Путин посетил научно-технологический университет "Сириус"

Путин посетил научно-технологический университет "Сириус" - РИА Новости, 09.09.2025

Путин посетил научно-технологический университет "Сириус"

Владимир Путин встретился с молодыми учеными в научно-технологическом университете "Сириус", где ему рассказали о новейших разработках проектной, аналитической... РИА Новости, 09.09.2025

СИРИУС (федеральная территория), 9 сен — РИА Новости. Владимир Путин встретился с молодыми учеными в научно-технологическом университете "Сириус", где ему рассказали о новейших разработках проектной, аналитической и химической лабораторий."Очень хотелось посмотреть, что же за эти десять лет произошло — от первого шага, с 1 сентября 2015-го, и до сегодняшнего дня. Я вижу, что движение очень серьезное. Кроме школы, еще и университет возник, лабораторный комплекс — причем по самым разным направлениям", — рассказал он.МедицинаВ лаборатории синтеза президенту рассказали о создании лекарств против редких врожденных заболеваний. Также он посетил отдел, где занимаются разработками препаратов для лечения рака. Руководитель группы Научного центра трансляционной медицины Арсений Южалин рассказал о проекте по терапии злокачественных новообразований центральной нервной системы, при которых пациенты живут от трех до 12 месяцев после постановки диагноза. Эффективного способа их лечения сейчас нет, а существующие методы по большей части паллиативные."Задача нашего молодежного проекта — найти новые терапевтические стратегии для лечения таких видов рака. В частности, мы занимаемся иммуноонкологией: пытаемся перепрофилировать иммунологически холодные опухоли в иммунологически горячие для того, чтобы усилить проникновение иммунных клеток <...> в опухоль и тем самым победить рак", — сказал он.Ученые ожидают, что их разработки помогут улучшить прогноз онкобольных.Генная инженерияВ лаборатории генетических технологий в сельском хозяйстве Путину показали некоторые растения: виноград сорта "мерло", устойчивый к грибковым инфекциям, и "молодильную клубнику", которая содержит в 12 раз больше кверцетина."И не нужно ни то ни другое обрабатывать химией, да?" — поинтересовался Путин.Председатель ученого совета университета Роман Иванов утвердительно ответил на вопрос президента. Он пояснил, что речь идет не о генно-модифицированных организмах: в растение не переносят чужеродный генетический материал, а вносят точечные мутации в геном, фактически имитируя то, что делает эволюция, но ускоряя ее в сотни раз и совершая это целенаправленно.НейротехнологииИванов также рассказал о разработке подхода под кодовым названием "Осязашка": это способ заставить человека чувствовать изображение — к примеру, шерсть кошки при прикосновении к экрану телефона. Ему пояснили, что эту технологию можно было бы задействовать при удаленных операциях, чтобы хирург мог чувствовать орган или сосуды. Ученые надеются, что она также позволит возвращать осязание людям с протезированными конечностями. Над технологией работает русскоязычный гражданин Эстонии, который трудился в Германии и благодаря грантовой поддержке приехал в "Сириус".Квантовые угрозыЗамруководителя научной группы Константин Гнидко рассказал Путину о разработке новых методов противодействия ранее неизвестным квантовым угрозам. Он пояснил, что появление квантовых компьютеров тут же скомпрометирует все существующие средства шифрования и тот, у кого появятся эти технологии, будет скрывать, что он ими обладает, чтобы действовать в своих интересах."Подсматривать, что другие делают", — подсказал президент.Ученый отметил, что для противодействия возможной угрозе нужно разрабатывать новые алгоритмы и методы, а также программное обеспечение. Российский лидер пожелал его группе успехов в этом направлении.Научно-технологический университет "Сириус" был создан в 2019 году образовательным фондом "Талант и успех". Он реализует проекты в области геномики, иммунобиологии, биотехнологии, нейробиологии, генной терапии, редактирования генома растений, робототехники, клинической психологии, математического моделирования. Под руководством ведущих ученых развиваются 17 научно-образовательных направлений, нацеленных на разработку технологий и наукоемких решений для ответов на "большие вызовы" Стратегии научно-технологического развития России. Молодых сотрудников привлекают в университет по госпрограмме "Научно-технологическое развитие федеральной территории "Сириус". В составе 17 новых исследовательских команд работают специалисты из России, США, Германии и Эстонии.Лабораторный комплекс открыли в сентябре 2022-го. Он оснащен самым современным оборудованием и позволяет решать широкий спектр задач, связанных с применением генетических технологий в фармацевтике, медицине и сельском хозяйстве, проводить исследования в области генетики, иммунологии, медицинских биотехнологий и генной терапии, биологии и биотехнологии растений.

