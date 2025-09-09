https://ria.ru/20250909/pvo-2040639399.html

ПВО сбила пять крылатых ракет и пять реактивных снарядов HIMARS за сутки

ПВО сбила пять крылатых ракет и пять реактивных снарядов HIMARS за сутки - РИА Новости, 09.09.2025

ПВО сбила пять крылатых ракет и пять реактивных снарядов HIMARS за сутки

Средства ПВО за сутки сбили 230 украинских дронов, сообщило во вторник Минобороны РФ. РИА Новости, 09.09.2025

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Средства ПВО за сутки сбили 230 украинских дронов, сообщило во вторник Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты пять крылатых ракет, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 230 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 666 самолетов, 283 вертолета, 82675 беспилотных летательных аппаратов, 628 зенитных ракетных комплексов, 25022 танка и других боевых бронированных машин, 1590 боевых машин реактивных систем залпового огня, 29410 орудий полевой артиллерии и минометов, 41374 единицы специальной военной автомобильной техники.

