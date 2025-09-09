Путин объяснил, почему приехал в Сириус
Президент РФ Владимир Путин посещает лабораторный комплекс научно-технологического университета "Сириус"
СИРИУС, 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объяснил, почему решил приехать в Сириус - десять лет назад здесь был открыт научно-образовательный центр, и глава государства захотел лично посмотреть, что изменилось за это время.
"Я почему захотел к вам заехать. Мы ровно 10 лет назад открыли научно-образовательный центр в Сириусе - 1 сентября 2015 года. Но, к сожалению, 1 сентября этого года я не смог (приехать - ред.) в силу известных обстоятельств, международных мероприятий. Но очень хотелось посмотреть, что же за эти 10 лет произошло - от первого шага, с 1 сентября 2015 и до сегодняшнего дня. Я вижу, что движение очень серьезное. Кроме школы, еще и университет возник, лабораторный комплекс - причем по самым разным направлениям", - сказал Путин молодым ученым "Сириуса".
Путин во вторник посетил лабораторный комплекс научно-технологического университета "Сириус" и пообщался с молодыми учеными. Они представили президенту прорывные исследования, в том числе в области биомедицины.
