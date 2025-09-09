Рейтинг@Mail.ru
Путин посетил лабораторный комплекс "Сириуса" - РИА Новости, 09.09.2025
18:53 09.09.2025
Путин посетил лабораторный комплекс "Сириуса"
Путин посетил лабораторный комплекс "Сириуса"
Президент Российской Федерации Владимир Путин во вторник посетил лабораторный комплекс научно-технологического университета (НТУ) "Сириус".
СОЧИ, 9 сен - РИА Новости. Президент Российской Федерации Владимир Путин во вторник посетил лабораторный комплекс научно-технологического университета (НТУ) "Сириус". "Ровно 10 лет назад открыли научно-образовательный центр "Сириус", 1 сентября 2015 года. Посмотрите, что же за эти 10 лет произошло. С первого шага, с первого сентября 2015 года на сегодняшний день я вижу движение. Кроме школы, открыли лабораторный комплекс, причём по всем самым разным направлениям", - сказал Путин. В лаборатории синтеза председатель ученого совета НТУ "Сириус" Роман Иванов рассказал президенту России о создании лечебных препаратов против орфанных (редких врожденных) заболеваний. Руководитель НТУ "Сириус" Арсений Южалин рассказал президенту России о разработках лекарственных препаратов. Также президент посетил лабораторию генетических технологий в сельском хозяйстве и лабораторию, в которой занимаются разработками лекарственных препаратов для лечения рака. Научно-технологический университет "Сириус" создан в 2019 году образовательным фондом "Талант и успех" и находится на федеральной территории (ФТ) "Сириус". В феврале 2024 года утверждена государственная программа федеральной территории "Сириус" "Научно-технологическое развитие федеральной территории "Сириус". На финансирование мероприятий госпрограммы в 2024 году выделено 175 миллионов рублей, в 2025 году запланирован миллиард рублей, всего на период 2024-2030 годы - 6,725 миллиарда рублей. В лабораторном комплексе НТУ "Сириус" работают более 200 научных сотрудников, более 150 магистрантов и около 100 аспирантов. Общая площадь первой очереди лабораторного комплекса - 7500 квадратных метров. Затраты на приобретение лабораторного оборудования составили 2,8 миллиарда рублей. Ввод второй очереди лаборатории запланирован на середину 2026 года.
СОЧИ, 9 сен - РИА Новости. Президент Российской Федерации Владимир Путин во вторник посетил лабораторный комплекс научно-технологического университета (НТУ) "Сириус".
"Ровно 10 лет назад открыли научно-образовательный центр "Сириус", 1 сентября 2015 года. Посмотрите, что же за эти 10 лет произошло. С первого шага, с первого сентября 2015 года на сегодняшний день я вижу движение. Кроме школы, открыли лабораторный комплекс, причём по всем самым разным направлениям", - сказал Путин.
Путин объяснил, почему приехал в Сириус
Вчера, 18:50
В лаборатории синтеза председатель ученого совета НТУ "Сириус" Роман Иванов рассказал президенту России о создании лечебных препаратов против орфанных (редких врожденных) заболеваний. Руководитель НТУ "Сириус" Арсений Южалин рассказал президенту России о разработках лекарственных препаратов.
Также президент посетил лабораторию генетических технологий в сельском хозяйстве и лабораторию, в которой занимаются разработками лекарственных препаратов для лечения рака.
Научно-технологический университет "Сириус" создан в 2019 году образовательным фондом "Талант и успех" и находится на федеральной территории (ФТ) "Сириус". В феврале 2024 года утверждена государственная программа федеральной территории "Сириус" "Научно-технологическое развитие федеральной территории "Сириус". На финансирование мероприятий госпрограммы в 2024 году выделено 175 миллионов рублей, в 2025 году запланирован миллиард рублей, всего на период 2024-2030 годы - 6,725 миллиарда рублей.
В лабораторном комплексе НТУ "Сириус" работают более 200 научных сотрудников, более 150 магистрантов и около 100 аспирантов. Общая площадь первой очереди лабораторного комплекса - 7500 квадратных метров. Затраты на приобретение лабораторного оборудования составили 2,8 миллиарда рублей. Ввод второй очереди лаборатории запланирован на середину 2026 года.
