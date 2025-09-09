Ученые рассказали Путину об испытаниях нового средства от рака

https://ria.ru/20250909/putin-2040786285.html
2025-09-09T20:56:00+03:00
2025-09-09T20:56:00+03:00
2025-09-09T20:56:00+03:00
россия
владимир путин
образовательный центр "сириус"
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040763148_788:0:3089:1294_1920x0_80_0_0_904c9f60c1f2602f1a0e209cff6e87c4.jpg
СИРИУС, 9 сен - РИА Новости. Молодые ученые научно-технологического университета "Сириус" рассказали президенту РФ Владимиру Путину об успешно проведенных испытаниях на мышах нового средства от рака, и сообщили, что надеются на то, что в 2026 году оно будет готово пройти клинические испытания. Путин во вторник посетил лабораторный комплекс научно-технологического университета "Сириус" и пообщался с молодыми учеными. Они представили президенту прорывные исследования, в том числе в области биомедицины. "Вакцины, по сути, как дрова: они позволяют развиться иммунному ответу, но иногда их надо еще "поджечь". Вот для этого мы разрабатываем то, что мы называем иммуноадъюванты - это молекулы РНК, которые... при введении в опухоль заставляют ее воспаляться и тем самым в рамках всего организма инициировать иммунный ответ в этих органах. И вот сейчас на мышах мы уже получили замечательные результаты. Надеемся, что в следующем году будет готово к клиническим исследованиям", - рассказал Путину директор Научного центра трансляционной медицины, председатель Учёного совета НТУ "Сириус" Роман Иванов. Иммуноадъюванты – это вещества, которые усиливают или восстанавливают иммунный ответ организма на опухоль, что делает их важным компонентом в лечении рака, особенно в рамках иммунотерапии.
https://ria.ru/20250909/putin-2040782935.html
россия
СИРИУС, 9 сен - РИА Новости. Молодые ученые научно-технологического университета "Сириус" рассказали президенту РФ Владимиру Путину об успешно проведенных испытаниях на мышах нового средства от рака, и сообщили, что надеются на то, что в 2026 году оно будет готово пройти клинические испытания.
Путин
во вторник посетил лабораторный комплекс научно-технологического университета "Сириус" и пообщался с молодыми учеными. Они представили президенту прорывные исследования, в том числе в области биомедицины.
"Вакцины, по сути, как дрова: они позволяют развиться иммунному ответу, но иногда их надо еще "поджечь". Вот для этого мы разрабатываем то, что мы называем иммуноадъюванты - это молекулы РНК, которые... при введении в опухоль заставляют ее воспаляться и тем самым в рамках всего организма инициировать иммунный ответ в этих органах. И вот сейчас на мышах мы уже получили замечательные результаты. Надеемся, что в следующем году будет готово к клиническим исследованиям", - рассказал Путину директор Научного центра трансляционной медицины, председатель Учёного совета НТУ "Сириус" Роман Иванов.
Иммуноадъюванты – это вещества, которые усиливают или восстанавливают иммунный ответ организма на опухоль, что делает их важным компонентом в лечении рака, особенно в рамках иммунотерапии.