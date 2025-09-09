https://ria.ru/20250909/protesty-2040664804.html

Россиянка, проживающая в Непале, рассказала о протестах

Россиянка, проживающая в Непале, рассказала о протестах

непал

катманду

в мире

МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Туристическая зона в городе Покхара в Непале остаётся спокойной на фоне массовых протестов в стране, сообщила РИА Новости россиянка, проживающая там. "Туристическая зона не затронута волнениями, протесты и ограничения введены в других частях города... В Катманду есть погибшие, туристам же безопасно, поводов волноваться нет", — сказала она. Покхара расположена в 198 километрах к западу от столицы страны Катманду.

непал

катманду

2025

