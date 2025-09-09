МИД ПМР прокомментировал ограничение числа участков на выборах в Молдавии

Рейтинг@Mail.ru
16:54 09.09.2025
в мире
молдавия
виталий игнатьев
приднестровская молдавская республика
ТИРАСПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости. Глава МИД Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев назвал сегрегацией ограничение на предстоящих в Молдавии парламентских выборах количества избирательных участков для приднестровцев с молдавским гражданством. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Для приднестровцев с молдавским гражданством будет открыто 12 избирательных участков. На президентских выборах в Молдавии для них был открыт 41 участок. "Кто придет, кто не придет, это личное дело человека. Но надо создать условия. Так вот, этим решением о троекратном сокращении количества участков молдавская сторона, во-первых, нарушает и собственное законодательство, и международные нормы, и европейские конвенции. И четко отвечает на вопрос об отношении к гражданам Молдавии, которые живут в Приднестровье, к приднестровцам, по большому счету. Поэтому это, на наш взгляд, сегрегация по территориальному признаку. Это политические ограничения прав и свобод граждан Приднестровья", - сказал Игнатьев в эфире телеканала ТСВ. По его мнению, никто не вправе ограничивать количество людей, которые должны прийти на выборы. "По молдавским законам и по законам любого демократического государства, если бы Молдавия их соблюдала, то, конечно, конституционное право избирать, голосовать и так далее должно было быть обеспечено каждому", - отметил глава МИД. Он уточнил, что Приднестровье не связывает какие-то свои политические надежды с предстоящими выборами. Речь идёт об обеспечении прав, свобод и интересов людей. Игнатьев предположил, что власти Молдавии сознательно отказываются услышать мнение приднестровцев. "Они (власти Молдавии) действительно не хотят слышать мнение приднестровцев, не только граждан Молдовы, которые живут в Приднестровье, но и вообще всего полумиллионного многонационального приднестровского народа. Никогда не хотели на протяжении 35 лет и сегодня тоже не хотят", - подчеркнул Игнатьев.
молдавия
приднестровская молдавская республика
в мире, молдавия, виталий игнатьев, приднестровская молдавская республика
В мире, Молдавия, Виталий Игнатьев, Приднестровская Молдавская Республика
ТИРАСПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости. Глава МИД Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев назвал сегрегацией ограничение на предстоящих в Молдавии парламентских выборах количества избирательных участков для приднестровцев с молдавским гражданством.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Для приднестровцев с молдавским гражданством будет открыто 12 избирательных участков. На президентских выборах в Молдавии для них был открыт 41 участок.
"Кто придет, кто не придет, это личное дело человека. Но надо создать условия. Так вот, этим решением о троекратном сокращении количества участков молдавская сторона, во-первых, нарушает и собственное законодательство, и международные нормы, и европейские конвенции. И четко отвечает на вопрос об отношении к гражданам Молдавии, которые живут в Приднестровье, к приднестровцам, по большому счету. Поэтому это, на наш взгляд, сегрегация по территориальному признаку. Это политические ограничения прав и свобод граждан Приднестровья", - сказал Игнатьев в эфире телеканала ТСВ.
По его мнению, никто не вправе ограничивать количество людей, которые должны прийти на выборы. "По молдавским законам и по законам любого демократического государства, если бы Молдавия их соблюдала, то, конечно, конституционное право избирать, голосовать и так далее должно было быть обеспечено каждому", - отметил глава МИД.
Он уточнил, что Приднестровье не связывает какие-то свои политические надежды с предстоящими выборами. Речь идёт об обеспечении прав, свобод и интересов людей. Игнатьев предположил, что власти Молдавии сознательно отказываются услышать мнение приднестровцев. "Они (власти Молдавии) действительно не хотят слышать мнение приднестровцев, не только граждан Молдовы, которые живут в Приднестровье, но и вообще всего полумиллионного многонационального приднестровского народа. Никогда не хотели на протяжении 35 лет и сегодня тоже не хотят", - подчеркнул Игнатьев.
В миреМолдавияВиталий ИгнатьевПриднестровская Молдавская Республика
 
 
