Путин прибыл в Сириус
17:54 09.09.2025 (обновлено: 18:28 09.09.2025)
Путин прибыл в Сириус
Путин прибыл в Сириус - РИА Новости, 09.09.2025
Путин прибыл в Сириус
общество
образовательный центр "сириус"
владимир путин
россия
СИРИУС (Федеральная территория), 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал на федеральную территорию Сириус.Как ожидается, глава государства посетит научно-технологический университет "Сириус", в частности его лабораторный комплекс, а также встретится с молодыми учеными.Комплекс открыт в сентябре 2022 года, оснащён самым современным оборудованием и позволяет решать широкий спектр задач, связанных с применением генетических технологий в фармацевтике, медицине и сельском хозяйстве, проводить исследования в области генетики, иммунологии, медицинских биотехнологий и генной терапии, биологии и биотехнологий растений.
россия
2025
общество, образовательный центр "сириус", владимир путин, россия
Общество, Образовательный центр "Сириус", Владимир Путин, Россия
Путин прибыл в Сириус

Путин прибыл в Сириус, где встретится с молодыми учеными

СИРИУС (Федеральная территория), 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал на федеральную территорию Сириус.
Как ожидается, глава государства посетит научно-технологический университет "Сириус", в частности его лабораторный комплекс, а также встретится с молодыми учеными.
Комплекс открыт в сентябре 2022 года, оснащён самым современным оборудованием и позволяет решать широкий спектр задач, связанных с применением генетических технологий в фармацевтике, медицине и сельском хозяйстве, проводить исследования в области генетики, иммунологии, медицинских биотехнологий и генной терапии, биологии и биотехнологий растений.
Путин поручил разработать программу развития территории "Сириус"
31 мая 2024, 17:55
 
