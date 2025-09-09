https://ria.ru/20250909/prigovor-2040708967.html
Защита экс-замминистра обороны Иванова обжалует приговор в кассации
Защита экс-замминистра обороны Иванова обжалует приговор в кассации
Защита бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова обжалует в кассационном суде приговор по делу о растрате, сообщил РИА Новости адвокат Мурад Мусаев. РИА Новости, 09.09.2025
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Защита бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова обжалует в кассационном суде приговор по делу о растрате, сообщил РИА Новости адвокат Мурад Мусаев."Обжалуем приговор в кассационном суде", - сказал защитник.Во вторник Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал приговор законным.
