Путин посетил научно-технологический университет "Сириус"
Наука
 
18:16 09.09.2025
Путин посетил научно-технологический университет "Сириус"
Путин посетил научно-технологический университет "Сириус"
СИРИУС (федеральная территория), 9 сен — РИА Новости. Владимир Путин посетил научно-технологический университет "Сириус". Он ознакомился с работой проектной, аналитической и химической лабораторий университета и встретился с молодыми учеными, рассказав о цели поездки."Очень хотелось посмотреть, что же за эти десять лет произошло — от первого шага, с 1 сентября 2015-го и до сегодняшнего дня. Я вижу, что движение очень серьезное. Кроме школы, еще и университет возник, лабораторный комплекс — причем по самым разным направлениям", — рассказал Путин.В 2020 году глава государства подписал закон о федеральной территории Сириус, согласно которому субъект стал новым видом публично-правового образования, экономически самостоятельным с собственным бюджетом и имуществом. На территории располагаются олимпийские и крупные образовательные объекты.Лабораторный комплекс открыли в сентябре 2022 года. Он оснащен самым современным оборудованием и позволяет решать широкий спектр задач, связанных с применением генетических технологий в фармацевтике, медицине и сельском хозяйстве, проводить исследования в области генетики, иммунологии, медицинских биотехнологий и генной терапии, биологии и биотехнологий растений.
СИРИУС (федеральная территория), 9 сен — РИА Новости. Владимир Путин посетил научно-технологический университет "Сириус".
Он ознакомился с работой проектной, аналитической и химической лабораторий университета и встретился с молодыми учеными, рассказав о цели поездки.
"Очень хотелось посмотреть, что же за эти десять лет произошло — от первого шага, с 1 сентября 2015-го и до сегодняшнего дня. Я вижу, что движение очень серьезное. Кроме школы, еще и университет возник, лабораторный комплекс — причем по самым разным направлениям", — рассказал Путин.
В 2020 году глава государства подписал закон о федеральной территории Сириус, согласно которому субъект стал новым видом публично-правового образования, экономически самостоятельным с собственным бюджетом и имуществом. На территории располагаются олимпийские и крупные образовательные объекты.
Лабораторный комплекс открыли в сентябре 2022 года. Он оснащен самым современным оборудованием и позволяет решать широкий спектр задач, связанных с применением генетических технологий в фармацевтике, медицине и сельском хозяйстве, проводить исследования в области генетики, иммунологии, медицинских биотехнологий и генной терапии, биологии и биотехнологий растений.
Путин об истории образовательного центра Сириус - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Путин рассказал, как пришла идея названия образовательного центра "Сириус"
19 мая, 20:57
 
НаукаРоссияВладимир ПутинВ миреОбразованиеОбразование - ОбществоФедеральная территория "Сириус"
 
 
