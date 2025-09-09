https://ria.ru/20250909/putin-2040786285.html

Ученые рассказали Путину об испытаниях нового средства от рака

Ученые рассказали Путину об испытаниях нового средства от рака - РИА Новости, 09.09.2025

Ученые рассказали Путину об испытаниях нового средства от рака

Молодые ученые научно-технологического университета "Сириус" рассказали президенту РФ Владимиру Путину об успешно проведенных испытаниях на мышах нового... РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T20:56:00+03:00

2025-09-09T20:56:00+03:00

2025-09-09T20:56:00+03:00

россия

владимир путин

образовательный центр "сириус"

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040763148_788:0:3089:1294_1920x0_80_0_0_904c9f60c1f2602f1a0e209cff6e87c4.jpg

СИРИУС, 9 сен - РИА Новости. Молодые ученые научно-технологического университета "Сириус" рассказали президенту РФ Владимиру Путину об успешно проведенных испытаниях на мышах нового средства от рака, и сообщили, что надеются на то, что в 2026 году оно будет готово пройти клинические испытания. Путин во вторник посетил лабораторный комплекс научно-технологического университета "Сириус" и пообщался с молодыми учеными. Они представили президенту прорывные исследования, в том числе в области биомедицины. "Вакцины, по сути, как дрова: они позволяют развиться иммунному ответу, но иногда их надо еще "поджечь". Вот для этого мы разрабатываем то, что мы называем иммуноадъюванты - это молекулы РНК, которые... при введении в опухоль заставляют ее воспаляться и тем самым в рамках всего организма инициировать иммунный ответ в этих органах. И вот сейчас на мышах мы уже получили замечательные результаты. Надеемся, что в следующем году будет готово к клиническим исследованиям", - рассказал Путину директор Научного центра трансляционной медицины, председатель Учёного совета НТУ "Сириус" Роман Иванов. Иммуноадъюванты – это вещества, которые усиливают или восстанавливают иммунный ответ организма на опухоль, что делает их важным компонентом в лечении рака, особенно в рамках иммунотерапии.

https://ria.ru/20250909/putin-2040782935.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, образовательный центр "сириус", общество