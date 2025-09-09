Рейтинг@Mail.ru
Ученые рассказали Путину об испытаниях нового средства от рака - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:56 09.09.2025
https://ria.ru/20250909/putin-2040786285.html
Ученые рассказали Путину об испытаниях нового средства от рака
Ученые рассказали Путину об испытаниях нового средства от рака - РИА Новости, 09.09.2025
Ученые рассказали Путину об испытаниях нового средства от рака
Молодые ученые научно-технологического университета "Сириус" рассказали президенту РФ Владимиру Путину об успешно проведенных испытаниях на мышах нового... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T20:56:00+03:00
2025-09-09T20:56:00+03:00
россия
владимир путин
образовательный центр "сириус"
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040763148_788:0:3089:1294_1920x0_80_0_0_904c9f60c1f2602f1a0e209cff6e87c4.jpg
СИРИУС, 9 сен - РИА Новости. Молодые ученые научно-технологического университета "Сириус" рассказали президенту РФ Владимиру Путину об успешно проведенных испытаниях на мышах нового средства от рака, и сообщили, что надеются на то, что в 2026 году оно будет готово пройти клинические испытания. Путин во вторник посетил лабораторный комплекс научно-технологического университета "Сириус" и пообщался с молодыми учеными. Они представили президенту прорывные исследования, в том числе в области биомедицины. "Вакцины, по сути, как дрова: они позволяют развиться иммунному ответу, но иногда их надо еще "поджечь". Вот для этого мы разрабатываем то, что мы называем иммуноадъюванты - это молекулы РНК, которые... при введении в опухоль заставляют ее воспаляться и тем самым в рамках всего организма инициировать иммунный ответ в этих органах. И вот сейчас на мышах мы уже получили замечательные результаты. Надеемся, что в следующем году будет готово к клиническим исследованиям", - рассказал Путину директор Научного центра трансляционной медицины, председатель Учёного совета НТУ "Сириус" Роман Иванов. Иммуноадъюванты – это вещества, которые усиливают или восстанавливают иммунный ответ организма на опухоль, что делает их важным компонентом в лечении рака, особенно в рамках иммунотерапии.
https://ria.ru/20250909/putin-2040782935.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040763148_895:0:3089:1645_1920x0_80_0_0_ac2b30e13b2ec9ae80924a249fc6f64a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, образовательный центр "сириус", общество
Россия, Владимир Путин, Образовательный центр "Сириус", Общество
Ученые рассказали Путину об испытаниях нового средства от рака

Ученые рассказали Путину об успешных испытаниях на мышах нового средства от рака

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин посещает лабораторный комплекс научно-технологического университета "Сириус"
Владимир Путин посещает лабораторный комплекс научно-технологического университета Сириус - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин посещает лабораторный комплекс научно-технологического университета "Сириус"
Читать ria.ru в
Дзен
СИРИУС, 9 сен - РИА Новости. Молодые ученые научно-технологического университета "Сириус" рассказали президенту РФ Владимиру Путину об успешно проведенных испытаниях на мышах нового средства от рака, и сообщили, что надеются на то, что в 2026 году оно будет готово пройти клинические испытания.
Путин во вторник посетил лабораторный комплекс научно-технологического университета "Сириус" и пообщался с молодыми учеными. Они представили президенту прорывные исследования, в том числе в области биомедицины.
"Вакцины, по сути, как дрова: они позволяют развиться иммунному ответу, но иногда их надо еще "поджечь". Вот для этого мы разрабатываем то, что мы называем иммуноадъюванты - это молекулы РНК, которые... при введении в опухоль заставляют ее воспаляться и тем самым в рамках всего организма инициировать иммунный ответ в этих органах. И вот сейчас на мышах мы уже получили замечательные результаты. Надеемся, что в следующем году будет готово к клиническим исследованиям", - рассказал Путину директор Научного центра трансляционной медицины, председатель Учёного совета НТУ "Сириус" Роман Иванов.
Иммуноадъюванты – это вещества, которые усиливают или восстанавливают иммунный ответ организма на опухоль, что делает их важным компонентом в лечении рака, особенно в рамках иммунотерапии.
Ученые рассказали Путину о новых разработках в противораковой терапии - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Путину рассказали о новых разработках в противораковой терапии
Вчера, 20:30
 
РоссияВладимир ПутинОбразовательный центр "Сириус"Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала