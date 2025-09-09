Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО за ночь уничтожили 31 украинский беспилотник
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:10 09.09.2025 (обновлено: 07:11 09.09.2025)
Силы ПВО за ночь уничтожили 31 украинский беспилотник
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
черное море
белгородская область
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Средства ПВО перехватили и уничтожили ночью 31 украинский беспилотник над территорией России, сообщили Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи в период с 23.00 8 сентября 2025 года до 7.00 мск 9 сентября 2025 года дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 15 БПЛА - над акваторией Черного моря, семь БПЛА - над территорией Белгородской области, три БПЛА - над территорией Курской области, по два БПЛА - над территориями Республики Крым и Краснодарского края и по одному БПЛА - над территориями Тамбовской и Воронежской областей", - говорится в сообщении.
россия, безопасность, черное море, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Черное море, Белгородская область
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Средства ПВО перехватили и уничтожили ночью 31 украинский беспилотник над территорией России, сообщили Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи в период с 23.00 8 сентября 2025 года до 7.00 мск 9 сентября 2025 года дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 15 БПЛА - над акваторией Черного моря, семь БПЛА - над территорией Белгородской области, три БПЛА - над территорией Курской области, по два БПЛА - над территориями Республики Крым и Краснодарского края и по одному БПЛА - над территориями Тамбовской и Воронежской областей", - говорится в сообщении.
Специальная военная операция на Украине
 
 
