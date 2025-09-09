Рейтинг@Mail.ru
Приморье заключило восемь инвестсоглашений на ВЭФ - РИА Новости, 09.09.2025
03:55 09.09.2025
Приморье заключило восемь инвестсоглашений на ВЭФ
Приморье заключило восемь инвестсоглашений на ВЭФ - РИА Новости, 09.09.2025
Приморье заключило восемь инвестсоглашений на ВЭФ
Восемь соглашений о новых инвестпроектах на 38 миллиардов рублей заключило Приморье на юбилейном ВЭФ, сообщает правительство края. РИА Новости, 09.09.2025
приморский край
владивосток
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
экономика
ВЛАДИВОСТОК, 9 сен - РИА Новости. Восемь соглашений о новых инвестпроектах на 38 миллиардов рублей заключило Приморье на юбилейном ВЭФ, сообщает правительство края. "Всего на юбилейном масштабном мероприятии регион заключил 56 соглашений, из которых восемь – о новых инвестиционных проектах на 38,1 миллиарда рублей,… среди которых гостиничный комплекс, завод по изготовлению металлоконструкций, комплекс семейного отдыха и другие", - говорится в сообщении. Приморский край заключил 48 соглашений о сотрудничестве, многие из них касаются социально-экономического развития региона, а также восемь в сфере образования и четыре – о социальном партнёрстве с бизнесом. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.
приморский край
владивосток
приморский край, владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025, экономика
Приморский край, Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025, Экономика
Приморье заключило восемь инвестсоглашений на ВЭФ

Приморье заключило восемь инвестсоглашений на 38 миллиардов рублей

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип Восточного экономического форума
Логотип Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Логотип Восточного экономического форума. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 9 сен - РИА Новости. Восемь соглашений о новых инвестпроектах на 38 миллиардов рублей заключило Приморье на юбилейном ВЭФ, сообщает правительство края.
"Всего на юбилейном масштабном мероприятии регион заключил 56 соглашений, из которых восемь – о новых инвестиционных проектах на 38,1 миллиарда рублей,… среди которых гостиничный комплекс, завод по изготовлению металлоконструкций, комплекс семейного отдыха и другие", - говорится в сообщении.
Приморский край заключил 48 соглашений о сотрудничестве, многие из них касаются социально-экономического развития региона, а также восемь в сфере образования и четыре – о социальном партнёрстве с бизнесом.
Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.
Приморский крайВладивостокДальневосточный федеральный университетВЭФ-2025Экономика
 
 
