https://ria.ru/20250909/protesty-2040664804.html
Россиянка, проживающая в Непале, рассказала о протестах
Россиянка, проживающая в Непале, рассказала о протестах - РИА Новости, 09.09.2025
Россиянка, проживающая в Непале, рассказала о протестах
Туристическая зона в городе Покхара в Непале остаётся спокойной на фоне массовых протестов в стране, сообщила РИА Новости россиянка, проживающая там. РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T13:54:00+03:00
2025-09-09T13:54:00+03:00
2025-09-09T13:54:00+03:00
непал
катманду
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040663454_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_61d0c993b289dce7249bbbe404a2967c.jpg
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Туристическая зона в городе Покхара в Непале остаётся спокойной на фоне массовых протестов в стране, сообщила РИА Новости россиянка, проживающая там. "Туристическая зона не затронута волнениями, протесты и ограничения введены в других частях города... В Катманду есть погибшие, туристам же безопасно, поводов волноваться нет", — сказала она. Покхара расположена в 198 километрах к западу от столицы страны Катманду.
https://ria.ru/20250909/nepal-2040650701.html
непал
катманду
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040663454_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_6c3f05520f9ecf27b4e13e6bd7ce1fa6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
непал, катманду, в мире
Россиянка, проживающая в Непале, рассказала о протестах
Туристическая зона в Покхаре в Непале остается спокойной на фоне протестов