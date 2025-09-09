https://ria.ru/20250909/putin-2040751574.html
Путин прибыл в Сириус
Путин прибыл в Сириус - РИА Новости, 09.09.2025
Путин прибыл в Сириус
Президент России Владимир Путин приехал на федеральную территорию Сириус. РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T17:54:00+03:00
2025-09-09T17:54:00+03:00
2025-09-09T18:28:00+03:00
общество
образовательный центр "сириус"
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg
СИРИУС (Федеральная территория), 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал на федеральную территорию Сириус.Как ожидается, глава государства посетит научно-технологический университет "Сириус", в частности его лабораторный комплекс, а также встретится с молодыми учеными.Комплекс открыт в сентябре 2022 года, оснащён самым современным оборудованием и позволяет решать широкий спектр задач, связанных с применением генетических технологий в фармацевтике, медицине и сельском хозяйстве, проводить исследования в области генетики, иммунологии, медицинских биотехнологий и генной терапии, биологии и биотехнологий растений.
https://ria.ru/20240531/putin-1949748818.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_460:0:3191:2048_1920x0_80_0_0_17c37c9ba992bf5611d1d3508579c542.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, образовательный центр "сириус", владимир путин, россия
Общество, Образовательный центр "Сириус", Владимир Путин, Россия
СИРИУС (Федеральная территория), 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал на федеральную территорию Сириус.
Как ожидается, глава государства посетит научно-технологический университет "Сириус", в частности его лабораторный комплекс, а также встретится с молодыми учеными.
Комплекс открыт в сентябре 2022 года, оснащён самым современным оборудованием и позволяет решать широкий спектр задач, связанных с применением генетических технологий в фармацевтике, медицине и сельском хозяйстве, проводить исследования в области генетики, иммунологии, медицинских биотехнологий и генной терапии, биологии и биотехнологий растений.