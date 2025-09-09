https://ria.ru/20250909/putin-2040765518.html
Путин посетил научно-технологический университет "Сириус"
Путин посетил научно-технологический университет "Сириус" - РИА Новости, 09.09.2025
Путин посетил научно-технологический университет "Сириус"
Владимир Путин встретился с молодыми учеными в научно-технологическом университете "Сириус", где ему рассказали о новейших разработках проектной, аналитической... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T18:50:00+03:00
2025-09-09T18:50:00+03:00
2025-09-09T23:20:00+03:00
наука
владимир путин
россия
образование
образование - общество
образовательный центр "сириус"
федеральная территория "сириус"
сочи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040755255_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6e266122400dbd21cc4d9b61ff9fb285.jpg
СИРИУС (федеральная территория), 9 сен — РИА Новости. Владимир Путин встретился с молодыми учеными в научно-технологическом университете "Сириус", где ему рассказали о новейших разработках проектной, аналитической и химической лабораторий."Очень хотелось посмотреть, что же за эти десять лет произошло — от первого шага, с 1 сентября 2015-го, и до сегодняшнего дня. Я вижу, что движение очень серьезное. Кроме школы, еще и университет возник, лабораторный комплекс — причем по самым разным направлениям", — рассказал он.МедицинаВ лаборатории синтеза президенту рассказали о создании лекарств против редких врожденных заболеваний. Также он посетил отдел, где занимаются разработками препаратов для лечения рака. Руководитель группы Научного центра трансляционной медицины Арсений Южалин рассказал о проекте по терапии злокачественных новообразований центральной нервной системы, при которых пациенты живут от трех до 12 месяцев после постановки диагноза. Эффективного способа их лечения сейчас нет, а существующие методы по большей части паллиативные."Задача нашего молодежного проекта — найти новые терапевтические стратегии для лечения таких видов рака. В частности, мы занимаемся иммуноонкологией: пытаемся перепрофилировать иммунологически холодные опухоли в иммунологически горячие для того, чтобы усилить проникновение иммунных клеток <...> в опухоль и тем самым победить рак", — сказал он.Ученые ожидают, что их разработки помогут улучшить прогноз онкобольных.Генная инженерияВ лаборатории генетических технологий в сельском хозяйстве Путину показали некоторые растения: виноград сорта "мерло", устойчивый к грибковым инфекциям, и "молодильную клубнику", которая содержит в 12 раз больше кверцетина."И не нужно ни то ни другое обрабатывать химией, да?" — поинтересовался Путин.Председатель ученого совета университета Роман Иванов утвердительно ответил на вопрос президента. Он пояснил, что речь идет не о генно-модифицированных организмах: в растение не переносят чужеродный генетический материал, а вносят точечные мутации в геном, фактически имитируя то, что делает эволюция, но ускоряя ее в сотни раз и совершая это целенаправленно.НейротехнологииИванов также рассказал о разработке подхода под кодовым названием "Осязашка": это способ заставить человека чувствовать изображение — к примеру, шерсть кошки при прикосновении к экрану телефона. Ему пояснили, что эту технологию можно было бы задействовать при удаленных операциях, чтобы хирург мог чувствовать орган или сосуды. Ученые надеются, что она также позволит возвращать осязание людям с протезированными конечностями. Над технологией работает русскоязычный гражданин Эстонии, который трудился в Германии и благодаря грантовой поддержке приехал в "Сириус".Квантовые угрозыЗамруководителя научной группы Константин Гнидко рассказал Путину о разработке новых методов противодействия ранее неизвестным квантовым угрозам. Он пояснил, что появление квантовых компьютеров тут же скомпрометирует все существующие средства шифрования и тот, у кого появятся эти технологии, будет скрывать, что он ими обладает, чтобы действовать в своих интересах."Подсматривать, что другие делают", — подсказал президент.Ученый отметил, что для противодействия возможной угрозе нужно разрабатывать новые алгоритмы и методы, а также программное обеспечение. Российский лидер пожелал его группе успехов в этом направлении.Научно-технологический университет "Сириус" был создан в 2019 году образовательным фондом "Талант и успех". Он реализует проекты в области геномики, иммунобиологии, биотехнологии, нейробиологии, генной терапии, редактирования генома растений, робототехники, клинической психологии, математического моделирования. Под руководством ведущих ученых развиваются 17 научно-образовательных направлений, нацеленных на разработку технологий и наукоемких решений для ответов на "большие вызовы" Стратегии научно-технологического развития России. Молодых сотрудников привлекают в университет по госпрограмме "Научно-технологическое развитие федеральной территории "Сириус". В составе 17 новых исследовательских команд работают специалисты из России, США, Германии и Эстонии.Лабораторный комплекс открыли в сентябре 2022-го. Он оснащен самым современным оборудованием и позволяет решать широкий спектр задач, связанных с применением генетических технологий в фармацевтике, медицине и сельском хозяйстве, проводить исследования в области генетики, иммунологии, медицинских биотехнологий и генной терапии, биологии и биотехнологии растений.
https://ria.ru/20250909/putin-2040771879.html
https://ria.ru/20250519/putin-2017940179.html
россия
федеральная территория "сириус"
сочи
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Путин посещает учебные лаборатории "Сириуса"
Путин посещает учебные лаборатории "Сириуса"
2025-09-09T18:50
true
PT69M36S
Путин в лабораторном комплексе научно-технологического университета "Сириус"
Владимир Путин прибыл в лабораторный комплекс научно-технологического университета "Сириус". Комплекс открыт в сентябре 2022 года, оснащён самым современным оборудованием и позволяет решать широкий спектр задач, связанных с применением генетических технологий в фармацевтике, медицине и сельском хозяйстве, проводить исследования в области генетики, иммунологии, медицинских биотехнологий и генной терапии, биологии и биотехнологий растений.
