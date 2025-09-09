https://ria.ru/20250909/rezhim-2040573677.html

В Пензенской области ввели режим беспилотной опасности

В Пензенской области ввели режим беспилотной опасности - РИА Новости, 09.09.2025

В Пензенской области ввели режим беспилотной опасности

Режим беспилотной опасности введен на территории Пензенской области, сообщил региональный главк МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T04:00:00+03:00

2025-09-09T04:00:00+03:00

2025-09-09T04:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

пензенская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/106838/68/1068386806_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_e37b5f000e4a0c51463aa1604796948d.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Режим беспилотной опасности введен на территории Пензенской области, сообщил региональный главк МЧС в Telegram-канале. "Внимание! В Пензенской области введен режим "Беспилотная опасность", - говорится в сообщении главка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

пензенская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, пензенская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)