Рейтинг@Mail.ru
Каллас рассказала почти пустому залу о тратах ЕС на Украину - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:45 09.09.2025 (обновлено: 22:49 09.09.2025)
https://ria.ru/20250909/raskhody-2040775442.html
Каллас рассказала почти пустому залу о тратах ЕС на Украину
Каллас рассказала почти пустому залу о тратах ЕС на Украину - РИА Новости, 09.09.2025
Каллас рассказала почти пустому залу о тратах ЕС на Украину
Глава евродипломатии Кая Каллас, выступая в почти пустом зале Европейского парламента, рассказала о размере суммы, которую страны ЕС потратили на помощь... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T19:45:00+03:00
2025-09-09T22:49:00+03:00
в мире
украина
россия
киев
кайя каллас
евросоюз
нато
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040775873_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fa8cb4acb145728b0fe6c9f8f69379c4.jpg
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас, выступая в почти пустом зале Европейского парламента, рассказала о размере суммы, которую страны ЕС потратили на помощь Украине, ее слова приводит RT.По слова Каллас, с 2022 года Евросоюз направил Киеву почти 169 миллиардов долларов. В течение последних трех с половиной лет, подчеркнула она, европейские государства предоставили Украине различные виды поддержки, включая военную технику, вооружение, а также кредиты для восстановления экономики и инфраструктуры. Примерно треть этой помощи поступила в форме боеприпасов, ракет и военного оборудования.По ее прогнозам, к концу 2025 года объем помощи Украине достигнет максимума за последние три года."Только в этом году страны ЕС выделят больше, чем когда-либо прежде: 25 миллиардов евро", — цитирует ее слова издание.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250906/kallas-2040122394.html
https://ria.ru/20250903/es-2039410817.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Выступление главы дипломатии ЕС Каллас почти перед пустым залом
Глава евродипломатии Кая Каллас, выступая в почти пустом зале Европейского парламента, рассказала о сумме, которую ЕС потратили на помощь Украине, ее слова приводит RT.
2025-09-09T19:45
true
PT0M57S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040775873_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ac31b47998738593d74fe9bad9e150f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, киев, кайя каллас, евросоюз, нато, сергей лавров
В мире, Украина, Россия, Киев, Кайя Каллас, Евросоюз, НАТО, Сергей Лавров
Каллас рассказала почти пустому залу о тратах ЕС на Украину

Каллас рассказала полупустому залу Европарламента о расходах на Украину

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас, выступая в почти пустом зале Европейского парламента, рассказала о размере суммы, которую страны ЕС потратили на помощь Украине, ее слова приводит RT.
По слова Каллас, с 2022 года Евросоюз направил Киеву почти 169 миллиардов долларов. В течение последних трех с половиной лет, подчеркнула она, европейские государства предоставили Украине различные виды поддержки, включая военную технику, вооружение, а также кредиты для восстановления экономики и инфраструктуры. Примерно треть этой помощи поступила в форме боеприпасов, ракет и военного оборудования.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
На Западе высмеяли новый выпад Каллас в адрес России и Китая
6 сентября, 01:23
По ее прогнозам, к концу 2025 года объем помощи Украине достигнет максимума за последние три года.
"Только в этом году страны ЕС выделят больше, чем когда-либо прежде: 25 миллиардов евро", — цитирует ее слова издание.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Каллас рассказала о планах увеличить военные расходы Евросоюза
3 сентября, 15:48
 
В миреУкраинаРоссияКиевКайя КалласЕвросоюзНАТОСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала