасная работа ЗАЭС, не стоит.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Рогов заявил, что число желающих отправить войска на Украину поубавилось
8 сентября, 07:42
 
В миреРоссияДнепр (река)Запорожская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала