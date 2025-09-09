https://ria.ru/20250909/pvo-2040583236.html

Силы ПВО за ночь уничтожили 31 украинский беспилотник

Средства ПВО перехватили и уничтожили ночью 31 украинский беспилотник над территорией России, сообщили Минобороны РФ. РИА Новости, 09.09.2025

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Средства ПВО перехватили и уничтожили ночью 31 украинский беспилотник над территорией России, сообщили Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи в период с 23.00 8 сентября 2025 года до 7.00 мск 9 сентября 2025 года дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 15 БПЛА - над акваторией Черного моря, семь БПЛА - над территорией Белгородской области, три БПЛА - над территорией Курской области, по два БПЛА - над территориями Республики Крым и Краснодарского края и по одному БПЛА - над территориями Тамбовской и Воронежской областей", - говорится в сообщении.

