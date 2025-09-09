https://ria.ru/20250909/putin-2040785725.html
Белый дом пока не готов анонсировать новый разговор Путина и Трампа
Белый дом пока не готов анонсировать новый разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 09.09.2025
Белый дом пока не готов анонсировать новый разговор Путина и Трампа
Белый дом заявил, что пока не готов анонсировать проведение возможного телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером... РИА Новости, 09.09.2025
ВАШИНГТОН, 9 сен – РИА Новости. Белый дом заявил, что пока не готов анонсировать проведение возможного телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным."У меня нет информации о телефонных разговорах президента с другими иностранными лидерами, которую я была бы готова огласить", — сказала во вторник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.Таким образом она ответила на вопрос о перспективах проведения беседы между двумя лидерами на фоне обсуждений мирного процесса по Украине.
