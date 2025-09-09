Рейтинг@Mail.ru
Пушилин рассказал, как ВСУ отвлекают внимание от провалов на фронте - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:12 09.09.2025
https://ria.ru/20250909/pushilin-2040736345.html
Пушилин рассказал, как ВСУ отвлекают внимание от провалов на фронте
Пушилин рассказал, как ВСУ отвлекают внимание от провалов на фронте - РИА Новости, 09.09.2025
Пушилин рассказал, как ВСУ отвлекают внимание от провалов на фронте
Украинские войска ударами по населенным пунктам ДНР отвлекают внимание от провалов на фронте, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T17:12:00+03:00
2025-09-09T17:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донбасс
денис пушилин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023588644_0:133:3153:1907_1920x0_80_0_0_f1dfdb13b3633c26a83fb8b6381d7c62.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Украинские войска ударами по населенным пунктам ДНР отвлекают внимание от провалов на фронте, заявил глава ДНР Денис Пушилин. "Они терпят очень серьезные провалы по всей линии фронта. И, конечно, на что-то нужно отвлечь внимание", - сказал Пушилин телеканалу "Звезда", комментируя атаки ВСУ по населенном пунктам республики. Он отметил, что ВСУ всегда наращивают интенсивность атак в региональные или православные праздники. "Например, вчера, если мы берем, это день освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков", - добавил глава региона.
https://ria.ru/20250909/spetsoperatsiya-2040673900.html
донецкая народная республика
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023588644_422:0:3153:2048_1920x0_80_0_0_21beb3328a7ee21a53400377d2f5fa93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, донбасс, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Пушилин рассказал, как ВСУ отвлекают внимание от провалов на фронте

Пушилин: ВСУ ударами по городам ДНР отвлекают внимание от провалов на фронте

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Денис Пушилин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Украинские войска ударами по населенным пунктам ДНР отвлекают внимание от провалов на фронте, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Они терпят очень серьезные провалы по всей линии фронта. И, конечно, на что-то нужно отвлечь внимание", - сказал Пушилин телеканалу "Звезда", комментируя атаки ВСУ по населенном пунктам республики.
Он отметил, что ВСУ всегда наращивают интенсивность атак в региональные или православные праздники.
"Например, вчера, если мы берем, это день освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков", - добавил глава региона.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.09.2025
Вчера, 15:02
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонбассДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала