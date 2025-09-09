https://ria.ru/20250909/putin-2040771555.html

Путину рассказали о квантовых угрозах

Путину рассказали о квантовых угрозах - РИА Новости, 09.09.2025

Путину рассказали о квантовых угрозах

Президенту РФ Владимиру Путину в "Сириусе" рассказали о том, что такое квантовые угрозы и как с ними бороться. РИА Новости, 09.09.2025

СИРИУС, 9 сен - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину в "Сириусе" рассказали о том, что такое квантовые угрозы и как с ними бороться. Во вторник глава государства посетил лабораторный комплекс научно-технологического университета "Сириус" и побеседовал с молодыми учёными. Замруководителя научной группы в НТУ "Сириус" Константин Гнидко рассказал президенту, что в рамках гранта его группа занимается разработкой новых методов противодействия ранее неизвестным квантовым угрозам. "Квантовым угрозам? Что же такое квантовые угрозы?", - спросил Путин. Ученый пояснил, что появление квантовых компьютеров тут же скомпрометирует все существующие средства шифрования, и тот, у кого появятся эти технологии, будет скрывать, что он ими обладает, чтобы действовать в своих интересах. "Подсматривать, что другие делают", - подсказал президент. "Совершенно верно", - подтвердил ученый. Он отметил, что для противодействия этой возможной угрозе нужно разрабатывать новые алгоритмы и методы, а также программное обеспечение. "Успехов вам", - пожелал президент.

