https://ria.ru/20250909/putin-2040765380.html

Путин объяснил, почему приехал в Сириус

Путин объяснил, почему приехал в Сириус - РИА Новости, 09.09.2025

Путин объяснил, почему приехал в Сириус

Президент России Владимир Путин объяснил, почему решил приехать в Сириус - десять лет назад здесь был открыт научно-образовательный центр, и глава государства... РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T18:50:00+03:00

2025-09-09T18:50:00+03:00

2025-09-09T21:18:00+03:00

россия

владимир путин

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040764096_0:0:3015:1696_1920x0_80_0_0_01f9b73914558fcb70b505aeb3187165.jpg

СИРИУС, 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объяснил, почему решил приехать в Сириус - десять лет назад здесь был открыт научно-образовательный центр, и глава государства захотел лично посмотреть, что изменилось за это время."Я почему захотел к вам заехать. Мы ровно 10 лет назад открыли научно-образовательный центр в Сириусе - 1 сентября 2015 года. Но, к сожалению, 1 сентября этого года я не смог (приехать - ред.) в силу известных обстоятельств, международных мероприятий. Но очень хотелось посмотреть, что же за эти 10 лет произошло - от первого шага, с 1 сентября 2015 и до сегодняшнего дня. Я вижу, что движение очень серьезное. Кроме школы, еще и университет возник, лабораторный комплекс - причем по самым разным направлениям", - сказал Путин молодым ученым "Сириуса".Путин во вторник посетил лабораторный комплекс научно-технологического университета "Сириус" и пообщался с молодыми учеными. Они представили президенту прорывные исследования, в том числе в области биомедицины.

https://ria.ru/20250909/putin-2040756214.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, политика