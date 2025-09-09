https://ria.ru/20250909/putin-2040771879.html
Путин вспомнил об идеях построить на месте "Сириуса" торговый центр
СИРИУС (федеральная территория), 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вспомнил об идеях построить на месте нынешнего "Сириуса" торговый центр и отметил, что созданная здесь научная инфраструктура "получше" этих предложений. Глава государства во вторник посетил лабораторный комплекс научно-технологического университета "Сириус", который был открыт в сентябре 2022 года. Председатель ученого совета университета "Сириус", член научно-технологического совета Роман Иванов отметил, что "здесь используется практически каждый квадратный сантиметр пространства". Он поблагодарил президента за решение о передаче олимпийского наследия в Сочи под развитие образования и науки в России. "Были предложения, знаете, да, сделать торговый центр (здесь)?", - напомнил Путин с улыбкой. Иванов поблагодарил за то, "что этого не случилось". "Это получше", - подчеркнул Путин, оглядывая лабораторию.
