https://ria.ru/20250909/primore-2040573051.html

Приморье заключило восемь инвестсоглашений на ВЭФ

Приморье заключило восемь инвестсоглашений на ВЭФ - РИА Новости, 09.09.2025

Приморье заключило восемь инвестсоглашений на ВЭФ

Восемь соглашений о новых инвестпроектах на 38 миллиардов рублей заключило Приморье на юбилейном ВЭФ, сообщает правительство края. РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T03:55:00+03:00

2025-09-09T03:55:00+03:00

2025-09-09T03:55:00+03:00

приморский край

владивосток

дальневосточный федеральный университет

вэф-2025

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150100/41/1501004161_0:36:3513:2012_1920x0_80_0_0_65f3ffeb996993839fc1fc7ad9e26a43.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 9 сен - РИА Новости. Восемь соглашений о новых инвестпроектах на 38 миллиардов рублей заключило Приморье на юбилейном ВЭФ, сообщает правительство края. "Всего на юбилейном масштабном мероприятии регион заключил 56 соглашений, из которых восемь – о новых инвестиционных проектах на 38,1 миллиарда рублей,… среди которых гостиничный комплекс, завод по изготовлению металлоконструкций, комплекс семейного отдыха и другие", - говорится в сообщении. Приморский край заключил 48 соглашений о сотрудничестве, многие из них касаются социально-экономического развития региона, а также восемь в сфере образования и четыре – о социальном партнёрстве с бизнесом. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250908/mishustin-2040466131.html

https://ria.ru/20250908/vladivostok-2040333479.html

приморский край

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

приморский край, владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025, экономика