https://ria.ru/20250909/putin-2040771555.html
Путину рассказали о квантовых угрозах
Путину рассказали о квантовых угрозах - РИА Новости, 09.09.2025
Путину рассказали о квантовых угрозах
Президенту РФ Владимиру Путину в "Сириусе" рассказали о том, что такое квантовые угрозы и как с ними бороться. РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T19:25:00+03:00
2025-09-09T19:25:00+03:00
2025-09-09T19:58:00+03:00
россия
владимир путин
образовательный центр "сириус"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040777205_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6a75a62516c07a36d5a6edc63d85c694.jpg
СИРИУС, 9 сен - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину в "Сириусе" рассказали о том, что такое квантовые угрозы и как с ними бороться. Во вторник глава государства посетил лабораторный комплекс научно-технологического университета "Сириус" и побеседовал с молодыми учёными. Замруководителя научной группы в НТУ "Сириус" Константин Гнидко рассказал президенту, что в рамках гранта его группа занимается разработкой новых методов противодействия ранее неизвестным квантовым угрозам. "Квантовым угрозам? Что же такое квантовые угрозы?", - спросил Путин. Ученый пояснил, что появление квантовых компьютеров тут же скомпрометирует все существующие средства шифрования, и тот, у кого появятся эти технологии, будет скрывать, что он ими обладает, чтобы действовать в своих интересах. "Подсматривать, что другие делают", - подсказал президент. "Совершенно верно", - подтвердил ученый. Он отметил, что для противодействия этой возможной угрозе нужно разрабатывать новые алгоритмы и методы, а также программное обеспечение. "Успехов вам", - пожелал президент.
https://ria.ru/20250909/putin-2040758383.html
https://ria.ru/20250909/putin-2040770214.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040777205_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0386499ea415dab4b1c73a8babb8b56f.jpg
Ученые в "Сириусе" рассказали Путину, что такое квантовые угрозы и как с ними бороться
Путину в "Сириусе" на встрече с учеными рассказали о том, что такое квантовые угрозы и как с ними бороться. Замруководителя научной группы в НТУ "Сириус" Константин Гнидко рассказал, что появление квантовых компьютеров тут же скомпрометирует все существующие средства шифрования, и тот, у кого появятся эти технологии, будет скрывать, что он ими обладает, чтобы действовать в своих интересах.
2025-09-09T19:25
true
PT1M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, образовательный центр "сириус"
Россия, Владимир Путин, Образовательный центр "Сириус"
Путину рассказали о квантовых угрозах
В "Сириусе" Путину рассказали о квантовых угрозах
СИРИУС, 9 сен - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину в "Сириусе" рассказали о том, что такое квантовые угрозы и как с ними бороться.
Во вторник глава государства посетил лабораторный комплекс научно-технологического университета "Сириус" и побеседовал с молодыми учёными. Замруководителя научной группы в НТУ "Сириус" Константин Гнидко рассказал президенту, что в рамках гранта его группа занимается разработкой новых методов противодействия ранее неизвестным квантовым угрозам.
"Квантовым угрозам? Что же такое квантовые угрозы?", - спросил Путин
.
Ученый пояснил, что появление квантовых компьютеров тут же скомпрометирует все существующие средства шифрования, и тот, у кого появятся эти технологии, будет скрывать, что он ими обладает, чтобы действовать в своих интересах.
"Подсматривать, что другие делают", - подсказал президент.
"Совершенно верно", - подтвердил ученый.
Он отметил, что для противодействия этой возможной угрозе нужно разрабатывать новые алгоритмы и методы, а также программное обеспечение.
"Успехов вам", - пожелал президент.