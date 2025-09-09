https://ria.ru/20250909/raskhody-2040775442.html

Каллас рассказала почти пустому залу о тратах ЕС на Украину

Каллас рассказала почти пустому залу о тратах ЕС на Украину

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас, выступая в почти пустом зале Европейского парламента, рассказала о размере суммы, которую страны ЕС потратили на помощь Украине, ее слова приводит RT.По слова Каллас, с 2022 года Евросоюз направил Киеву почти 169 миллиардов долларов. В течение последних трех с половиной лет, подчеркнула она, европейские государства предоставили Украине различные виды поддержки, включая военную технику, вооружение, а также кредиты для восстановления экономики и инфраструктуры. Примерно треть этой помощи поступила в форме боеприпасов, ракет и военного оборудования.По ее прогнозам, к концу 2025 года объем помощи Украине достигнет максимума за последние три года."Только в этом году страны ЕС выделят больше, чем когда-либо прежде: 25 миллиардов евро", — цитирует ее слова издание.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

