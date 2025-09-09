https://ria.ru/20250909/putin-2040766730.html

Путину в "Сириусе" рассказали о "молодильной клубнике"

Путину в "Сириусе" рассказали о "молодильной клубнике" - РИА Новости, 09.09.2025

Путину в "Сириусе" рассказали о "молодильной клубнике"

Президенту России Владимиру Путину в лаборатории университета "Сириус" рассказали о "молодильной клубнике" и усовершенствованном винограде сорта "мерло". РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T18:56:00+03:00

2025-09-09T18:56:00+03:00

2025-09-09T21:10:00+03:00

наука

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040785868_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_20d8579c5426fe85cee91f392dccebed.jpg

СИРИУС (федеральная территория), 9 сен - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину в лаборатории университета "Сириус" рассказали о "молодильной клубнике" и усовершенствованном винограде сорта "мерло". Глава государства во вторник посетил лабораторный комплекс научно-технологического университета "Сириус", который был открыт в сентябре 2022 года. Президент побывал в том числе в лаборатории биотехнологии растений, где молодые ученые работают над созданием новых сортов, используя технологию редактирования генома. Председатель ученого совета университета "Сириус", член научно-технологического совета Роман Иванов пояснил, что речь идет не о генномодифицированных организмах. Ученые не переносят в растение чужеродный генетический материал, а вносят точечные мутации в геном, фактически имитируя то, что делает эволюция, но ускоряя ее в сотни раз и делая это целенаправленно, уточнил он. Президенту, в частности, продемонстрировали некоторые растения, в том числе результаты работы по редактированию генома винограда сорта "мерло". "Мы впервые в мире смогли отредактировать геном винограда и получить виноград, устойчивый к грибковым инфекциям. Меньше потери урожая, не нужно травить фунгицидами. А клубника, которую вы там дальше видите, это тоже "отредактированная" клубника, которая в 12 раз больше содержит кверцетина – это такое полезное вещество флавоноид с антиоксидантными свойствами, то есть такая "молодильная клубника" в итоге получилась", - рассказал Иванов. "И не нужно ни то, ни другое обрабатывать химией, да?", - поинтересовался Путин. Ученый подтвердил, что такой "отредактированный" виноград, действительно, не нужно обрабатывать "химией".

https://ria.ru/20250519/putin-2017952705.html

https://ria.ru/20250703/putin-2027007591.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путину показали обновленный виноград сорта "мерло" и рассказали о "молодильной клубнике" Президенту России Владимиру Путину в лаборатории университета "Сириус" рассказали о "молодильной клубнике" и усовершенствованном винограде сорта "мерло". 2025-09-09T18:56 true PT0M35S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин