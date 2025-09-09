https://ria.ru/20250909/rebenok-2040636206.html
В Башкирии видеоблогеры посадили ребенка за руль автомобиля
В Башкирии видеоблогеры посадили ребенка за руль автомобиля
В Башкирии видеоблогеры посадили ребенка за руль автомобиля
Видеоблогеры посадили за руль движущегося автомобиля 9-летнего мальчика для съемки видео для популярного тренда в Башкирии, родители юного водителя и владелец авто привлечены к ответственности
2025-09-09T12:02:00+03:00
2025-09-09T12:02:00+03:00
2025-09-09T12:02:00+03:00
происшествия
россия
республика башкортостан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040635483_230:261:1043:718_1920x0_80_0_0_3a247d138f0ee06946514102fd176a03.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Видеоблогеры посадили за руль движущегося автомобиля 9-летнего мальчика для съемки видео для популярного тренда в Башкирии, родители юного водителя и владелец авто привлечены к ответственности, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции России. "Видеозапись была выявлена в ходе мониторинга социальных сетей. На кадрах видно, что за рулем легкового автомобиля сидит маленький ребенок, а в съемках принимали участие еще несколько подростков. Сотрудники Госавтоинспекции провели проверку по данному факту. Выяснилось, что за рулем транспортного средства находился 9-летний мальчик", - говорится в сообщении. Правоохранители уточнили, что по словам подростков, принять участие в съемках видеоролика для популярного тренда их попросил старший брат. Также установлено, что автомобиль принадлежит 23-летнему молодому человеку. На кадрах, опубликованных в Telegram-канале ведомства, видно, что автомобиль с ребенком за рулем движется по улице в сельской местности. В этот момент в авто находятся еще несколько подростков. Отмечается, что в отношении родителей юного водителя составлен протокол об административном правонарушении за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. В отношении владельца авто составлен протокол за передачу управления лицу, заведомо не имеющему водительских прав.
россия
республика башкортостан
В Башкирии видеоблогеры посадили ребенка за руль автомобиля
В Башкирии 9-летнего мальчика посадили за руль автомобиля для съемки видео
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.
Видеоблогеры посадили за руль движущегося автомобиля 9-летнего мальчика для съемки видео для популярного тренда в Башкирии, родители юного водителя и владелец авто привлечены к ответственности, сообщается в Telegram-канале
Госавтоинспекции России.
«
"Видеозапись была выявлена в ходе мониторинга социальных сетей. На кадрах видно, что за рулем легкового автомобиля сидит маленький ребенок, а в съемках принимали участие еще несколько подростков. Сотрудники Госавтоинспекции провели проверку по данному факту. Выяснилось, что за рулем транспортного средства находился 9-летний мальчик", - говорится в сообщении.
Правоохранители уточнили, что по словам подростков, принять участие в съемках видеоролика для популярного тренда их попросил старший брат. Также установлено, что автомобиль принадлежит 23-летнему молодому человеку.
На кадрах, опубликованных в Telegram-канале ведомства, видно, что автомобиль с ребенком за рулем движется по улице в сельской местности. В этот момент в авто находятся еще несколько подростков.
Отмечается, что в отношении родителей юного водителя составлен протокол об административном правонарушении за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. В отношении владельца авто составлен протокол за передачу управления лицу, заведомо не имеющему водительских прав.