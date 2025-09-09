Рейтинг@Mail.ru
Экс-директора омского интерната приговорили к 6,5 года за взятки - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:31 09.09.2025
https://ria.ru/20250909/prigovor-2040679282.html
Экс-директора омского интерната приговорили к 6,5 года за взятки
Экс-директора омского интерната приговорили к 6,5 года за взятки - РИА Новости, 09.09.2025
Экс-директора омского интерната приговорили к 6,5 года за взятки
Марьяновским районным судом вынесен приговор бывшему директору омского дома-интерната, которого признали виновным в получении взятки и злоупотреблении служебным РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T14:31:00+03:00
2025-09-09T14:31:00+03:00
россия
омская область
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
ОМСК, 9 сен - РИА Новости. Марьяновским районным судом вынесен приговор бывшему директору омского дома-интерната, которого признали виновным в получении взятки и злоупотреблении служебным положением, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Омской области. Приговор вынесен экс-директору Марьяновского дома-интерната Валерию Башурову. Мужчину признали виновным по статьям "Получение взятки в особо крупном размере" и "Злоупотребление должностными полномочиями". Следователи выяснили, что Башуров с января 2020 года по август 2023 года неоднократно получал от предпринимателя взятки деньгами за заключение договоров на выполнение строительных и подрядных работ, а также поставку товаров. За это время он заключил 110 договоров на сумму 97,5 миллиона рублей, получив 3,6 миллиона рублей. Также бывший директор фиктивно трудоустроил разнорабочими двух человек. Им выплачивалась зарплата, а общий ущерб, причиненный дому-интернату, составил 1,7 миллиона рублей. "По инициативе следствия в счет возмещения ущерба и судебного штрафа был наложен арест на его имущество – недвижимость, денежные средства, автомобиль - на общую сумму 32,8 миллиона рублей. Сегодня приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, со штрафом в размере 7,2 миллиона рублей и запретом на 5 лет 6 месяцев занимать руководящие должности и заниматься определенной деятельностью", – сообщили в следственному управлении. Башуров взят под стражу в зале суда. Также суд конфисковал у него сумму взятки в 3,6 миллиона рублей и обязал возместить ущерб дому-интернату.
https://ria.ru/20250909/vzyatki-2040655375.html
https://ria.ru/20250823/sud-2037115668.html
россия
омская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, омская область, общество
Россия, Омская область, Общество
Экс-директора омского интерната приговорили к 6,5 года за взятки

Экс-директора омского интерната Башурова приговорили к 6,5 года за взятки

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ОМСК, 9 сен - РИА Новости. Марьяновским районным судом вынесен приговор бывшему директору омского дома-интерната, которого признали виновным в получении взятки и злоупотреблении служебным положением, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Омской области.
Приговор вынесен экс-директору Марьяновского дома-интерната Валерию Башурову. Мужчину признали виновным по статьям "Получение взятки в особо крупном размере" и "Злоупотребление должностными полномочиями". Следователи выяснили, что Башуров с января 2020 года по август 2023 года неоднократно получал от предпринимателя взятки деньгами за заключение договоров на выполнение строительных и подрядных работ, а также поставку товаров. За это время он заключил 110 договоров на сумму 97,5 миллиона рублей, получив 3,6 миллиона рублей. Также бывший директор фиктивно трудоустроил разнорабочими двух человек. Им выплачивалась зарплата, а общий ущерб, причиненный дому-интернату, составил 1,7 миллиона рублей.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
В Нижнем Новгороде осудили экс-сотрудников предприятия ОПК за взятки
Вчера, 13:14
"По инициативе следствия в счет возмещения ущерба и судебного штрафа был наложен арест на его имущество – недвижимость, денежные средства, автомобиль - на общую сумму 32,8 миллиона рублей. Сегодня приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, со штрафом в размере 7,2 миллиона рублей и запретом на 5 лет 6 месяцев занимать руководящие должности и заниматься определенной деятельностью", – сообщили в следственному управлении.
Башуров взят под стражу в зале суда. Также суд конфисковал у него сумму взятки в 3,6 миллиона рублей и обязал возместить ущерб дому-интернату.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
Суд арестовал имущество экс-чиновника Росприроднадзора по делу о взятке
23 августа, 07:42
 
РоссияОмская областьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала