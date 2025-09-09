Рейтинг@Mail.ru
Россиянка, проживающая в Непале, рассказала о протестах - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:54 09.09.2025
https://ria.ru/20250909/protesty-2040664804.html
Россиянка, проживающая в Непале, рассказала о протестах
Россиянка, проживающая в Непале, рассказала о протестах - РИА Новости, 09.09.2025
Россиянка, проживающая в Непале, рассказала о протестах
Туристическая зона в городе Покхара в Непале остаётся спокойной на фоне массовых протестов в стране, сообщила РИА Новости россиянка, проживающая там. РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T13:54:00+03:00
2025-09-09T13:54:00+03:00
непал
катманду
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040663454_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_61d0c993b289dce7249bbbe404a2967c.jpg
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Туристическая зона в городе Покхара в Непале остаётся спокойной на фоне массовых протестов в стране, сообщила РИА Новости россиянка, проживающая там. "Туристическая зона не затронута волнениями, протесты и ограничения введены в других частях города... В Катманду есть погибшие, туристам же безопасно, поводов волноваться нет", — сказала она. Покхара расположена в 198 километрах к западу от столицы страны Катманду.
https://ria.ru/20250909/nepal-2040650701.html
непал
катманду
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040663454_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_6c3f05520f9ecf27b4e13e6bd7ce1fa6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
непал, катманду, в мире
Непал, Катманду, В мире
Россиянка, проживающая в Непале, рассказала о протестах

Туристическая зона в Покхаре в Непале остается спокойной на фоне протестов

© AP Photo / Niranjan ShresthaПротестующие в Катманду
Протестующие в Катманду - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© AP Photo / Niranjan Shrestha
Протестующие в Катманду
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Туристическая зона в городе Покхара в Непале остаётся спокойной на фоне массовых протестов в стране, сообщила РИА Новости россиянка, проживающая там.
"Туристическая зона не затронута волнениями, протесты и ограничения введены в других частях города... В Катманду есть погибшие, туристам же безопасно, поводов волноваться нет", — сказала она.
Покхара расположена в 198 километрах к западу от столицы страны Катманду.
Протесты в Катманду - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Президент Непала на фоне протестов принял отставку премьера
Вчера, 12:59
 
НепалКатмандуВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала