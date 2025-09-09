Экс-директора омского интерната приговорили к 6,5 года за взятки

https://ria.ru/20250909/prigovor-2040679282.html

ОМСК, 9 сен - РИА Новости. Марьяновским районным судом вынесен приговор бывшему директору омского дома-интерната, которого признали виновным в получении взятки и злоупотреблении служебным положением, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Омской области. Приговор вынесен экс-директору Марьяновского дома-интерната Валерию Башурову. Мужчину признали виновным по статьям "Получение взятки в особо крупном размере" и "Злоупотребление должностными полномочиями". Следователи выяснили, что Башуров с января 2020 года по август 2023 года неоднократно получал от предпринимателя взятки деньгами за заключение договоров на выполнение строительных и подрядных работ, а также поставку товаров. За это время он заключил 110 договоров на сумму 97,5 миллиона рублей, получив 3,6 миллиона рублей. Также бывший директор фиктивно трудоустроил разнорабочими двух человек. Им выплачивалась зарплата, а общий ущерб, причиненный дому-интернату, составил 1,7 миллиона рублей. "По инициативе следствия в счет возмещения ущерба и судебного штрафа был наложен арест на его имущество – недвижимость, денежные средства, автомобиль - на общую сумму 32,8 миллиона рублей. Сегодня приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, со штрафом в размере 7,2 миллиона рублей и запретом на 5 лет 6 месяцев занимать руководящие должности и заниматься определенной деятельностью", – сообщили в следственному управлении. Башуров взят под стражу в зале суда. Также суд конфисковал у него сумму взятки в 3,6 миллиона рублей и обязал возместить ущерб дому-интернату.

