Разработка молодых ученых удивила Путина в Сириусе
19:15 09.09.2025
Разработка молодых ученых удивила Путина в Сириусе
Разработка молодых ученых удивила Путина в Сириусе

СИРИУС (федеральная территория), 9 сен - РИА Новости. Президента России Владимира Путина удивили возможности разрабатываемого молодым ученым подхода под названием "осязашка", который позволяет, например, через прикосновение к изображенной на экране телефона кошке почувствовать ее шерсть.
Глава государства во вторник посетил лабораторный комплекс научно-технологического университета "Сириус", который был открыт в сентябре 2022 года. Президенту сообщили, в том числе, о проектах в направлении нейротехнологий. Председатель ученого совета университета "Сириус" Роман Иванов рассказал о разработке одного из молодых ученых - русскоязычного гражданина Эстонии, который работал в Германии и благодаря грантовой поддержке приехал в "Сириус".
"Он разрабатывает очень интересный подход, мы его называем "осязашка". Это способ человека заставить чувствовать виртуальное изображение, то есть фактически он разрабатывает алгоритмы и устройства, которые позволяют передавать тактильные ощущения от изображения на экране на рецепторы", - сказал глава ученого совета.
Иванов привел в пример возможность почувствовать шерсть кошки при прикосновении к экрану телефона, на котором изображено животное.
"Да ладно?" - удивился Путин.
Председатель ученого совета отметил, что эта технология может применяться, например, для удаленных операций, чтобы хирург мог чувствовать оперируемый орган или сосуды.
"Полностью передача тактильных ощущений. Мы надеемся, что это потом будет работать и в другом направлении, чтобы, например, возвращать осязание людям с протезированными конечностями, чтобы полностью симулировать эту тактильную чувствительность", - добавил Иванов.