2025-09-09T18:50
true
PT0M31S
Ученые рассказали Путину о новых разработках в противораковой терапии
Ученые рассказали Путину о новых разработках в противораковой терапии.
2025-09-09T18:50
true
PT2M22S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040755255_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2d97fb5cc869751a43bb25abe9600a3e.jpg
Ученые в "Сириусе" рассказали Путину, что такое квантовые угрозы и как с ними бороться
Путину в "Сириусе" на встрече с учеными рассказали о том, что такое квантовые угрозы и как с ними бороться. Замруководителя научной группы в НТУ "Сириус" Константин Гнидко рассказал, что появление квантовых компьютеров тут же скомпрометирует все существующие средства шифрования, и тот, у кого появятся эти технологии, будет скрывать, что он ими обладает, чтобы действовать в своих интересах.
2025-09-09T18:50
true
PT1M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, образование, образование - общество, образовательный центр "сириус", федеральная территория "сириус", сочи, краснодарский край, технологии
Наука, Владимир Путин, Россия, Образование, Образование - Общество, Образовательный центр "Сириус", Федеральная территория "Сириус", Сочи, Краснодарский край, Технологии
СИРИУС (федеральная территория), 9 сен — РИА Новости. Владимир Путин встретился с молодыми учеными в научно-технологическом университете "Сириус", где ему рассказали о новейших разработках проектной, аналитической и химической лабораторий.
«
"Очень хотелось посмотреть, что же за эти десять лет произошло — от первого шага, с 1 сентября 2015-го, и до сегодняшнего дня. Я вижу, что движение очень серьезное. Кроме школы, еще и университет возник, лабораторный комплекс — причем по самым разным направлениям", — рассказал он.
В лаборатории синтеза президенту рассказали о создании лекарств против редких врожденных заболеваний. Также он посетил отдел, где занимаются разработками препаратов для лечения рака. Руководитель группы Научного центра трансляционной медицины Арсений Южалин рассказал о проекте по терапии злокачественных новообразований центральной нервной системы, при которых пациенты живут от трех до 12 месяцев после постановки диагноза. Эффективного способа их лечения сейчас нет, а существующие методы по большей части паллиативные.
"Задача нашего молодежного проекта — найти новые терапевтические стратегии для лечения таких видов рака. В частности, мы занимаемся иммуноонкологией: пытаемся перепрофилировать иммунологически холодные опухоли в иммунологически горячие для того, чтобы усилить проникновение иммунных клеток <...> в опухоль и тем самым победить рак", — сказал он.
Ученые ожидают, что их разработки помогут улучшить прогноз онкобольных.
В лаборатории генетических технологий в сельском хозяйстве Путину
показали некоторые растения: виноград сорта "мерло", устойчивый к грибковым инфекциям, и "молодильную клубнику", которая содержит в 12 раз больше кверцетина
.
«
"И не нужно ни то ни другое обрабатывать химией, да?" — поинтересовался Путин.
Председатель ученого совета университета Роман Иванов утвердительно ответил на вопрос президента. Он пояснил, что речь идет не о генно-модифицированных организмах: в растение не переносят чужеродный генетический материал, а вносят точечные мутации в геном, фактически имитируя то, что делает эволюция, но ускоряя ее в сотни раз и совершая это целенаправленно.
Иванов также рассказал о разработке подхода под кодовым названием "Осязашка": это способ заставить человека чувствовать изображение — к примеру, шерсть кошки при прикосновении к экрану телефона. Ему пояснили, что эту технологию можно было бы задействовать при удаленных операциях, чтобы хирург мог чувствовать орган или сосуды. Ученые надеются, что она также позволит возвращать осязание людям с протезированными конечностями. Над технологией работает русскоязычный гражданин Эстонии
, который трудился в Германии
и благодаря грантовой поддержке приехал в "Сириус".
Замруководителя научной группы Константин Гнидко рассказал Путину о разработке новых методов противодействия ранее неизвестным квантовым угрозам. Он пояснил, что появление квантовых компьютеров тут же скомпрометирует все существующие средства шифрования и тот, у кого появятся эти технологии, будет скрывать, что он ими обладает, чтобы действовать в своих интересах.
«
"Подсматривать, что другие делают", — подсказал президент.
Ученый отметил, что для противодействия возможной угрозе нужно разрабатывать новые алгоритмы и методы, а также программное обеспечение. Российский лидер пожелал его группе успехов в этом направлении.
Научно-технологический университет "Сириус" был создан в 2019 году образовательным фондом "Талант и успех". Он реализует проекты в области геномики, иммунобиологии, биотехнологии, нейробиологии, генной терапии, редактирования генома растений, робототехники, клинической психологии, математического моделирования.
Под руководством ведущих ученых развиваются 17 научно-образовательных направлений, нацеленных на разработку технологий и наукоемких решений для ответов на "большие вызовы" Стратегии научно-технологического развития России
. Молодых сотрудников привлекают в университет по госпрограмме "Научно-технологическое развитие федеральной территории "Сириус". В составе 17 новых исследовательских команд работают специалисты из России, США
, Германии и Эстонии.
В 2020 году глава государства подписал закон о федеральной территории "Сириус", согласно которому субъект стал новым видом публично-правового образования, экономически самостоятельным — с собственным бюджетом и имуществом. На территории также располагаются олимпийские объекты.
Лабораторный комплекс открыли в сентябре 2022-го. Он оснащен самым современным оборудованием и позволяет решать широкий спектр задач, связанных с применением генетических технологий в фармацевтике, медицине и сельском хозяйстве, проводить исследования в области генетики, иммунологии, медицинских биотехнологий и генной терапии, биологии и биотехнологии растений.