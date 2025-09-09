https://ria.ru/20250909/putin-2040766730.html
Путину в "Сириусе" рассказали о "молодильной клубнике"
Путину в "Сириусе" рассказали о "молодильной клубнике" - РИА Новости, 09.09.2025
Путину в "Сириусе" рассказали о "молодильной клубнике"
Президенту России Владимиру Путину в лаборатории университета "Сириус" рассказали о "молодильной клубнике" и усовершенствованном винограде сорта "мерло".
СИРИУС (федеральная территория), 9 сен - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину в лаборатории университета "Сириус" рассказали о "молодильной клубнике" и усовершенствованном винограде сорта "мерло". Глава государства во вторник посетил лабораторный комплекс научно-технологического университета "Сириус", который был открыт в сентябре 2022 года. Президент побывал в том числе в лаборатории биотехнологии растений, где молодые ученые работают над созданием новых сортов, используя технологию редактирования генома. Председатель ученого совета университета "Сириус", член научно-технологического совета Роман Иванов пояснил, что речь идет не о генномодифицированных организмах. Ученые не переносят в растение чужеродный генетический материал, а вносят точечные мутации в геном, фактически имитируя то, что делает эволюция, но ускоряя ее в сотни раз и делая это целенаправленно, уточнил он. Президенту, в частности, продемонстрировали некоторые растения, в том числе результаты работы по редактированию генома винограда сорта "мерло". "Мы впервые в мире смогли отредактировать геном винограда и получить виноград, устойчивый к грибковым инфекциям. Меньше потери урожая, не нужно травить фунгицидами. А клубника, которую вы там дальше видите, это тоже "отредактированная" клубника, которая в 12 раз больше содержит кверцетина – это такое полезное вещество флавоноид с антиоксидантными свойствами, то есть такая "молодильная клубника" в итоге получилась", - рассказал Иванов. "И не нужно ни то, ни другое обрабатывать химией, да?", - поинтересовался Путин. Ученый подтвердил, что такой "отредактированный" виноград, действительно, не нужно обрабатывать "химией".
