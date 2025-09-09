Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила пять крылатых ракет и пять реактивных снарядов HIMARS за сутки - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:12 09.09.2025 (обновлено: 12:22 09.09.2025)
https://ria.ru/20250909/pvo-2040639399.html
ПВО сбила пять крылатых ракет и пять реактивных снарядов HIMARS за сутки
ПВО сбила пять крылатых ракет и пять реактивных снарядов HIMARS за сутки - РИА Новости, 09.09.2025
ПВО сбила пять крылатых ракет и пять реактивных снарядов HIMARS за сутки
Средства ПВО за сутки сбили 230 украинских дронов, сообщило во вторник Минобороны РФ. РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T12:12:00+03:00
2025-09-09T12:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b94041b86e490155547b9fdf00735883.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Средства ПВО за сутки сбили 230 украинских дронов, сообщило во вторник Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты пять крылатых ракет, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 230 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 666 самолетов, 283 вертолета, 82675 беспилотных летательных аппаратов, 628 зенитных ракетных комплексов, 25022 танка и других боевых бронированных машин, 1590 боевых машин реактивных систем залпового огня, 29410 орудий полевой артиллерии и минометов, 41374 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983689_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5e6421a6f1f278f963fd3152484b3928.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила пять крылатых ракет и пять реактивных снарядов HIMARS за сутки

МО РФ: ПВО сбила 5 крылатых ракет, 5 снарядов HIMARS и 230 БПЛА ВСУ за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДежурство расчета ЗРК "Тор-М2" в зоне спецоперации
Дежурство расчета ЗРК Тор-М2 в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Дежурство расчета ЗРК "Тор-М2" в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Средства ПВО за сутки сбили 230 украинских дронов, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты пять крылатых ракет, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 230 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 666 самолетов, 283 вертолета, 82675 беспилотных летательных аппаратов, 628 зенитных ракетных комплексов, 25022 танка и других боевых бронированных машин, 1590 боевых машин реактивных систем залпового огня, 29410 орудий полевой артиллерии и минометов, 41374 единицы специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала