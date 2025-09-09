Рейтинг@Mail.ru
В Приморье в ДТП с лошадью погиб пассажир
08:58 09.09.2025 (обновлено: 12:40 09.09.2025)
В Приморье в ДТП с лошадью погиб пассажир
Один пассажир погиб при столкновении автомобиля с лошадью в Приморье, водитель и второй пассажир госпитализированы, сообщает УМВД России по региону. РИА Новости, 09.09.2025
происшествия
уссурийск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ВЛАДИВОСТОК, 9 сен - РИА Новости. Один пассажир погиб при столкновении автомобиля с лошадью в Приморье, водитель и второй пассажир госпитализированы, сообщает УМВД России по региону. "На 33 километре автодороги "Уссурийск – Пограничный" Октябрьского округа водитель автомобиля Honda Civic, 36-летний мужчина, при движении со стороны города Уссурийска в направлении посёлка Липовцы совершил наезд на коня… 36-летний мужчина, находившийся на заднем пассажирском сиденье слева, скончался на месте происшествия до прибытия сотрудников скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении. Водитель и 25-летний мужчина, находившийся на заднем сиденье справа, госпитализированы с травмами различной степени тяжести, отметили в МВД. По данным полиции, ДТП произошло в темное время суток, на участке с сухим асфальтовым покрытием при искусственном освещении. В результате столкновения произошла серьезная деформация кузова автомобиля. Установлено, что водитель машины не имеет прав на автомобиль. Транспортное средство было изъято. Сотрудники полиции отмечают, что владелец лошади будет обязан возместить ущерб, причинённый владельцу автомобиля, а также может быть привлечён к административной и уголовной ответственности за нарушение ПДД.
уссурийск
происшествия, уссурийск, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Уссурийск, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Последствия столкновения автомобиля с лошадью в Приморье
Последствия столкновения автомобиля с лошадью в Приморье - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© Фото : Полиция Приморья/Telegram
Последствия столкновения автомобиля с лошадью в Приморье
ВЛАДИВОСТОК, 9 сен - РИА Новости. Один пассажир погиб при столкновении автомобиля с лошадью в Приморье, водитель и второй пассажир госпитализированы, сообщает УМВД России по региону.
"На 33 километре автодороги "Уссурийск – Пограничный" Октябрьского округа водитель автомобиля Honda Civic, 36-летний мужчина, при движении со стороны города Уссурийска в направлении посёлка Липовцы совершил наезд на коня… 36-летний мужчина, находившийся на заднем пассажирском сиденье слева, скончался на месте происшествия до прибытия сотрудников скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Водитель и 25-летний мужчина, находившийся на заднем сиденье справа, госпитализированы с травмами различной степени тяжести, отметили в МВД.
По данным полиции, ДТП произошло в темное время суток, на участке с сухим асфальтовым покрытием при искусственном освещении. В результате столкновения произошла серьезная деформация кузова автомобиля.
Установлено, что водитель машины не имеет прав на автомобиль. Транспортное средство было изъято.
Сотрудники полиции отмечают, что владелец лошади будет обязан возместить ущерб, причинённый владельцу автомобиля, а также может быть привлечён к административной и уголовной ответственности за нарушение ПДД.
