Роструд разъяснил правила работы в предпраздничные дни - РИА Новости, 09.09.2025
05:04 09.09.2025
https://ria.ru/20250909/rabota-2040577608.html
Роструд разъяснил правила работы в предпраздничные дни
Роструд разъяснил правила работы в предпраздничные дни
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Рабочий предпраздничный день должен быть короче на час, следует из письма Роструда, попавшего в распоряжении РИА Новости."Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, работников, работающих на условиях неполного рабочего времени или по совместительству, подлежит уменьшению на один час", — подчеркнули в федеральной службе.При невозможности сократить продолжительность работы переработка на час подлежит компенсации. Причем сотрудник вообще не выходит на работу, если длительность смены составляет не более часа.
Роструд разъяснил правила работы в предпраздничные дни

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Рабочий предпраздничный день должен быть короче на час, следует из письма Роструда, попавшего в распоряжении РИА Новости.
«
"Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, работников, работающих на условиях неполного рабочего времени или по совместительству, подлежит уменьшению на один час", — подчеркнули в федеральной службе.
При невозможности сократить продолжительность работы переработка на час подлежит компенсации. Причем сотрудник вообще не выходит на работу, если длительность смены составляет не более часа.
Юрист объяснила, кого могут привлекать к работе вне графика и без доплаты
7 сентября, 02:17
