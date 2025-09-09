https://ria.ru/20250909/putin-2040785725.html

Белый дом пока не готов анонсировать новый разговор Путина и Трампа

Белый дом пока не готов анонсировать новый разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 09.09.2025

Белый дом пока не готов анонсировать новый разговор Путина и Трампа

Белый дом заявил, что пока не готов анонсировать проведение возможного телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером... РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T20:53:00+03:00

2025-09-09T20:53:00+03:00

2025-09-09T21:15:00+03:00

в мире

специальная военная операция на украине

сша

украина

владимир путин

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005805664_50:0:1440:782_1920x0_80_0_0_caf5343543e5fbe706a7c44eb94bf8c3.jpg

ВАШИНГТОН, 9 сен – РИА Новости. Белый дом заявил, что пока не готов анонсировать проведение возможного телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным."У меня нет информации о телефонных разговорах президента с другими иностранными лидерами, которую я была бы готова огласить", — сказала во вторник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.Таким образом она ответила на вопрос о перспективах проведения беседы между двумя лидерами на фоне обсуждений мирного процесса по Украине.

https://ria.ru/20250909/tramp-2040779216.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, владимир путин, дональд трамп