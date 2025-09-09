https://ria.ru/20250909/putin-2040781397.html
Путину рассказали об интересе других стран к российской биомедицине
2025-09-09T20:17:00+03:00
россия
владимир путин
наука
СИРИУС, 9 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе общения с молодыми учеными "Сириуса" узнал про интерес других стран к новой российской технологии по синтезу субстанций для препаратов, предназначенных для лечения орфанных (редких врожденных) заболеваний. Путин во вторник посетил лабораторный комплекс научно-технологического университета "Сириус" и пообщался с молодыми учеными. Они представили президенту прорывные исследования, в том числе в области биомедицины. "Наши молодые ученые разработали технологию синтеза одних из самых дорогих субстанций препаратов для лечения наследственных заболеваний... Очень сложная технология. Швейцарцы, например, разрабатывали ее пять лет. У нас молодой парень-аспирант сделал это за полтора года. Причем сделал это так классно. Сейчас мы подали заявки на патент, опубликовали статьи, ко мне начинают уже из-за рубежа сыпаться просьбы трансфер технологии этой сделать", - рассказал Путину директор Научного центра трансляционной медицины, председатель Учёного совета НТУ "Сириус" Роман Иванов. Он сообщил, что в Сириусе сейчас заканчивается строительство опытного промышленного производственного участка, где в малых количествах будут выпускать субстанции для препаратов, предназначенных для лечения редких заболеваний, и готовить индивидуальные препараты для пациентов. "И мы надеемся, что в следующем году та технология, которая была создана в этих лабораториях, будет перенесена на промышленный участок, и начнется уже производство",- добавил ученый.
россия
