https://ria.ru/20250909/putin-2040781397.html

Путину рассказали об интересе других стран к российской биомедицине

Путину рассказали об интересе других стран к российской биомедицине - РИА Новости, 09.09.2025

Путину рассказали об интересе других стран к российской биомедицине

Президент РФ Владимир Путин в ходе общения с молодыми учеными "Сириуса" узнал про интерес других стран к новой российской технологии по синтезу субстанций для... РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T20:17:00+03:00

2025-09-09T20:17:00+03:00

2025-09-09T20:17:00+03:00

россия

владимир путин

наука

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040764096_0:0:3015:1696_1920x0_80_0_0_01f9b73914558fcb70b505aeb3187165.jpg

СИРИУС, 9 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе общения с молодыми учеными "Сириуса" узнал про интерес других стран к новой российской технологии по синтезу субстанций для препаратов, предназначенных для лечения орфанных (редких врожденных) заболеваний. Путин во вторник посетил лабораторный комплекс научно-технологического университета "Сириус" и пообщался с молодыми учеными. Они представили президенту прорывные исследования, в том числе в области биомедицины. "Наши молодые ученые разработали технологию синтеза одних из самых дорогих субстанций препаратов для лечения наследственных заболеваний... Очень сложная технология. Швейцарцы, например, разрабатывали ее пять лет. У нас молодой парень-аспирант сделал это за полтора года. Причем сделал это так классно. Сейчас мы подали заявки на патент, опубликовали статьи, ко мне начинают уже из-за рубежа сыпаться просьбы трансфер технологии этой сделать", - рассказал Путину директор Научного центра трансляционной медицины, председатель Учёного совета НТУ "Сириус" Роман Иванов. Он сообщил, что в Сириусе сейчас заканчивается строительство опытного промышленного производственного участка, где в малых количествах будут выпускать субстанции для препаратов, предназначенных для лечения редких заболеваний, и готовить индивидуальные препараты для пациентов. "И мы надеемся, что в следующем году та технология, которая была создана в этих лабораториях, будет перенесена на промышленный участок, и начнется уже производство",- добавил ученый.

https://ria.ru/20250909/putin-2040766730.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, наука