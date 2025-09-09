https://ria.ru/20250909/prigovor-2040625057.html

Иноагенту Свердлину* вынесли заочный приговор по делу о фейках о ВС России

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Суд в Москве заочно приговорил к 6 годам лишения свободы Григория Свердлина* (признан в РФ иностранным агентом) по делу о фейках о российской армии, сообщает прокуратура Москвы."Иноагент Григорий Свердлин* заочно приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он признан виновным по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил РФ в целях защиты РФ и ее граждан, по мотивам политической ненависти)", - говорится в сообщении.Как было установлено в суде, в апреле 2022 года Свердлин* разместил в публичном доступе на своей странице в одной из социальных сетей под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании российской армии.Кроме того, суд на три года лишил Свердлина* права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации, администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей.Свердлин* - бывший директор фонда "Ночлежка", занимающегося помощью бездомным людям.* Признан в России иноагентом

