Пушилин рассказал, как ВСУ отвлекают внимание от провалов на фронте
Украинские войска ударами по населенным пунктам ДНР отвлекают внимание от провалов на фронте, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 09.09.2025
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Украинские войска ударами по населенным пунктам ДНР отвлекают внимание от провалов на фронте, заявил глава ДНР Денис Пушилин. "Они терпят очень серьезные провалы по всей линии фронта. И, конечно, на что-то нужно отвлечь внимание", - сказал Пушилин телеканалу "Звезда", комментируя атаки ВСУ по населенном пунктам республики. Он отметил, что ВСУ всегда наращивают интенсивность атак в региональные или православные праздники. "Например, вчера, если мы берем, это день освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков", - добавил глава региона.
