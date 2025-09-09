https://ria.ru/20250909/putin-2040751574.html

Путин прибыл в Сириус

Путин прибыл в Сириус - РИА Новости, 09.09.2025

Путин прибыл в Сириус

Президент России Владимир Путин приехал на федеральную территорию Сириус. РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T17:54:00+03:00

2025-09-09T17:54:00+03:00

2025-09-09T18:28:00+03:00

общество

образовательный центр "сириус"

владимир путин

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg

СИРИУС (Федеральная территория), 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал на федеральную территорию Сириус.Как ожидается, глава государства посетит научно-технологический университет "Сириус", в частности его лабораторный комплекс, а также встретится с молодыми учеными.Комплекс открыт в сентябре 2022 года, оснащён самым современным оборудованием и позволяет решать широкий спектр задач, связанных с применением генетических технологий в фармацевтике, медицине и сельском хозяйстве, проводить исследования в области генетики, иммунологии, медицинских биотехнологий и генной терапии, биологии и биотехнологий растений.

https://ria.ru/20240531/putin-1949748818.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, образовательный центр "сириус", владимир путин, россия