СИРИУС (федеральная территория), 9 сен — РИА Новости. Владимир Путин посетил научно-технологический университет "Сириус". Он ознакомился с работой проектной, аналитической и химической лабораторий университета и встретился с молодыми учеными, рассказав о цели поездки."Очень хотелось посмотреть, что же за эти десять лет произошло — от первого шага, с 1 сентября 2015-го и до сегодняшнего дня. Я вижу, что движение очень серьезное. Кроме школы, еще и университет возник, лабораторный комплекс — причем по самым разным направлениям", — рассказал Путин.В 2020 году глава государства подписал закон о федеральной территории Сириус, согласно которому субъект стал новым видом публично-правового образования, экономически самостоятельным с собственным бюджетом и имуществом. На территории располагаются олимпийские и крупные образовательные объекты.Лабораторный комплекс открыли в сентябре 2022 года. Он оснащен самым современным оборудованием и позволяет решать широкий спектр задач, связанных с применением генетических технологий в фармацевтике, медицине и сельском хозяйстве, проводить исследования в области генетики, иммунологии, медицинских биотехнологий и генной терапии, биологии и биотехнологий растений.
