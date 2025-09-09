Рейтинг@Mail.ru
Путину рассказали о перспективах лечения гемофилии - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:38 09.09.2025
https://ria.ru/20250909/putin-2040798980.html
Путину рассказали о перспективах лечения гемофилии
Путину рассказали о перспективах лечения гемофилии - РИА Новости, 09.09.2025
Путину рассказали о перспективах лечения гемофилии
Президенту России Владимиру Путину рассказали о перспективных способах лечения гемофилии – болезни, которой страдал наследник последнего российского императора... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T22:38:00+03:00
2025-09-09T22:38:00+03:00
общество
россия
владимир путин
образовательный центр "сириус"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040764096_0:0:3015:1696_1920x0_80_0_0_01f9b73914558fcb70b505aeb3187165.jpg
СИРИУС, 9 сен - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину рассказали о перспективных способах лечения гемофилии – болезни, которой страдал наследник последнего российского императора Николая II цесаревич Алексей. Глава государства во вторник посетил лабораторный комплекс научно-технологического университета "Сириус". Председатель ученого совета университета "Сириус" Роман Иванов рассказал о перспективах использования методов генной инженерии в медицинских целях. Так, молодые ученые "Сириуса" используют технологию редактирования генома для разработок в области генной терапии наследственных заболеваний, например, гемофилии, сообщил он. Известно, что этим редким генетическим заболеванием страдал цесаревич Алексей - сын последнего императора Николая II. Иванов упомянул, что за рубежом создали "супердорогие лекарства на основе рекомбинантных вирусов", но назвал это "тупиковой ветвью развития биофармацевтики". Путин поинтересовался, почему он так считает. Ученый пояснил, что вирусы имеют большие проблемы с безопасностью, такие препараты могут вызывать побочные эффекты, а их разработка и производство достаточно дорогостоящие. "Мы с помощью таких липидных наночастиц доставляем в клетки печени так называемые системы редактирования генома, которые целенаправленно вырезают мутацию и вставляют правильный участок гена", - рассказал Иванов о сути разрабатываемой в "Сириусе" технологии. "А кто сказал, что он правильный?" - поинтересовался Путин. Глава ученого совета подчеркнул, что в университете сейчас очень тщательно проверяют это на лабораторных животных. "Достаточно несколько процентов клеток печени таким образом модифицировать, чтобы у человека полностью восстановилась нормальная продукция фактора свертывания крови. Мы сейчас по гемофилии B сделали мышку генетически модифицированную, которая несет вот такую мутацию. Знаете, похожая была в династии Романовых… И мы сейчас как раз мышку лечим", - сообщил Иванов. "Но она передается только по женской линии, да?", - уточнил президент. Ученый подтвердил, что болезнь действительно передается с X-хромосомой, но болеют ей только мальчики. Он сообщил, что предлагаемый учеными "Сириуса" метод сейчас будет проходить много проверок безопасности и при позитивном исходе ученые рассчитывают выйти на клинические исследования пациентов.
https://ria.ru/20250909/putin-2040786285.html
https://ria.ru/20250909/putin-2040782935.html
https://ria.ru/20250909/putin-2040781397.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040764096_286:0:3015:2047_1920x0_80_0_0_cbc6337a91aae266daba3cf14290de86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, образовательный центр "сириус"
Общество, Россия, Владимир Путин, Образовательный центр "Сириус"
Путину рассказали о перспективах лечения гемофилии

В "Сириусе" Путину рассказали о перспективных способах лечения гемофилии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин посещает лабораторный комплекс научно-технологического университета "Сириус"
Президент РФ Владимир Путин посещает лабораторный комплекс научно-технологического университета Сириус - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин посещает лабораторный комплекс научно-технологического университета "Сириус"
Читать ria.ru в
Дзен
СИРИУС, 9 сен - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину рассказали о перспективных способах лечения гемофилии – болезни, которой страдал наследник последнего российского императора Николая II цесаревич Алексей.
Глава государства во вторник посетил лабораторный комплекс научно-технологического университета "Сириус". Председатель ученого совета университета "Сириус" Роман Иванов рассказал о перспективах использования методов генной инженерии в медицинских целях.
Владимир Путин посещает лабораторный комплекс научно-технологического университета Сириус - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Ученые рассказали Путину об испытаниях нового средства от рака
Вчера, 20:56
Так, молодые ученые "Сириуса" используют технологию редактирования генома для разработок в области генной терапии наследственных заболеваний, например, гемофилии, сообщил он. Известно, что этим редким генетическим заболеванием страдал цесаревич Алексей - сын последнего императора Николая II.
Иванов упомянул, что за рубежом создали "супердорогие лекарства на основе рекомбинантных вирусов", но назвал это "тупиковой ветвью развития биофармацевтики". Путин поинтересовался, почему он так считает. Ученый пояснил, что вирусы имеют большие проблемы с безопасностью, такие препараты могут вызывать побочные эффекты, а их разработка и производство достаточно дорогостоящие.
"Мы с помощью таких липидных наночастиц доставляем в клетки печени так называемые системы редактирования генома, которые целенаправленно вырезают мутацию и вставляют правильный участок гена", - рассказал Иванов о сути разрабатываемой в "Сириусе" технологии.
"А кто сказал, что он правильный?" - поинтересовался Путин.
Ученые рассказали Путину о новых разработках в противораковой терапии - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Путину рассказали о новых разработках в противораковой терапии
Вчера, 20:30
Глава ученого совета подчеркнул, что в университете сейчас очень тщательно проверяют это на лабораторных животных.
"Достаточно несколько процентов клеток печени таким образом модифицировать, чтобы у человека полностью восстановилась нормальная продукция фактора свертывания крови. Мы сейчас по гемофилии B сделали мышку генетически модифицированную, которая несет вот такую мутацию. Знаете, похожая была в династии Романовых… И мы сейчас как раз мышку лечим", - сообщил Иванов.
"Но она передается только по женской линии, да?", - уточнил президент.
Ученый подтвердил, что болезнь действительно передается с X-хромосомой, но болеют ей только мальчики. Он сообщил, что предлагаемый учеными "Сириуса" метод сейчас будет проходить много проверок безопасности и при позитивном исходе ученые рассчитывают выйти на клинические исследования пациентов.
Владимир Путин посещает лабораторный комплекс научно-технологического университета Сириус - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Путину рассказали об интересе других стран к российской биомедицине
Вчера, 20:17
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинОбразовательный центр "Сириус"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала