Защита экс-замминистра обороны Иванова обжалует приговор в кассации

Защита экс-замминистра обороны Иванова обжалует приговор в кассации

Защита бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова обжалует в кассационном суде приговор по делу о растрате, сообщил РИА Новости адвокат Мурад Мусаев. РИА Новости, 09.09.2025

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Защита бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова обжалует в кассационном суде приговор по делу о растрате, сообщил РИА Новости адвокат Мурад Мусаев."Обжалуем приговор в кассационном суде", - сказал защитник.Во вторник Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал приговор законным.

