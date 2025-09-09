Рейтинг@Mail.ru
На Западе обратились к Трампу после заявления Путина
Специальная военная операция на Украине
 
09:13 09.09.2025 (обновлено: 17:34 09.09.2025)
На Западе обратились к Трампу после заявления Путина
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
украина
дональд трамп
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Главе Белого дома Дональду Трампу после слов президента России Владимира Путина об Украине стоит удвоить дипломатические усилия, пишет Responsible Statecraft.На саммите ШОС Путин заявил, что если здравый смысл восторжествует, то договориться о приемлемом варианте прекращения конфликта можно. "Будем надеяться, что президент США Дональд Трамп прислушается к этим словам. Хотя его личная встреча с Путиным на Аляске не принесла желаемых результатов, Трамп все еще может активизировать усилия по прекращению войны на Украине. Но для этого ему нужно будет игнорировать голоса, призывающие к введению дополнительных санкций или оказанию военного давления на Россию", — говорится в публикации. В статье отмечается, что Трампу следует удвоить дипломатические усилия, инициировав серьезные переговоры между Вашингтоном, Москвой и Киевом, которые могут привести к выработке условий урегулирования. Этот шаг может быть непопулярным, но реальные переговоры должны начаться когда-нибудь, ожидание не ускорит достижение мира, пишет RS.Путин в среду во время общения с журналистами по итогам визита в Китай заявил, что если Зеленский готов к встрече, то пусть приезжает в Москву. При этом пресс-секретарь Дмитрий Песков позднее отметил, что президент приглашал главу киевского режима в Россию для переговоров, а не для принятия капитуляции. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что российский лидер готов к встрече с Зеленским при условии, что на ней действительно будет президентская повестка. В свою очередь, глава киевского режима отказался приехать на переговоры в Москву.
россия
украина
в мире, владимир путин, россия, украина, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Россия, Украина, Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Главе Белого дома Дональду Трампу после слов президента России Владимира Путина об Украине стоит удвоить дипломатические усилия, пишет Responsible Statecraft.

На саммите ШОС Путин заявил, что если здравый смысл восторжествует, то договориться о приемлемом варианте прекращения конфликта можно.
"Будем надеяться, что президент США Дональд Трамп прислушается к этим словам. Хотя его личная встреча с Путиным на Аляске не принесла желаемых результатов, Трамп все еще может активизировать усилия по прекращению войны на Украине. Но для этого ему нужно будет игнорировать голоса, призывающие к введению дополнительных санкций или оказанию военного давления на Россию", — говорится в публикации.

В статье отмечается, что Трампу следует удвоить дипломатические усилия, инициировав серьезные переговоры между Вашингтоном, Москвой и Киевом, которые могут привести к выработке условий урегулирования. Этот шаг может быть непопулярным, но реальные переговоры должны начаться когда-нибудь, ожидание не ускорит достижение мира, пишет RS.

Путин в среду во время общения с журналистами по итогам визита в Китай заявил, что если Зеленский готов к встрече, то пусть приезжает в Москву. При этом пресс-секретарь Дмитрий Песков позднее отметил, что президент приглашал главу киевского режима в Россию для переговоров, а не для принятия капитуляции.

Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что российский лидер готов к встрече с Зеленским при условии, что на ней действительно будет президентская повестка.

В свою очередь, глава киевского режима отказался приехать на переговоры в Москву.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДональд Трамп
 
 
