Путин вспомнил об идеях построить на месте "Сириуса" торговый центр - РИА Новости, 09.09.2025
19:27 09.09.2025
https://ria.ru/20250909/putin-2040771879.html
Путин вспомнил об идеях построить на месте "Сириуса" торговый центр
Путин вспомнил об идеях построить на месте "Сириуса" торговый центр
Президент России Владимир Путин вспомнил об идеях построить на месте нынешнего "Сириуса" торговый центр и отметил, что созданная здесь научная инфраструктура... РИА Новости, 09.09.2025
СИРИУС (федеральная территория), 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вспомнил об идеях построить на месте нынешнего "Сириуса" торговый центр и отметил, что созданная здесь научная инфраструктура "получше" этих предложений. Глава государства во вторник посетил лабораторный комплекс научно-технологического университета "Сириус", который был открыт в сентябре 2022 года. Председатель ученого совета университета "Сириус", член научно-технологического совета Роман Иванов отметил, что "здесь используется практически каждый квадратный сантиметр пространства". Он поблагодарил президента за решение о передаче олимпийского наследия в Сочи под развитие образования и науки в России. "Были предложения, знаете, да, сделать торговый центр (здесь)?", - напомнил Путин с улыбкой. Иванов поблагодарил за то, "что этого не случилось". "Это получше", - подчеркнул Путин, оглядывая лабораторию.
СИРИУС (федеральная территория), 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вспомнил об идеях построить на месте нынешнего "Сириуса" торговый центр и отметил, что созданная здесь научная инфраструктура "получше" этих предложений.
Глава государства во вторник посетил лабораторный комплекс научно-технологического университета "Сириус", который был открыт в сентябре 2022 года.
Председатель ученого совета университета "Сириус", член научно-технологического совета Роман Иванов отметил, что "здесь используется практически каждый квадратный сантиметр пространства". Он поблагодарил президента за решение о передаче олимпийского наследия в Сочи под развитие образования и науки в России.
"Были предложения, знаете, да, сделать торговый центр (здесь)?", - напомнил Путин с улыбкой.
Иванов поблагодарил за то, "что этого не случилось".
"Это получше", - подчеркнул Путин, оглядывая лабораторию.
