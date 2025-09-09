Рейтинг@Mail.ru
Защита отца погибших от дихлофоса детей пока не обжалует приговор
06:24 09.09.2025
Защита отца погибших от дихлофоса детей пока не обжалует приговор
Защита отца погибших от дихлофоса детей пока не обжалует приговор - РИА Новости, 09.09.2025
Защита отца погибших от дихлофоса детей пока не обжалует приговор
Защита Дмитрия Виноградова, отца четверых детей, погибших от отравления дихлофосом в красноярском селе Красная Сопка, пока не приняла решения об обжаловании его РИА Новости, 09.09.2025
КРАСНОЯРСК, 9 сен – РИА Новости. Защита Дмитрия Виноградова, отца четверых детей, погибших от отравления дихлофосом в красноярском селе Красная Сопка, пока не приняла решения об обжаловании его осуждения на два года условно, это решение примет сам Виноградов после изучения документов суда, сообщил РИА Новости адвокат Гуртовенко. "Когда изучим приговор, определимся с обжалованием, это решение принимает мой подзащитный", - сказал Гуртовенко. В прокуратуре региона уточнятся, что на суде адвокат просил оправдать подзащитного, который "якобы не мог догадываться о подобных последствиях и малой вероятности таких последствий", выразив сомнение в достоверности экспертиз. Подсудимый же попросил "строго не судить". Назаровский городской суд 9 сентября приговорил Дмитрия Виноградова к двум годам условно с испытательным сроком 3 года. Трагедия произошла почти год назад. Следственное управление СК РФ 21 сентября 2024 года сообщило об отравлении семьи, в том числе детей 6, 11, 12 и 13 лет, в селе Красная Сопка. У всех на ужин были курица и пельмени, приобретенные в местном магазине, после этого у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. После обращения в больницу у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в медучреждении. На следующий день в больнице умерла девочка 11 лет, а ночью - четвертый ребенок, 12-летняя девочка. Детей похоронили 30 сентября после выписки родителей из больницы. Позже выяснились другие обстоятельства. Дом, в котором проживала отравившаяся семья, как сообщали РИА Новости в управлении СК, в день трагедии обрабатывали дихлофосом. На первом допросе отец признался, что помещение нормально не проветрилось, была открыта только форточка. Следственные органы 2 декабря представили результаты экспертизы и назвали причину смерти – инсектициды. Российский центр судебно-медицинской экспертизы Минздрава России 3 февраля подтвердил доводы. В этот же день главе семьи предъявили окончательное обвинение в причинении смерти по неосторожности (часть 3 статьи 109 УК).
Защита отца погибших от дихлофоса детей пока не обжалует приговор

Защита отца четырех погибших от дихлофоса детей пока не обжалует приговор

КРАСНОЯРСК, 9 сен – РИА Новости. Защита Дмитрия Виноградова, отца четверых детей, погибших от отравления дихлофосом в красноярском селе Красная Сопка, пока не приняла решения об обжаловании его осуждения на два года условно, это решение примет сам Виноградов после изучения документов суда, сообщил РИА Новости адвокат Гуртовенко.
"Когда изучим приговор, определимся с обжалованием, это решение принимает мой подзащитный", - сказал Гуртовенко.
В прокуратуре региона уточнятся, что на суде адвокат просил оправдать подзащитного, который "якобы не мог догадываться о подобных последствиях и малой вероятности таких последствий", выразив сомнение в достоверности экспертиз. Подсудимый же попросил "строго не судить".
Назаровский городской суд 9 сентября приговорил Дмитрия Виноградова к двум годам условно с испытательным сроком 3 года.
Трагедия произошла почти год назад. Следственное управление СК РФ 21 сентября 2024 года сообщило об отравлении семьи, в том числе детей 6, 11, 12 и 13 лет, в селе Красная Сопка. У всех на ужин были курица и пельмени, приобретенные в местном магазине, после этого у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. После обращения в больницу у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в медучреждении. На следующий день в больнице умерла девочка 11 лет, а ночью - четвертый ребенок, 12-летняя девочка. Детей похоронили 30 сентября после выписки родителей из больницы.
Позже выяснились другие обстоятельства. Дом, в котором проживала отравившаяся семья, как сообщали РИА Новости в управлении СК, в день трагедии обрабатывали дихлофосом. На первом допросе отец признался, что помещение нормально не проветрилось, была открыта только форточка. Следственные органы 2 декабря представили результаты экспертизы и назвали причину смерти – инсектициды. Российский центр судебно-медицинской экспертизы Минздрава России 3 февраля подтвердил доводы. В этот же день главе семьи предъявили окончательное обвинение в причинении смерти по неосторожности (часть 3 статьи 109 УК).
